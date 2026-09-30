Мария Голубкина объяснила, почему не тратится на косметологию: «Как говорила моя свекровь: не жили богато, нечего и начинать»

Актрисе Марии Голубкиной на днях исполнилось 53 года Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Актриса Мария Голубкина, на днях отметившая день рождения (ей исполнилось 53 года), вышла в прямой эфир (она это делает регулярно) со своими подписчиками в соцсети. И, как всегда, удивила свой фирменной «новой искренностью». Восхищает то, что Мария совсем не рисуется, не пытается выглядеть лучше, чем она есть. Даже как будто наоборот. Непричесанная, жующая в прямом эфире: пришла, говорит, на завтрак (в гостинице), даже не умылась. Как выглядишь – так и выглядишь… Подписчики пишут о ней: «открытая, загадочная и противоречивая…».

Эфир был на следующий день после её дня рождения, который она отметила на гастролях в Крыму со спектаклем «Любовь и голуби». Говорит, что всё было идеально – не жарко, дождик прошел. До этого отличные гастроли были в Донецке и Луганске. Партнеры по спектаклю тоже почти родные люди. Играют антрепризный спектакль «Любовь и голуби» уже 10 лет.

- Тут недавно Ксюша Алферова говорит, что не надо быть удобным человеком. Я задумалась над её словами, - призналась Мария Голубкина. - Мне некоторые люди говорят: спасибо, Маша, за то, что ты такая искренняя. За то, что говоришь правду. Я это неоднократно слышу. Они обидеть меня что ли хотят? Я же не бегаю с этой своей правдой… Только в своем кругу могу сказать. Но потом я поняла, почему так удивляет, когда я что-то такое говорю. Люди в основном двоедушные… С одними (кто над ними повыше) они ласковые, а другим, наоборот, могут сказать: «жопе слово не давали». Когда мне такое говорят (что Мария правдоруб - прим.ред.), люди думают, что я не имею на это права – на собственное мнение. Мол, кто ты такая? Чудовищное неуважение человека к человеку – это наша национальная особенность.

Другое дело, что меня хорошо воспитали мои родители. Мне доставалось от них, от папы (Андрея Миронова) в особенности. Я должна была быть вежливой. И людей не обижать. Стараюсь не переходить границы…

Другая тема, которая волнует Марию Голубкину, кроме того, как её воспринимают другие, - это её внешность. Что нормально для женщины, тем более – для актрисы.

- На эту косметологию нужен отдельный бюджет, - считает Голубкина. - Отдельный бюджет - это зависимость. Но таких миллионов у меня нет, чтобы о них совсем не думать. Как говорила моя свекровь: не жили богато, нечего и начинать…

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