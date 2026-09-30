Выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» начала работу в Минске

Фото Пресс-служба "ИННОПРОМ. Беларусь"

II Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» начала свою работу после первого мероприятия, проведенного в 2025 году.

Выставка проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября на площадке Минского международного выставочного центра BELEXPO.

Более 160 предприятий и организаций принимает участие в выставке от Белоруссии. Общая площадь экспозиции составляет порядка 6 000 кв.м. А еще около 3 000 кв. м. занимает уличная экспозиция, где представлена белорусская техника.

В свою очередь российская экспозиция располагается в павильоне общей площадью 9 000 кв. м. В выставке от России принимает участие более 200 компаний. Кроме того, на выставочной экспозиции также представлено более 60 зарубежных участников. Свои экспозиции представят Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, а также Иран, Камбоджа и Азербайджан.

На мероприятии будет представлен целый ряд совместных российско-белорусских проектов в рамках выставочной экспозиции. Центральным событием «ИННОПРОМ. Беларусь» станет Главная пленарная сессия «Производственно-технологическая кооперация: взаимодополняющее партнерство». Она пройдет 1 октября с участием глав правительств России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.