Почему мир поверил в драку русского и украинца в кабине самолёта Flydubai

Boeing авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив со 174 пассажирами, подал сигнал захвата, провалился вниз больше чем на пять километров, и сел в саудовском Табуке.Boeing авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив со 174 пассажирами, подал сигнал захвата, провалился вниз больше чем на пять километров, и сел в саудовском Табуке. Фото: IMAGO/Zoonar.com/Markus Mainka/Global Look Press

Boeing авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив со 174 пассажирами, подал сигнал захвата, провалился вниз больше чем на пять километров, и сел в саудовском Табуке. Через полчаса мир уже знал разгадку. В кабине сцепились русский командир и украинский второй пилот. Украинец — с ножом.

Первым эту версию выдал израильский 12-й канал. Ни имён, ни ссылки на источник — просто «выходец из России» и «выходец из Украины». Дальше заработал конвейер. Самостийные Цаплиенко, «РБК-Украина», ASTRA, террорист, нацист и экстремист Стерненко*, «Оперативный ЗСУ» — всё за четверть часа. Следом змагары из NEXTA, немецкие сказочники из Bild, а там и наши ленты. Авиакомпания национальности не называла. Никто ничего не подтверждал. Всем хватило израильского первоисточника.

Через полтора часа картинка рассыпалась. Израильские же Ynet и 14-й канал сообщили: подозреваемый — пилот из Омана, второй — гражданин ОАЭ. Русскоязычный 9-й канал Израиля отдельно опроверг «славянский след».

Ни русского, ни украинца. Так почему поверили все и сразу?

Потому что лихорадка. Пятый год Украина гонит в мировую ленту одну температуру: любая драка, любой пожар, любой упавший самолёт — продолжение фронта. Украинский сегмент подхватил вброс первым не случайно. А дальше вирус пошёл по миру без всякого карантина — редакции от Берлина до Тель-Авива давно заражены от этого носителя.

Потому что удивляться разучились. Фронт давно вылез из окопов — в порты, на трубы, на танкеры в нейтральных водах. В такой реальности поножовщина двух пилотов на высоте 10 километров выглядит не абсурдом, а очередной сводкой.

И потому что этот борт — СВО в миниатюре. Сюжет понятен без перевода: украинец с ножом хочет угробить как можно больше людей, на пути встаёт русский. Получает клинок в бок, но держит удар и спасает пассажиров. Показательно, что ни одна редакция не задумалась, кто в этой истории с ножом. Роли раздали мгновенно. Так мир видит нашу войну — не по телемарафонам, а мозговой подкоркой.

Теперь о том, что было на самом деле. Высокопоставленный израильский чиновник описал это так: «Один пилот ударил ножом другого и пытается устроить 9/11. Захватить самолёт и направить его на землю». По израильским данным, второй пилот несколько раз ударил командира, самолёт пошёл в пике, а пассажиры вместе с экипажем прорвались в кабину и скрутили нападавшего. По кинематографичной случайности на борту оказались и запасные пилоты и, если верить израильской прессе, спецназовцы-резервисты в гражданском. Для конспирологии — поле непаханое.

А мир поверил в русского и украинца. В анекдот, который был бы смешным, если бы за ним не стояли 174 пассажира и пике над Саудовской Аравией.

* - внесен с список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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