Инфекции вызывают каждый восьмой случай рака в мире: как защитить себя

Ученые уверены, инфекции могут приводить к более чем 20 видам рака. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Около 12% всех новых случаев рака в мире в 2024 году, вероятно, были связаны с инфекциями. К такому выводу пришли исследователи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Результаты опубликованы в журнале The Lancet Oncology.

Речь идет примерно о 2,3 миллиона диагнозов. Большинство из них вызваны всего пятью возбудителями:

- бактерией Helicobacter pylori (около 4% всех случаев рака),

- вирусом папилломы человека - ВПЧ (тоже около 4%),

- вирусом гепатита B (около 2%),

- вирусом Эпштейна-Барр (около 1%),

- вирусом гепатита C (менее 1%).

Эти инфекции могут приводить к более чем 20 видам рака, в том числе раку желудка, печени, шейки матки и некоторым опухолям крови.

Как инфекция превращает клетку в раковую?

Вирусы могут отключать «предохранители» клетки, которые обычно заставляют ее самоуничтожаться или перестать делиться. А еще встраивать свою ДНК в геном человека и случайно ломать важные гены. Ну и, наконец, приносить с собой уже готовые «гены рака».

А вот бактерии и паразиты работают иначе. Долгая хроническая инфекция вызывает сильное воспаление. Ткани постоянно повреждаются, клетки усиленно делятся, чтобы восстановиться, и при этом накапливают опасные мутации.

Связь между инфекциями и раком исследуется уже около 30 лет. Яркий пример того, как можно предотвращать развитие рака, спровоцированного инфекцией, - вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ). В Австралии, например, ее начали массово делать подросткам в 2007 году. С тех пор зараженность опасными штаммами вируса среди привитых упала на 90%. Страна всерьез рассчитывает практически искоренить рак шейки матки к 2035 году. Чтобы защитить всех, включая тех, кому нельзя прививаться, нужно привить около 90% 15-летних девочек.

Кроме вакцинации помогают:

- лечение хронических инфекций (Helicobacter pylori, гепатитов B и C, ВИЧ),

- использование презервативов,

- регулярный скрининг.

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