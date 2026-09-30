Даниил Московский — новый герой исторического сериала. Кто сыграл основателя Московского княжества?

Фото: «Россия 1»

Все (примерно) знают, кто такой Юрий Долгорукий, однако не все помнят про Даниила Московского — загадочную фигуру, сделавшую для Москвы куда больше, чем тот, кто указывает перстом на мэрию Москвы. Один из самых недооцененных князей, основатель Московского княжества и столичной «линии» Рюриковичей, младший сын Александра Невского вообще-то стоял у истоков могущества Москвы.

Фото: театр «Мастерская» Григория Козлова

Именно поэтому продюсеры ВГТРК (вместе с коллегами из «Кинопоиска») и решили сделать исторический сериал, посвященный князю Даниилу. И главную роль в нем доверили Юрию Насонову — восходящей звезде и артисту петербургской «Мастерской» Григория Козлова, который широкой публике известен по проектам «ЮЗЗЗ», «Золотое дно», «Высокий сезон» и «Резервация», а вот театралам — чуть больше. Потому что Юрий в альма-матер играет (и делает это блестяще) кучу ключевых ролей: от Ромео и Железного дровосека до Мастера, Воланда, Булгакова и начальника тайной стражи Афрания.

Режиссером проекта выступил Тимур Алпатов («Золотая Орда», «Годунов», «Противостояние»). Фото: телеканал «Россия1».

— Несколько лет назад я случайно оказался в Даниловом монастыре, где мой близкий друг познакомил меня с историей святого Даниила Московского, — вспомнил режиссер. — Друг ходил в этот монастырь и в Даниловский храм с детства. Я проникся светлой энергией этого монастыря и стал часто его посещать, начал интересоваться жизнью святого князя Даниила Московского, читать книги о нем. Всегда увлекательно заняться исторической картиной, покопаться в этом времени: это сложно, но это вызов самому себе – погрузиться в то время, прочувствовать героев, их миры, придумать все сцены, продумать костюмы, разработать реквизит. Но самое главное для меня в этом фильме — это история о человеке, который создал нашу столицу, нашу Москву! И еще важно: Даниил Московский — князь-миротворец; он старался избежать кровопролития и междоусобиц и решал назревающие конфликты дипломатическим путем.

Фото: «Россия 1»

Проект погрузит публику в события XIII века, когда раздираемая внутренней борьбой Древняя Русь гнулась под ордынским игом. Как только Александра Невского не стало, земли разделили три сына: старший Димитрий (забрал Владимир), средний Андрей (Городец), а младшему Даниилу досталась скромная вотчина на берегах Москвы-реки.

Фото: «Россия 1»

Именно там юный князь и начал укреплять удел, однако интриги Золотой Орды не дают ему этого делать. Перед тем, как Даниил превратит Москву в центр княжества, ему предстоит пережить тяжелые потери, войну и заговоры.

Фото: «Россия 1»

В проекте также заняты Александр Горбатов, Сергей Безруков, Александр Устюгов, Ангелина Поплавская, Анастасия Красовская, Сергей Маховиков, Любовь Константинова, Дмитрий Куличков, Артем Ткаченко, Юрий Беляев и многие другие.

Историческая драма «Даниил Московский» выйдет на платформах «Смотрим», «Кинопоиск» и канале «Россия-1» в следующем году.

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