Украинские спасатели находятся в укрытии во время воздушной тревоги Фото: REUTERS.

Враньё официальных лиц на Украине дошло до такой степени, что к нему уже неприменимы ни слова «ложь», ни даже «откровенное враньё» — они просто брешут, абы подзаборные собаки, ничуть не заботясь даже о каком-либо правдоподобии своих высказываний. Министр экономики Украины Александр Кравченко (не путать с бывшим генпрокурором Русланом Кравченко, который сбежал из Незалежной и сейчас отсиживается в Вене в ожидании ответа на свой запрос о предоставлении ему политического убежища) заявил известному британскому изданию The Guardian, что один час воздушной тревоги стоит Украине 45 млн долларов США. И, по его словам, только в этом году российские атаки нанесли ущерб на сумму около 10 млрд долларов.

— Чего мы не до конца предвидели, так это того, как быстро Россия разработает эти беспилотники с реактивным двигателем и начнёт использовать их для атак на всё подряд, — посетовал украинский министр экономики и рассказал британским журналистам, что Россия атаковала металлургические заводы, склады, логистическую инфраструктуру и центры обработки данных, а также заблокировала украинские черноморские порты (собственно, других у Киева и не осталось после того, как Азовское море стало внутренним российским). Про то, что российские удары по инфраструктуре начались только после того, как украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский приказал начать целенаправленные атаки на гражданские объекты в России, Кравченко, как это всегда происходит у бандеровских чиновников, естественно, промолчал.

Только вот никак не бьются цифры, приведённые министром Кравченко с реальностью. 45 млн долларов в час — это вам не хухры-мухры, а один миллиард и 80 миллионов долларов в сутки. При таких показателях, за год стоимость воздушных тревог превысила бы показатели ВВП страны, даже если брать самый рекордный за все годы показатель — 214 млрд долларов в 2025-м. Причём в 2024-м он едва-едва смог превысить 190 млрд долларов.

Рекордный показатель вызван системой подсчёта, когда в показатели экономики засчитывают, вообще, всё что угодно, в том числе, предоставленные стране кредиты, не говоря уже об оказанных услугах. И тут уже неважно при таком подходе, что порты не работают, заводы стоят (кстати, на прошлой неделе на Украине впервые за этот период не было выплавлено ни одной тонны чугуна или стали), что тарифы на электроэнергию и услуги связи поднимаются до прежде немыслимых для украинцев значений (кстати, это также увеличивает ВВП). Даже если бы экономика Украины сохранилась вся в довоенном состоянии, ущерб от воздушных тревог не смог бы составить указанную украинским министром сумму. Что уж говорить про нынешнюю ситуацию.

Сейчас сложилась, на первый взгляд, алогичная ситуация, когда правительство Украины рассматривает возможность продавать накопленный на Украине газ из своих подземных хранилищ газа в Европу. И не потому, что этого газа стало настолько много, что ПХГ уже не вмещают накопленное, а по той причине, что в Незалежной не осталось действующих промышленных потребителей — заводы остановлены, электростанции разбиты.

Врать на фоне нынешней разрухи Украины, превращающейся в Руину, про понесённый ущерб в таких гигантских объёмах украинский министр может только с одной целью — вызвать у европейцев как можно больше жалости к бандеровцам, сподвигнуть их к выдаче новых «плюшек» в виде евро на компенсацию ущерба с восстановлением и «игрушек» для ВСУ. Как в кино: «Три магнитофона импортных, куртка замшевая… тоже три… куртки». Чтобы у команды украинского «просрочки» было больше вариантов не только продолжать боевые действия, но и украсть свою «долю малую» (на самом деле — немалую) из этой помощи.

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