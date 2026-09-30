Лиза Моряк вышла в свет через три недели после родов

Лиза Моряк. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Актриса Елизавета Моряк и режиссер Сарик Андреасян 3 сентября снова стали родителями: артистка родила сына. Имя ребенка родители пока не называют. Спустя три недели после родов Лиза впервые вышла в свет. Многодетная мама посетила светскую премьеру картины «Полдень» - сериала, снятого по мотивам повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике».

Для выхода в свет Лиза выбрала расслабленный наряд: длинное белое платье, поверх которого она накинула кожаный плащ. Волосы звезда фильма «Онегин» оставила распущенными и ограничилась легким макияжем.

После рождения сына Сарик и Лиза стали многодетными родителями: в их семье уже растут две дочки – трехлетняя Элизабет и годовалая Шарлиз. Тем не менее, на премьере актриса сообщила журналистам, что уже мечтает о четвертом ребенке. Жена Сарика Андреасяна пошутила, что, возможно, таким образом она хочет стать лучшей невесткой в большой армянской семье. Лиза отметила, что благосостояние супругов вполне позволяет им завести еще одного малыша.

Актриса пришла на премьеру сериала "Полдень". Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Родив сына, Моряк сразу же включилась в работу. Актриса решила отказаться от грудного вскармливания. По словам артистки, она сознательно пошла на этот шаг и с первого дня перевела новорожденного на искусственное вскармливание. Лиза говорит, что, если она хочет остаться в обойме и продолжать сниматься в кино, то совмещать работу и кормление грудью у нее просто не получится.

Сарик Андреасян и Лиза Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что будущий муж сделал ей предложение в самолете. Сарик организовал романтическую прогулку над городом, и в кульминационный момент в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В феврале 2023 года актриса родила супругу дочь Элизабет, а в 2025-м – Шарлиз.

Когда Лиза ждала третьего ребенка, то до последнего не уходила в декретный отпуск. Актриса снималась в экранизации романа Льва Толстого «Война и мир», которую поставил ее муж. Любимой жене Сарик доверил роль роковой красавицы Элен. Режиссера не смутил тот факт, что Лиза была уже на последних месяцах беременности. По словам актрисы, в картине это будет незаметно.