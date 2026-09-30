Председателем нижней палаты парламента вновь избран Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В 10 утра 30 сентября в здании на Охотном ряду впервые собрался новый состав Госдумы девятого созыва. На ее первом заседании 450 депутатам предстояло избрать спикера и 11 его заместителей. Об их кандидатурах стало известно накануне. Четыре партии выдвинули по одному кандидату, в вице-спикеры, «Единая Россия» - семерых.

Также парламентариев в первый рабочий день ожидал разговор с президентом страны.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСДУМЫ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН

Председателем (чаще его называют спикером) нижней палаты парламента вновь был избран Вячеслав Володин – это происходит уже третий созыв подряд. Его соперником был кандидат от КП РФ Дмитрий Новиков. Володин получил 406 голосов, его соперник – 36 голосов. Таким образом Вячеслав Викторович стал трижды спикером, что стало абсолютным рекордом для нижней палаты парламента России.

По закону он — третье лицо в иерархии российской власти, после президента страны и спикера Совета Федерации. Председатель Госдумы ведет заседания палаты и организует работу Совета ГД. Он утверждает ее бюджет и представляет палату во взаимоотношениях с президентом и правительством, с Советом Федерации и субъектами РФ, направляет в профильные комитеты проекты госпрограмм. Вообще два десятка пунктов в списке полномочий спикера.

БИОГРАФИЯ ВЯЧЕСЛАВА ВОЛОДИНА

Вячеслав Володин родился 4 февраля 1964 года в поселке Алексеевка Саратовской области в многодетной семье капитана речфлота. В Саратовском институте механизации сельского хозяйства получил диплом инженера-механика. А в Российской академии госслужбы — специальность юриста. Военные сборы проходил в Ульяновском танковом училище, ныне полковник запаса. Стал депутатом Госдумы в 2000-м - сначала по списку «Отечество-Вся Россия», потом от родного Балаковского округа, а, начиная с 2007-го - от «Единой России». Возглавлял аппарат кабмина, когда премьером был Путин, потом был 1-м замглавы Администрации Президента РФ. Спикером Госдумы избирался в 2016-м, 2021-м и, теперь, 2026 году.

Вячеслав Володин в студии Радио "Комсомольская правда" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСДУМЫ

Двумя первыми заместителями председателя, вице-спикерами стали депутат от «Единой России» Ирина Яровая и кандидат КПРФ Иван Мельников.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вице-спикер Госдумы Иван Мельников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Уроженка донецкой Макеевки, Ирина Яровая 17 октября отметит 60-летие. Школу окончила в Петропавловске-Камчатском. Получив диплом ДГВУ, 10 лет работала в прокуратуре. В 1997-м была избрана в Совет народных депутатов Камчатки от «Яблока». Три года спустя с отличием окончила Российскую академию госслужбы. В 2007-м перешла из «Яблока» в «ЕР», с третьей попытки стала депутатом Госдумы. Была соавтором более 220 законодательных инициатив и поправок.

Иван Мельников родился 7 августа 1950-го в тульском Богородицке. Окончил мехмат МГУ и аспирантуру там же, стал профессором. Трудился секретарем парткома мехмата, потом всего МГУ. В 1990-м был избран в ЦК КПСС, в 1993-м – в ЦК КПРФ. В 1995-м избран в Госдуму. В 1999-м защитил докторскую диссертацию. В 2007-м стал вице-спикером Госдумы, а в 2011-м – 1-м заместителем председателя ГД. На выборах в мэры Москвы в 2013-м стал третьим.

КТО СТАЛ ВИЦЕ-СПИКЕРАМИ

«Единая Россия» предложила также шесть кандидатур в вице-спикеры. Их и утвердили.

Виктория Абрамченко родилась 22 мая 1975-го в красноярском Черногорске. Училась в Институте землеустройства, кадастров и природообустройства Красноярского аграрного госуниверситета и в Российской академии госслужбы. Работала в Роскомземе, Росземкадастре, Роснедвижимости, Минсельхозе. Возглавляла Росреестр. С 2020-го — вице-премьер правительства. С 2024-го — вице-спикер ГД.

Виталий Савельев родился 18 января 1954 г. в Ташкенте. В Ленинграде окончил местный политех и инженерно-экономический институт. Работал главным конструктором «Крансоярскэнергостроя». Занимал руководящие посты в банке «Россия», «Газпроме», «Аэрофлоте». В 2020-м возглавил Минтранс. В мае 2024-го стал вице-премьером, курировал развитие транспорта в стране.

Владимир Васильев родился 11 августа 1949 в подмосковном Клину. Срочную служил в РВСН, окончил Московскую школу милиции МВД ССР, Всесоюзный юридический заочный институт, Академию МВД СССР. В органах дослужился до замминистра — начальника ГУБОП. С 2003-го — в Госдуме. С 2017 по 2020 возглавлял Дагестан. Был главой фракции ЕР трех созывов.

Алексей Гордеев родился 28 февраля 1955-го во Франкфурте-на-Одере. Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта и Академию народного хозяйства при Совмине СССР. Служил в железнодорожных войсках на БАМе. Работал старшим прорабом СУ-4 и замначальником Управления производства и распределения тары Госагропрома. С 1999-го руководил Минсельхозом. В 2009-м возглавил Воронежскую область. С 2018-го был вице-премьером по вопросам агропрома. С 2020-го – вице-спикер Госдумы.

Александр Жуков родился 1 июня 1956-го в Москве. Окончил экономический факультет МГУ, Высшие экономические курсы при Госплане СССР и Гарвард. Работал в Главном валютно-экономическом управлении Минфина СССР. В 1994-м стал депутатом ГД первого созыва от Преображенского округа Москвы, объединения «Достоинство и милосердие». С 2004-го – вице-премьер. С 2010 по 2018 возглавлял Олимпийский комитет России. Был первым заместителем спикера Госдумы в трех предыдущих созывах.

Анна Кузнецова родилась 3 января 1982 в Пензе. В Пензенском педагогическим госуниверситете получила диплом педагога -психолога. Работала волонтером по уходу за детьми-отказниками в областной больнице. Основала фонд «Покров» по помощи многодетным и малоимущим. С 2016-го – детский омбудсмен. В 2021-м защитила диссертацию в РАНХиГС, в том же году избрана вице-спикером Госдумы.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОТ ДРУГИХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ПАРТИЙ

От ЛДПР зампредседателя Госдумы стала Мария Воропаева.

Она родилась 8 ноября 1986-го в Биробиджане. Получила диплом инженера информационных систем в Дальневосточной государственной социально-гуманитарной академии и юриста - в Хабаровской госакадемии экономики и права. Работала в правовом управлении аппарата Заксобрания Еврейской АО. Возглавляла Общественную молодежную палату при этом органе. С 2017-го – председатель Молодежного парламента при Госдуме. С 2024-го депутат Мосгордумы. В 2025-м вошла в руководства центрального аппарата ЛДПР.

От «Новых людей» вице-спикером стал Владислав Даванков.

Он родился 25 февраля 1984 года в Смоленске. Окончил истфак МГУ и Московскую школу управления «Сколково». Прошел курс в «школе губернатора» в РАНХиГС. Работал в руководстве Фонда поддержки образовательных программ «Капитаны России» и АНО «Россия- страна возможностей». В 2020-м с Алексеем Нечаевым создал партию «Новые люди». В 2021-м избран вице-спикером ГД, представлял Краснодарский и Ставропольский края, Смоленскую область, Адыгею и ЛНР, курировал деятельность комитетов по культуре и охране здоровья.

«Справедливая Россия» делегировала в руководство ГД Александра Бабакова.

Родился 8 февраля 1963-го в Кишиневе. Окончил экономический факультет МГУ. Преподавал на кафедре экономической теории МГУ. Работал в руководстве Промсвязи, «Темпбанка» и инвестиционной компании Запад ИК. С 2001 возглавлял совет директоров ФК ЦСКА. С 2003-го - в Госдуме от избирательного объединения «Родина». В 2007-м избран вице-спикером ГД. В 2016-м был сенатором от Тамбовской области.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОШЛЫХ СОЗЫВОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Госдуму прежде возглавляли:

Иван Рыбкин – ее первый председатель, с 1994-го (потом был секретарем Совбеза России и вице-премьером);

Геннадий Селезнев – дважды работал спикером (а в 80-е годы он был главным редактором «Комсомолки»);

Борис Грызлов – председатель Госдумы IV и V созывов (ныне посол в Беларуси);

Сергей Нарышкин – возглавлял нижнюю палату VI созыва (сейчас руководит Службой внешней разведки).

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