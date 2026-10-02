Сборка российских БПЛА "Герань" на полигоне войск беспилотных систем. Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

В последние месяцы резко увеличилась эффективность ударов наших ВКС и беспилотников по целям в Киеве, Одессе, Днепропетровске. Пока западные СМИ поют дифирамбы новым реактивным «Гераням», а Зеленский умоляет найти перехватчики для российской баллистики, колоссальное преимущество в небе стало веским военным и даже политическим фактором.

Военкор КП попробовал разобраться – что изменилось, что произошло?

МОЛОХ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ

Верный, старинный признак: как только «мировое сообщество» начинает проявлять заботу, говорить о гуманности и навязывать «мирные» переговоры – Россия на верном пути. Так было всегда, со времен Московского царства, при любом режиме и политическом строе.

С апреля по август, Запад совершенно благодушно взирал, как американско-прибалтийские дроны с ИИ под названием «Хорнет» или «Марсианин-2», открыли охоту на людей в Новороссии. Это никого не взолновало. Морщиться и охать, а потом и суетиться Запад начал, когда Россия буквально вырубила украинское морское судоходство. Кто не верит, может зайти прямо сейчас, читая эти строки, на сайт «Маринер траффик», крупнейший ресурс, отслеживающий мировую морскую логистику. Увидеть пустые украинские порты и группу судов, жмущихся к румынским берегам в устье Дуная. Черноморская украинская державность оказалась первой «кащеевой иглой» - большая часть поставок оружия и топлива для ВСУ шли как раз морем. Их обрубили и у Украины сразу начались перебои на фронте с бензином и дизелем. Заодно Киев потерял основной канал сбыта своего главного экспортного продукта - зерна. Значит, и денег на закупку оружия у него стало меньше (по словам Владимира Путина – на 4 миллиарда долларов в месяц). Урожай – 70 миллионов тонн, до сих пор пытаются вывезти хотя бы через румынские порты. Сочиняются заплачки о «голодающих африканских детях, ждущих украинское зерно» (хотя на самом деле оно шло в основном в ЕС). Россия, никак не реагируя, продолжила добивать портовую инфраструктуру.

Солдат ВСУ с БПЛА "Хорнет". Фото: Nikoletta Stoyanova/Getty Images

Следом начали останавливаться металлургические производства Украины. Их продукция приносит прибыль, только если вывозить ее самым дешевым способом – морем.

Тем временем Россия начала выбивать производства дронов, одно за другим, очень плотно, в считанные дни – чтобы противник не успел разбежаться. Можно предположить, что это не случайно. Цели были засечены нашей разведкой давным-давно, только реализовывать их нужно было оптом, все сразу. Момент настал. За счет чего?

У российской армии появились новые реактивные «Герани», а у ВСУ закончились средства ПВО.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ РЕАКТИВНЫЕ «ГЕРАНИ»?

Реактивные «Герани» четвертого поколения Россия начала применять в январе 2026. Массировано, и уже пятого поколения – как раз в последние месяцы. Секрет эффективности – скорость. Для сбития такого быстрого объекта нужна современная и навороченная система ПВО. А такой массе запускаемых дронов, вся мировая промышленность не смогла бы изготовить необходимое количество ракет для зенитных комплексов. Тем более каждый перехватчик стоит: Patriot – 6 млн долларов, NASAMS - 2,5 млн., IRIS-T – 1 млн. И давать их Украине больше никто не собирается. А «Герань», даже самая навороченная, в массовом производстве - 60-75 тысяч долларов. Что делать бандеровцам при такой арифметике – непонятно.

Мобильные огневые группы ВСУ со стрелковым оружием, новые «Герани» не просто не берут. Они замечают такой дрон, когда он уже просвистел мимо со скоростью 400-800 километров в час! Украинские зенитчики не просто не успевают выйти на позиции, а даже передать информацию о пролете «Герани» на следующий эшелон ПВО. «Герань» уже проскочила и воткнулась в цель. Можно вызывать ментов и пожарных.

Новые российские реактивные «Герани» четвертого и пятого поколения врагу попросту нечем сбивать. Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Есть еще несколько причин такой неуязвимости – «Герани» идут на высоте 7-8 километров, ручные ПЗРК типа «Игла» или «Стрингер», которыми стреляют с плеча, их просто не достают или не догоняют. Еще «Герань» теперь плохо радарам – наши конструкторы отошли от формы «крыло». Новые «Герани» по своей форме больше напоминают ракеты. Так называемая «эффективная площадь рассеивания» мала, радар ее читает плохо. Особенно, при обилии ложных целей - ими работают «Герани» старые, на бензиновых двигателях.

Ничего не могут поделать с новыми «Геранями» и так называемые «купольные РЭБ» - ими, буквально, «накрывают» целые города, чтоб заглушить, ослепить дроны, запутать и увести от цели. У «Герани» теперь помехоустойчивая антенна «Комета-М», на нее эти системы не действуют.

КАК ДРОНЫ ПЕРЕЛАМЫВАЮТ ХОД СВО?

По совокупности этих факторов, оказалось, что «Герани» теперь можно запускать круглые сутки, не только ночью. Так лучше видны поражаемые объекты и последствия прилетов.

Новые «Герани» стали точным инструментом военного планирования. Без прошлых допущений: «долетит – не долетит» или «собьют – не собьют». В комментариях украинских и западных экспертов чувствуется растерянность.

Все наши воздушные удары по Украине можно разбить на три типа:

1. «Текущие долгосрочные удары» - пораженный объект не дают восстановить и даже вывезти уцелевшее оборудование, поражая цель раз за разом.

2. «Оперативные» - разведка внезапно сообщила, что один из последних комплексов «Пэтриот» вышел на позицию.

3. «Специальные» - целевые программы – «порты», «металлургия», «энергетика». Сейчас к ним добавились ДАТА-центры и все, имеющее отношение к связи – так называемая «цифровая инфраструктура» Украины. Без нее не может существовать ни современная госпропаганда, ни устойчивое управление войсками.

Именно этот пункт, «Специальный», своей системностью и понятным исходом, спровоцировал новую волну дипломатической активность Запада. Даже спецпосланник Папы Римского не смог усидеть в Ватикане и срочно прибыл в Москву с «гуманитарной миссией».

УДАР ПО ПРОПАГАНДЕ И УПРАВЛЕНИЮ

В сентябре, старое выражение «вбомбить в каменный век», неожиданно получило новые смыслы. В последних числах сентября, по данным Минобороны РФ, на Украине поражены такие «цифровые объекты» как:

UTELS, «Павутина», Etherlink, Crazy Network, Cityhost, MiroHost, New Telco, United DC, «Парковый», Datagroup, Cosmonova, «Киевстар», Vodafone, «Омега Телеком», «Укртелеком» и «Дримлайн». «Парковый» - любимая медийная площадка киевской власти, «технологическая витрина незалежности». В этом же комплексе находится крупнейший украинский ДАТА-центр. Его даже перебомбили повторно, чтобы там вообще ничего не осталось и не проросло. Одновременно в Киеве и окрестностях «лег» интернет. Отключилось цифровое телевидение - пропал сигнал «Новини.LIVE», «Ми-Україна+», «Армія TV». А как известно, даже подготовленный человек, через сутки просмотра украинского зомботелевидения, начинает подпевать «Ще Не вмерла».

Фото: REUTERS.

У госструктур тоже начались проблемы. Сбоит сервис «Дия» (попытка сделать аналог наших «Госуслуг». - Авт.). С конца сентября на Украине больше не оформляют ID-карты (электронные аналоги паспортов. – Авт.) и загранпаспорта. А главное - зафиксирован сбой «Резерв+», это приложение военного учёта. Думаю, большинство украинцев испытало от этого факта некоторую радость.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Обставили Запад в гонке конструкторской мысли

Наверное, самое неприятное открытие последних дней – наши разведывательные дроны теперь работают над Украиной круглые сутки. Корректируют цели и фиксируют последствия в реальном времени. Сбить их тоже не могут – дроны работают на огромных высотах, а хорошая оптика позволяет снимать объекты с расстояния в десятки километров.

Всем становится очевидно - Россия победила на очередном технологическом этапе - в гонке военной конструкторской мысли. Оставили позади даже не Украину, а «оружейных гениев» всего НАТО, работающих сегодня на Киев. Мы совершили некий рывок. И далеко не первый.

Навскидку – первые массовые дроны с ИИ появились у нас, это знаменитые крылья «Молния-2».

Мы первыми начали применять оптоволокно.

Мы, не удовлетворившись тихоходными бензиновыми «Геранями», смогли их не просто модернизировать, а перейти на иной качественный уровень. Причем, в области, где противник считал себя лидером, опять же не без помощи Запада, а благодаря ей. Нам остается лишь продолжать свою работу. Политические последствия уже есть. Граждане Украины все чаще называют виноватого в происходящем кошмаре и в кошмарах грядущих. Это пан Зеленский, раздразнивший русского медведя. Если в Киеве вместе с ДАТА-центрами окончательно вырубится еще и госпропаганда о превосходстве украинской нации, рае на Западе и разрухе в России, на Украине может наступить просветление.

А следом - мир.

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