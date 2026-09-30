«Боинг» со 174 пассажирами на борту (среди них были 27 детей), который летел из Дубая в Тель-Авив, подал сигналы о бедствии и захвате, резко снизился и ушел с радаров. Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Инцидент с пассажирским самолетом компании FlyDubai переполошил весь мир: «Боинг» со 174 пассажирами на борту (среди них были 27 детей), который летел из Дубая в Тель-Авив, подал сигналы о бедствии и захвате, резко снизился и ушел с радаров. Затем ему удалось сесть в Саудовской Аравии. ЧП заставило Израиль закрыть свое воздушное пространство, на перехват борта поднимали истребители.

Пассажиры рейса Flydubai сняли видео во время ЧП в самолёте, который летел из Дубая в Тель-Авив

Пассажиры самолета рассказали израильским СМИ о случившемся на борту. Пока точно ясно только одно: пилот получил ножевое ранение.

Израильский канал 12 публикует свидетельства очевидцев. На борту самолета FlyDubai творился форменный ад.

Один из пассажиров FlyDubai сделал фото в салоне самолета Фото: социальные сети.

Израильтянин по имени Ноам рассказал: «Мы поняли, что пилота ударили ножом, и самолет начал падать. Началась паника. Израильские пассажиры вмешались, чтобы остановить эту драку. Люди были в крови».

Действительно, в соцсетях появились фото из салона, на которых виден пассажир в белой окровавленной футболке.

«Мы услышали звуки драки, пассажиры начали кричать, а самолет закачался из стороны в сторону, - продолжил Ноам. - Он очень быстро снижался, стало очевидно, что пилоты потеряли управление, поскольку один из них получил ножевой удар».

Ноам сидел в середине салона, поэтому не смог ответить на вопрос, в какой момент и как открылась кабина пилотов.

Сын еще одной пассажирки, Офир Шпигель, который успел поговорить с матерью, подтвердил: «На борту случилось жестокое насилие».

Летевшая «роковым» рейсом Мириам сообщила израильскому каналу 15: пилота «кто-то ударил складным ножом», нападавшего обезвредили силами экипажа и израильских пассажиров.

По неподтвержденным пока данным, на борту находились резервисты-спецназовцы из Израиля и летевшие в отпуск летчики. Первые прекратили конфликт в кабине, вторые смогли перехватить управление и спасти самолет.

Маршрут скандального рейса авиакомпании FlyDubai Фото: REUTERS.

Издание «Едиот Ахронот» сообщило: вероятно, один из пилотов пытался предпринять попытку самоубийства и направил борт в пике, коллега пытался ему помешать.

О личностях пилотов пока мало что известно. Израильская пресса со ссылками на источники в службах безопасности пишет: командир экипажа якобы был россиянином, второй пилот - украинцем.

Channel 12 утверждает: происшедшее власти страны рассматривают как теракт. И добавляет: удары ножом командиру экипажа начал наносить именно второй пилот.

«Всё больше признаков указывает на то, что второй пилот хотел захватить самолёт и разбить его вместе с пассажирами, - заявил высокопоставленный израильский чиновник. - Сейчас его допрашивают».

ОБНОВЛЕНИЕ: Между тем появилась новая информация о гражданстве пилотов. Израильский 9 канал утверждает, что у капитана воздушного судна — паспорт Омана, а второй пилот, который нанес ему ножевое ранение — гражданин Объединенных Арабских Эмиратов. Ни авиакомпания, ни израильские власти не давали никаких официальных комментариев по этому поводу.

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