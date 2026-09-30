История с чрезвычайным происшествием на борту самолета компании FlyDubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, обрастает новыми подробностями.
Что известно на этот момент: через полтора часа после вылета из Дубая борт подал сигнал о захвате и резко снизился. Второй пилот ранил командира воздушного судна ножом, нейтрализовать нападавшего удалось пассажирам - израильским военным в запасе, управление перехватили пилоты, которые летели в Тель-Авив как обычные пассажиры.
Израильские следователи предполагают, что второй пилот намеренно хотел разбить самолет, обсуждается версия теракта. Преступник задержан. Борт, экипаж и пассажиры находятся в Саудовской Аравии, где сел борт. Версия о том, что капитан - россиянин, а второй пилот - украинец, официально не подтверждается, появились опять-такие неофициальные сведения о том, что первый - гражданин ОАЭ, а второй - Омана. Издание Walla написало о кончине командира экипажа от ранений.
Почему между летчиками мог случиться вооруженный конфликт? Независимый авиационный эксперт Вадим Лукашевич рассказал KP.RU, какие проверки проходят пилоты перед рейсами.
«Ситуация с конфликтом или дракой между пилотами гражданской авиации выглядит как крайне редкое, практически аномальное событие, - говорит Вадим Лукашевич. - Пилоты проходят один из самых жестких профессиональных отборов, в ходе которого оцениваются их квалификация, здоровье, психологическая устойчивость».
Однако сегодня многие авиакомпании мира отказались от практики постоянных экипажей. Поэтому пилоты могут встретиться непосредственно перед рейсом.
«С одной стороны, отсутствие личной близости заставляет экипаж постоянно сохранять профессиональную концентрацию. С другой - уменьшается эффект «слетанности», когда люди хорошо знают особенности работы друг друга», - замечает эксперт.
В авиации любое нештатное событие такого масштаба рассматривается как сигнал для пересмотра процедур безопасности. К примеру, после авиакатастрофы Germanwings в 2015 году, когда второй пилот намеренно направил самолет в гору, во всем мире были ужесточены требования к медицинскому и психологическому контролю летного состава.
- Что на самом деле происходило в кабине пилотов, мы точно узнаем благодаря бортовым самописцам. Параметрический самописец регистрирует тысячи параметров полета, а голосовой - записывает переговоры экипажа и все звуки в кабине. Поэтому обстоятельства инцидента будут установлены достаточно точно, - пояснил Лукашевич. - Любая подобная угроза рассматривается как основание проверить уязвимости и сделать систему надежнее.
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