В Сети появилось последнее видео сына Синди Кроуфорд перед смертью

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер с дочкой Кайей и сыном Пресли. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В Сети появилось последнее видео погибшего сына супермодели Синди Кроуфорд. 27-летний манекенщик Пресли Гербер скончался 20 сентября в элитном реабилитационном центре в Санта-Монике. Перед смертью Пресли записал на мобильный телефон ролик, в котором показал свои апартаменты в рехабе.

На кадрах видео молодой человек предстает в белой майке, черных брюках и в очках. Судя по всему, к этому моменту Пресли уже принял наркотики. Его руки сильно дрожат, а голос срывается.

Пресли Гербер за несколько часов до смерти. Фото: кадр видео.

Парень снял свои двухуровневые апартаменты в рехабе: спальню с двумя кроватями и ванной комнатой, лестницу с коваными перилами, балкон и территорию двора – под окнами его виллы стоит стол для игры в настольный теннис.

Близкий друг семьи Кроуфорд подтвердил изданию Page Six, что ролик был снят незадолго до смерти молодого манекенщика.

«Пресли был сам не свой и вел себя не так, как обычно в дни, предшествовавшие его смерти, - рассказал источник из окружения сына Синди Кроуфорд. - Синди опустошена. Они были очень близки. То, что вы видели в интернете и в прессе, было не просто так. Они были дружной семьей. Синди вне себя от горя».

Сын 60-летней модели и ее 64-летнего мужа, бизнесмена Рэнди Гербера скончался от остановки сердца после передозировки. Многие годы он лечился от наркотической и алкогольной зависимости.

Сын Синди Кроуфорд снял видео в рехабе и показал свои апартаменты. Фото: кадр видео.

Безутешные родители поместили Пресли в элитный рехаб, где пациенты проходят «трехэтапную программу восстановления, которая включает в себя постановку целей, волонтерскую работу и упражнения на формирование характера». Однако это не помогло. Сейчас следствие проверяет все обстоятельства смерти Пресли в роскошной лечебнице.

По предварительным данным, парень скончался от передозировки наркотиков. Известно, что у Пресли были серьезные проблемы с кетамином. Незадолго до смерти он откровенно рассказывал близким о своей зависимости от него. Несмотря на это, лечащий врач наследника звездной семьи регулярно прописывал Пресли кетамин. Согласно требованиям Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), этот препарат, являющийся анестетиком, запрещен для лечения наркотической зависимости. Однако доктор игнорировал правила.

«Близкие друзья возмущены тем, что врач выписывал ему этот препарат, и считают, что медика следует привлечь к ответственности», - рассказал инсайдер журналистам.

Пресли был настоящим красавчиком с обложки. Фото: соцсети.

После смерти Пресли его младшая сестра, модель Кайя Гербер впала в депрессию. Девушка никак не может прийти в себя и чувствует себя опустошенной.

«Кайя и Пресли были безумно близки. Я не знаю, как она будет жить без него. Они были не просто братом и сестрой. Они были как лучшие друзья. Она убита горем», - рассказал знакомый семьи изданию Page Six.

После необходимых следственный процедур тело Пресли кремировали. Родители собираются захоронить прах сына в семейном доме в Малибу и сейчас готовятся к похоронам.