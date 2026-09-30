Израильские следователи предполагают, что второй пилот намеренно хотел разбить самолет. Фото: Adam Kovacs/Shutterstock/Fotodom

История с чрезвычайным происшествием на борту самолета компании FlyDubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, обрастает новыми подробностями.

Что известно на этот момент: через полтора часа после вылета из Дубая борт подал сигнал о захвате и резко снизился. Второй пилот ранил командира воздушного судна ножом, нейтрализовать нападавшего удалось пассажирам - израильским военным в запасе, управление перехватили пилоты, которые летели в Тель-Авив как обычные пассажиры.

Израильские следователи предполагают, что второй пилот намеренно хотел разбить самолет, обсуждается версия теракта. Преступник задержан. Борт, экипаж и пассажиры находятся в Саудовской Аравии, где сел борт. Версия о том, что капитан - россиянин, а второй пилот - украинец, официально не подтверждается, появились опять-такие неофициальные сведения о том, что первый - гражданин ОАЭ, а второй - Омана. Издание Walla написало о кончине командира экипажа от ранений.

Почему между летчиками мог случиться вооруженный конфликт? Независимый авиационный эксперт Вадим Лукашевич рассказал KP.RU, какие проверки проходят пилоты перед рейсами.

«Ситуация с конфликтом или дракой между пилотами гражданской авиации выглядит как крайне редкое, практически аномальное событие, - говорит Вадим Лукашевич. - Пилоты проходят один из самых жестких профессиональных отборов, в ходе которого оцениваются их квалификация, здоровье, психологическая устойчивость».

Boeing 737 авиакомпании Flydubai. Фото: kbp.spotter/Shutterstock/Fotodom

Однако сегодня многие авиакомпании мира отказались от практики постоянных экипажей. Поэтому пилоты могут встретиться непосредственно перед рейсом.

«С одной стороны, отсутствие личной близости заставляет экипаж постоянно сохранять профессиональную концентрацию. С другой - уменьшается эффект «слетанности», когда люди хорошо знают особенности работы друг друга», - замечает эксперт.

В авиации любое нештатное событие такого масштаба рассматривается как сигнал для пересмотра процедур безопасности. К примеру, после авиакатастрофы Germanwings в 2015 году, когда второй пилот намеренно направил самолет в гору, во всем мире были ужесточены требования к медицинскому и психологическому контролю летного состава.

- Что на самом деле происходило в кабине пилотов, мы точно узнаем благодаря бортовым самописцам. Параметрический самописец регистрирует тысячи параметров полета, а голосовой - записывает переговоры экипажа и все звуки в кабине. Поэтому обстоятельства инцидента будут установлены достаточно точно, - пояснил Лукашевич. - Любая подобная угроза рассматривается как основание проверить уязвимости и сделать систему надежнее.

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