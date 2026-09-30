«Клубок дерущихся выкатился из кабины»: драка пилотов в самолете FlyDubai не первая в истории

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До сих пор непонятны мотивы пилота, который устроил поножовщину на борту самолета авиакомпании FlyDubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив.

Есть версии и о том, что он намеревался совершить теракт, направив к земле борт с более чем сотней израильтян на борту. И о том, что причиной стали его проблемы с психикой.

Увы, жестокие драки между членами экипажа случались в воздухе и раньше. Правда, с гораздо меньшим накалом страстей.

Июнь 2022 года. Самолет Air France летит из Женевы в Париж. Второй пилот почему-то некорректно выполнил команду капитана, завязалась перепалка и дошло до того, что летчики схватили друг друга за воротники и начали драться.

В кабине находился один из стюардов, он позвал на помощь коллег, которые разняли дерущихся. Никто не пострадал, борт благополучно приземлился в Женеве. Естественно, обоих пилотов после расследования уволили.

Ранее, в 2009 году в самолете компании Air India, который следовал из Шарджи (ОАЭ) в Нью-Дели, и вовсе случилась массовая драка.

Началось с того, что 24-летняя бортпроводница подняла тревогу: по словам женщины, к ней начали приставать командир и второй пилот — даже применили силу. За проводницу вступился коллега-бортпроводник. «Клубок» дерущихся перекатился из кабины на бортовую кухню — пока продолжалась потасовка, в кабине никого не было. Возникла реальная угроза жизни для 106 пассажиров.

Самолет в итоге сел без эксцессов, а на земле командира и второго пилота арестовали.

НАПРАВИЛ ЛАЙНЕР НА ГОРУ

С воздушными лайнерами связаны сотни терактов, самый громкий из которых — трагедия 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Особняком стоят случаи, когда к фатальным последствиям «подвижки в мозгу» пилотов.

24 марта 2015 года второй пилот Андреас Любиц заперся в кабине лайнера Airbus A320 компании Germanwings, летевшим из Барселоны в Дюссельдорф. Капитан, лишенный доступа к управлению, оказался бессилен помешать страдавшему депрессиями Любицу. Тот сначала резко снизил высоту полета, а потом направил лайнер прямо на горный массив французских Альп.

Пилот Андреас Любиц заперся в кабине и направил самолет полный пассажиров вниз к горному массиву. Фото: REUTERS.

Погибли все 150 находившихся на борту людей. Расследование выявило, что Любиц за два года 41 раз обращался к психиатрам.

За пару недель до злосчастного рейса врач диагностировал у пилота психоз и выдал ему больничный на 19 дней. Но безумец отправился на работу и даже отрепетировал маневр экстренного снижения самолета во время предыдущего рейса. Врачи не предупредили авиакомпанию о проблемах Любица из-за действующих в ФРГ законов о защите личной жизни пациентов.

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ У ШТУРВАЛА

Вот хроника других печальных случаев.

1982 год: невменяемый капитан рейса Japan Airlines Сейджи Катагири на подлете к токийскому аэропорту отключил автопилот и направил самолет в Токийский залив. Погибли 24 человека из 174. Сам 35-летний капитан, которому доверили жизни людей, несмотря на шизофрению и галлюцинации, выжил и был направлен в психиатрическую клинику.

1994 год: капитан рейса Агадир — Касабланка авиакомпании Royal Maroc Юнес Хаяти вдруг направил самолет на Атласские горы. «Черный ящик» в кабине зафиксировал крик второго пилота — женщины по имени София Фигиги: «Помогите!»

Погибли все находившиеся на борту.

1997 год: рейс авиакомпании SilkAir Джакарта — Сингапур закончился трагически еще до того, как «Боинг» под командованием капитана Цу Вэйминга покинул воздушное пространство Индонезии. Самолет спикировал прямо в реку, погибли все. Следственная комиссия установила: у капитана были финансовые проблемы и он застраховал свою жизнь в пользу родственников.

1999 год: Boeing 767 компании EgyptAir падает в Атлантику во время рейса Нью-Йорк — Каир. Записи на борту свидетельствуют: людей погубил второй пилот Гамаль аль-Батути. Он опытался направить самолет в пике. А когда капитан выправил машину, аль-Батути каким-то образом сумел выключить двигатели.

В целом крушение воздушных судов из-за проблем с психикой у пилотов оказывались причиной менее чем 0,5% случаев от общего количества авиакатастроф.

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