Дмитрий Песков: Наши посольства напомнили Европе о позиции России по Калининграду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, посольства Российской Федерации в Бельгии, Великобритании и Ирландии за три дня последовательно предупредили НАТО о готовности использовать весь арсенал, включая ядерное оружие, при попытке блокады Калининграда. Это реакция на конкретные разведданные о планах альянса? Как на это будет реагировать Кремль?

- Мы с вами неоднократно слышали заявления из Польши и из других европейских стран, достаточно оголтелые заявления, в которых также затрагивалась тема Калининграда, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в среду, 30 сентября, на вопросы журналистов. - Поэтому совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить горячим головам в Европе наши установочные документы на этот счет.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос;

…- Накануне президент Токаев выступил за заморозку, немедленную остановку боевых действий на Украине и возобновление переговоров. Как это заявление воспринимают в Кремле? Какова реакция на него?

Песков:

- Во-первых, мы, конечно, очень высоко ценим и признательны президенту Казахстана за ту оценку, которую он дал президенту Путину. Действительно, мы дорожим нашими отношениями с Казахстаном, двусторонними отношениями. Это отношения стратегического партнерства, нацеленные в будущее и охватывающие очень широкий спектр областей.

Также личные отношения двух президентов - близкие, конструктивные, доверительные. И это позволяет (Путину и Токаеву. - А.Г.) обсуждать самые трудные проблемы международной повестки дня… В том числе и вопросы, связанные с украинским урегулированием. Каждый раз президент Путин использует встречи для того, чтобы доводить до казахстанского партнера последнюю информацию о положении дел в специальной военной операции.

Вопрос:

- Сергей Лавров в минувшие выходные заявил, что Россия может рассмотреть возможность перемещения систем С-400 из Турции в одну из дружественных для себя стран. Действительно ли Россия рассматривает такую возможность? Обращались ли уже власти Турции с подобным предложением?

Песков:

- Такая тема есть на повестке дня, ведется соответствующая работа и осуществляются соответствующие контакты.

Вопрос:

- Вчера издание «Атлантик» сообщило о том, что Трамп предложил снять часть санкций с России или полностью снять санкции в обмен на «освобождение политических заключенных», как он это назвал. Обсуждалась ли эта тема в (во время контактов. - А.Г.) России и США? Как вы могли бы это прокомментировать?

Песков:

- Нет, она не обсуждалась. В такой постановке, собственно, она и не могла обсуждаться… Потому что мы категорически отрицаем наличие каких-либо «политических заключенных». И считаем, что подобная постановка вопроса абсолютно неуместна.

Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши специальные службы продолжают регулярные контакты на этот счет.

Вопрос:

- Обсуждалась ли именно отмена санкций в обмен на освобождение заключенных?

Песков:

- Нет.