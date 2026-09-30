Сайт KP.RU публикует репортаж о первом заседании новой Госдумы 30 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

КАК ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОСДУМЫ: ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ

Эту, казалось бы, обычную среду 30 сентября точно запишут в анналы истории Госдумы. Даже далекие от политики люди, просто бегущие мимо здания на Охотном ряду, наверняка заметили в этот день что-то необычное. А уж те, кто был внутри здания - точно.

Первое: необыкновенно пустынно было у входа в здание: на вечно забитой парковке для депутатов - ни одной машины. Ни одной группки скучающих и болтающих обо всем и ни о чем водителей. Ни одного флага и человека с транспарантом, а такие у здания на Парламента крутятся всегда.

Второе: не так шумно, но куда более торжественно было внутри. Есть те, кто скажут, что «ну обычное же дело, первый день нового созыва, всегда так». Всегда, да не так. Входишь в зал, и с первого взгляда немеешь. Кажется, что людей в военной форме и с орденами больше, чем пиджаков и галстуков.

«Чувствую себя как 9-го мая на параде Победы», «Это просто Дума героев какая-то», - шушукались коллеги.

Вячеслав Фетисов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

ИНОРОДНЫЕ, НО РОДНЫЕ

И новшество ощущалось не только в одежде. Лица у новеньких какие-то другие. Не политические. Не знаю, как точнее описать, но если человек долго и упорно идет по политической карьерной лестнице (а депутатами обычно так и становятся), то это читается и в улыбке, и во взгляде, и в ответах. Что-то неуловимое, но очень четкое – перед тобой политик.

Так вот, у тех, кто в орденах, этой тени не было. Возможно, пока. Пройдут ли победившие огонь испытание медными трубами думских коридоров? Покажет только время. А пока они - инородные. С другой силой за плечами. А еще - немного смущенные, не привыкшие к новой роли...

- Какие у вас лично планы на работу в Думе? - спросила я у Андрея Козлова (российский офицер спецназа ФСБ, полковник, участник специальной военной операции, командир роты отряда «Анвар» (Барс-25).

- Есть конкретные идеи по развитию и беспилотной авиации. Я по долгу своей службы в этом неплохо разбираюсь.

- А какие первоочередные потребности у армии сейчас?

- Победа! – отчеканил полковник.

Прямо. Четко. Без обиняков. Вот она – миссия нового Парламента…

Алексей Нечаев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

СТАРЕЙШИНЫ И ГИМН

Вот так вот в торжественной тишине депутаты собирались в зале пленарных заседаний. Военные группками, строевым шагом и немного смущенные. Политики, по одному, без обычной помпы, и тоже как будто немного смущенные. И так как спикер еще не был назначен, председателем президиума на этот короткий переходный момент, по традиции стал «старейшина». 79-летний депутат-единоросс Юрий Петров. Пересчитав депутатов – их в зале оказалось 444 (то есть 6 народных избранников первое заседание прогуляли) он обратился … к другим хранителям традиций.

- Хочу задать вопрос старейшинам. Ну что, открываем? – раздалось из президиума.

Старейшинами в Думе, если кто не в курсе, считается Владимир Ресин, Валентина Терешкова и Геннадий Зюганов. По возрасту и опыту. Торжественное и короткое «открываем» в микрофон. Зюганов, никогда не отличавшийся краткостью, хотел было что-то добавить, но микрофон выключился слишком быстро...

Зазвучал гимн. Полностью, а не краткая версия. Зал встал. Герои России положили руки на сердце – часть депутатов заметила и присоединилась. Кто-то тихо подпевал.

- Объявляю заседание открытым! – объявил Петров.

Повисла тишина…

Светлана Журова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

ВЕТЕРАНЫ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

Итак, новый состав Государственной думы IX созыва уже можно рассматривать как свершившийся факт. Так что, давайте рассмотрим. Главный итог — рекордное усиление «Единой России»: партия получила 349 из 450 мандатов. КПРФ досталось 37 мест, ЛДПР — 23, «Новым людям» — 19, «Справедливой России» — 17, ещё один мандат получила «Родина», четыре — самовыдвиженцы.

И если раньше партии охотно привлекали актёров, телеведущих и спортсменов как узнаваемых кандидатов, то в 2026 году ставка заметно сместилась к ветеранам СВО. О полном обновлении состава, конечно, речи не идет. Но чуть меньше половины зала впервые жали на кнопки голосования.

Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

- В этот раз обновление состоялось на 41%, - объявил Вячеслав Володин. - 184 новых депутата. Среди них 48 участников СВО. Приветствую вас, коллеги. Нам очень важен ваш взгляд на решение проблем. Вы состоялись, пройдя войну. И со своей стороны сделаю все, чтобы вас опыт был востребован. Спасибо, что пришли в политику.

Вместе с ними в парламенте остались опытные депутаты: представители руководства фракций, председатели комитетов, региональные политики и те, кто уже не первый созыв умеет превращать победу на выборах в практичную работу с округом.

Сохранились и заметные фигуры из числа одномандатников. В Подмосковье переизбрались, в частности Никита Чаплин, Денис Кравченко и Сергей Пахомов. В парламенте остались и такие известные депутаты, как Ирина Яровая, Петр Толстой. Самая заметная спортивная группа новой Думы — Вячеслав Фетисов и Владислав Третьяк, олимпийские чемпионы по хоккею, и Александр Легков, триумфатор олимпиады в лыжных гонках. Оба получили мандаты по одномандатным округам в Подмосковье.

Андрей Макаров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

КПРФ сохранила Леонида Калашникова, Сергея Казанкова и Светлану Савицкую. Савицкая — одна из самых известных фигур, работает в Госдуму с 1995 года.

А вот некоторые узнаваемые лица прежнего созыва в новый парламент не вернулись. Среди них — актёр Дмитрий Певцов, телеведущий и эрудит Анатолий Вассерман, телеведущий Тимофей Баженов, актриса Елена Драпеко, актёр и режиссёр Николай Бурляев, а также бывшие биатлонисты Антон Шипулин и Сергей Чепиков. В парламент также прошёл певец и автор песен Денис Майданов, победивший в Одинцовском одномандатном округе. Ещё один заметный новичок — космонавт Олег Новицкий, избранный по одномандатному округу в Иркутской области.

Людмила Болилая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Среди наиболее заметных новых депутатов из участников СВО называют:

- Владислава Головина, Героя России, морпеха с позывным «Струна» и начальника Главного штаба «Юнармии»;

- Эдуарда Казымова, Героя России и Героя ДНР, бывшего командира десантно-штурмовой роты;

- Балдана Цыдыпова, Героя России, связанного с патриотическими проектами общества «Знание»;

- Дмитрия Аксенова, бывшего командира батальона «Югра»;

- Людмилу Болилую, военного медика, ставшую первой участницей СВО, удостоенной звания Героя России;

- Владимира Сайбеля, работавшего в президентской комиссии по делам ветеранов.

От ЛДПР в парламент также прошли участники СВО - в частности, Алексей Верещагин и Дмитрий Жирков. Ещё один ветеран, Магомед Валихов, избран как самовыдвиженец.

Герой России Владислав Головин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

ОТ ФРОНТА К КОМИТЕТАМ

Спикером нового созыва в рекордный, третий раз стал Вячеслав Володин (подробнее об этом – здесь). После этого началось формирование 34 комитетов – их стало на два больше, чем в предыдущем созыве. Кроме того, работают четыре постоянные комиссии. Среди новых направлений — комитеты, связанные с искусственным интеллектом, туризмом, экологией и развитием малого и среднего бизнеса. Председатели всех 34 комитетов были утверждены на первом заседании Госдумы 30 сентября.

Одну из самых значимых для самих думцев - комиссию по депутатской этике (именно этот орган лишает мандатов, выписывает выговоры и так далее) доверили возглавить Валентине Терешковой.

- Валентина Владимировна наша честь и совесть, - презентовал Терешкову в новой роли Володин. - Поздравляем с назначением и желаем, чтобы заседаний этой комиссии было в нашем новом созыве намного меньше.

«Единая Россия» возглавила 20 комитетов, КПРФ — пять, а ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди» — по три.

Перед депутатами выступил Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Участники СВО, вопреки опасениям, не записались все как один в комитет по обороне. Люди в погонах будут работать и в комитете здравоохранения, и даже туризма.

- Почему вы выбрали именно комитет по делам национальностей? - удивилась выбору Героя России участника СВО Энвера Набиева. Хотя, чему тут удивляться, Энвер сам представитель малой народности, родом из Дагестана.

- Россия - уникальное многонациональное государство, где прекрасно живут рядом с друг-другом сотни народов. Это и есть наш фундамент и основа стабильности. Для меня честь работать в таком важном направлении.

Значит, есть чем поделиться в этой сфере вновь избранному депутату. Не только же восхищаться нашими крепкими межнациональными отношениями.

Николай Валуев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

- Ну как вам первое заседание? Какие впечатления? - спрашиваю у группки военных, выходящих из зала. Депутат в кителе останавливается. Три «мужика» - Ордена Мужества на груди. Смотрит пристально.

- Служим России! – по-армейски четко отвечает он.

Через несколько минут нахожу его по фотографии. Юрий Бровко – медик. Прошел Бахмут, Соледар и защищал Курскую область. Написал научную статью о работе полевого госпиталя. Спас тысячи жизней.

И теперь – снова служит. И людям, и государству. Главный же вопрос остается одним – какой новички найдут баланс, между службой первой и второй?

Скоро узнаем…

Депутаты - герои СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

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