Еще один завидный жених подрос: 37-летняя Анна Цуканова-Котт пришла на премьеру с 18-летним сыном

Анна Цуканова-Котт с сыном Михаилом. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Актриса Анна Цуканова-Котт минувшим вечером пришла на светскую премьеру картины «Полдень» - сериала, снятого по мотивам повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». 37-летнюю звезду сопровождал ее сын Михаил, недавно отметивший 18-летие.

Парень за последнее время очень повзрослел и возмужал. Рядом с ним Анна смотрелась скорее старшей сестрой, чем строгой мамой.

Цуканова родила Мишу в 19 лет в браке с режиссером Александром Коттом. В январе 2025 года Анна объявила о разводе с мужем. А в августе того же года вышла замуж за продюсера и сценариста Михаила Врубеля.

Наследнику актрисы исполнилось 18 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Сын актрисы Михаил после девятого класса ушел из школы и поступил в колледж, где экстерном сдал экзамены за 10–11 классы. Молодой человек уже определился с профессией и зарабатывает на этом деньги. Подросток создает музыку и аранжировки, а затем продает биты исполнителям. Анна говорит, что полностью поддержала решение сына пойти в колледж.

С отцом Михаила, режиссером Александром Коттом, она впервые познакомилась, когда ей было всего 6 лет – Анна тогда снималась в «Ералаше». Спустя годы Анна и Александр встретились вновь. Режиссер был на 16 лет старше юной актрисы. Но, несмотря на разницу в возрасте, между ними вспыхнул роман, закончившийся рождением сына.

Спустя 10 лет, в 2018 году, Цуканова стала мамой во второй раз – у нее и у Александра Котта родилась дочь Лея. Через год, в 2019 году, супруги официально зарегистрировали свои отношения. Они приехали в московский ЗАГС в джинсах и белых футболках и поставили штамп в паспорте.

Однако в 2024 году пара решила разойтись. Тогда же появились слухи о романе Анны с Михаилом Врубелем. Влюбленные долго скрывали свои отношения. Лишь год спустя после развода артистка начала появляться на публике с новым избранником. А через несколько месяцев они поженились.

Анна говорит, что с бывшим мужем они остались друзьями.

«Это было очень круто! 18 лет потрясающих отношений + 2 детей! В сердце только благодарность и любовь. Мы с Сашей развелись около года назад, но остались лучшими друзьями и любящими родителями. Двигаемся дальше!», - сообщила тогда звезда «Ералаша» в соцсетях.