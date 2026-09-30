Не должно быть никаких сомнений — Россия будет готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Дипломаты обычно пишут так, что смысл приходится выковыривать из-под слоёв протокола: «Выражаем озабоченность», «призываем воздержаться», «оставляем за собой право». На этой неделе, похоже, дипломатический лексикон иссяк.

За три дня наши посольства в Лондоне, Брюсселе и Дублине почти слово в слово выдали предупреждение, которое сложно прочитать двусмысленно: «Не должно быть никаких сомнений — Россия будет готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, для защиты своей территории, если страны НАТО попытаются изолировать регион Калининград от остальной страны. В таком сценарии риск вооруженного противостояния велик, и вероятность того, что Россия нанесет превентивные удары по центрам принятия решений в странах Альянса, уже на ранней стадии конфликта, очень высока».

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт со свойственной альянсу непосредственностью, сообщила, что блок оборонительный, ни одно его учение не угрожает ни одной части России, а «безответственную ядерную риторику» он осуждает. Честнее выразился анонимный европейский чиновник из оборонки — так Россия не угрожала со времён холодной войны: «Это серьёзно».

Серьёзно. Только вспомним, кто начал.

Кто в течение последних лет репетировал переброску через всю Европу огромных контингентов к нашему анклаву? Кто регулярно отрабатывал удары по российскому региону с воздуха и блокаду с земли? В июне в Сувалкском коридоре — узкой полосе литовско-польской границы между Калининградом и Белоруссией — прошли учения «Отважный кабан-2026». Литва, Польша, Франция, около 6 тысяч военных и 600 единиц техники. Среди прочего отрабатывали, как перерезать железную дорогу, по которой в область идут гражданские грузы и пассажиры.

Кто в течение последних лет репетировал переброску через всю Европу огромных контингентов к нашему анклаву? Фото: EAST NEWS.

Месяцем раньше глава МИД Литвы Кястутис Будрис пообещал швейцарской газете «прорваться в небольшую крепость» и при необходимости «сровнять с землёй» наши базы ПВО и ракетные комплексы. Литовский Сейм 89 голосами начал вычёркивать из конституции запрет на ядерное оружие. Поляки вместе с немецкими сапёрами роют рвы вдоль границы.

И всё это, напомню, никому не угрожает.

Нужна ли нам эта война? Владимир Путин ответил опять же без разночтения: ни геополитического интереса, ни экономического, ни военного у нас нет. А тех, кто пугает европейцев нашим вторжением, назвал «специалистами по фильмам ужасов». Зато самим европейским правительствам враг у ворот нужен позарез. Без него не продать ни постоянную немецкую танковую бригаду в Литве, ни очередной транш в Киев. И уж тем более не объяснить электорату ограничение социалки, повышение налогов и увядание промышленности.

В июне в Сувалкском коридоре — узкой полосе литовско-польской границы между Калининградом и Белоруссией — прошли учения «Отважный кабан-2026» Фото: EAST NEWS.

Калининград — единственный кусок России, который можно взять в кольцо, не пересекая нашу границу. Сушей он связан с большой землёй через Литву, морем — через Балтику, которую польские министры после вступления Финляндии и Швеции называют «внутренним морем НАТО». Резолюция Генассамблеи ООН 3314 прямо относит блокаду портов и берегов к актам агрессии. А наши Основы ядерного сдерживания с 2024 года допускают ядерный ответ и на агрессию с применением обычного оружия, если она создаёт критическую угрозу территориальной целостности. Изоляция области с миллионом жителей подходит под эту формулировку буквально.

Калининград — единственный кусок России, который можно взять в кольцо, не пересекая нашу границу Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Так что сценарий реальный. Ровно настолько, насколько реальны планы, которые на Западе уже не стесняются репетировать на полигонах и в телестудиях.

Поэтому нынешние ноты читаются как ультиматум. Москва проговорила вслух, где проходит черта, — чтобы никому не пришло в голову проверять её опытным путём. Глава МИД Сергей Лавров в начале сентября посоветовал европейцам запомнить слова Путина: если Европа нападёт, война будет «совершенно другой и очень короткой».

В Брюсселе, судя по реакции, пока уверены, что это риторика. Самое время перечитать доктрину.

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