«Фальшивый сосед»: как мошенники используют общие чаты для обмана

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Домовые чаты, родительские группы, сообщества дачных поселков и гаражных кооперативов — у каждого из нас есть подобный канал общения. Главное, что объединяет эти группы, — в них обычно состоят те, кто имеет отношение к обсуждаемой теме: родители одноклассников, владельцы соседних квартир, дач, гаражей и т.д. Конечно, вы можете не знать всех лично, но обычно мы уверены, что все участники чатов являются теми, за кого себя выдают. К сожалению, этим умело пользуются мошенники, которые под возможными предлогами проникают в такие чаты.

Специалисты по информационной безопасности ПСБ рассказали об основных сценариях злоумышленников и дали советы, как защитить свои личные данные и финансы.

Поддельный домовой чат

На двери подъезда появляется объявление: «Вступайте в чат жильцов нашего дома». Рядом — QR-код или ссылка. Человек сканирует его и попадает либо в фейковый чат, созданный мошенниками, либо на страницу, которая просит ввести номер телефона и код подтверждения — якобы для регистрации. На самом деле это фишинговый сайт, который перехватывает учетные данные мессенджера. Если не установлен облачный пароль (Telegram) или пароль для входа (Макс), то после ввода кода мошенник получает доступ к аккаунту жертвы или сессии доступа — а вместе с ним к контактам, перепискам и переданным фотографиям, а также иным данным.

Под видом соседа

В открытые чаты домов в новостройках попасть относительно легко. Соседи еще не знают друг друга лично. Мошенник может находиться там какое-то время, а атаку начать позже. Например, говорит, что продает парковочное место, предлагает стройматериалы по низким ценам, услуги мастера-ремонтника, которого «всем рекомендует». Для убедительности может подключить подельника, который в чате благодарит «мастера» или создает ажиотажный спрос на машиноместо. Цели разные: либо получить предоплату и исчезнуть, либо заманить на мошеннический ресурс.

Сбор кодов под бытовыми предлогами

В чат добавляют «председателя ТСЖ» или «представителя управляющей компании», который просит установить вредоносное приложение под легитимным предлогом, подтвердить участие в голосовании по ремонту детской площадки или замене домофона. Для «регистрации голоса» нужно сообщить код из СМС. Этот код на самом деле открывает доступ к аккаунту на Госуслугах, онлайн-банку или другому важному сервису. Параллельно в чате могут работать боты, имитирующие живое обсуждение.

Фото: Madua/Shutterstock/Fotodom

Правила цифровой гигиены для общих чатов

В ПСБ дали рекомендации, как не стать жертвой обманщиков в чатах. Надо соблюдать следующие правила:

• Никогда не сообщайте в чатах-группах коды из СМС, специализированных групп («Коды подтверждения» для Макс, Verification Codes для Telegram) или иные авторизационные сообщения. Помните — ни председатель ТСЖ, ни учитель, ни служба поддержки банка не вправе просить вас продиктовать или переслать код подтверждения. Само появление такой просьбы — признак мошенничества.

• Используйте антивирус на своих устройствах — смартфоне, ноутбуке или стационарном компьютере.

• Проверяйте любую финансовую просьбу через другой канал. Если знакомый из чата просит перевести деньги — позвоните ему по обычному телефону, номеру, который вы знаете. Не отвечайте в том же мессенджере: аккаунт мог быть взломан.

• В случае обнаружения фишинговых ресурсов сообщите об этом на горячую линию банка. Это позволит оперативно заблокировать мошеннический ресурс. Если вы уже передали данные банковской карты или код, срочно сообщите об этом в банк, смените пароль Госуслуг (или лично посетите МФЦ).

• Не сканируйте QR-коды с объявлений в подъезде. Чат дома ищите через официальные источники: приложение «Госуслуги.Дом», управляющую компанию, старшего по дому, которого вы знаете лично.

• Реагируйте на слово «срочно» как на красный флаг. «Немедленно подтвердите», «завтра отключение», «пока не забрали» — давление временем заметно снижает вашу способность критически оценить ситуацию. Пауза даже в одну минуту для проверки информации позволяет не стать жертвой злоумышленника.

• Проверяйте изменения реквизитов и ссылок. Если в чате внезапно появляются «новые реквизиты» или «обновленная ссылка на оплату» — не переводите деньги до подтверждения легитимности проверенным контактом.

• Включите двухфакторную аутентификацию. Это существенно усложнит злоумышленникам доступ к вашему устройству, даже если им станет известен пароль.

• Сделайте чаты закрытыми. Если вы администратор чата, настройте добавление участников только по одобрению. Открытый чат — открытая дверь для мошенников. Не передавайте и не храните в мессенджерах и чатах критичную для вас информацию. В случае необходимости передачи — пользуйтесь только личными сообщениями и после удаляйте.

• Не устанавливайте приложения, «выложенные» в чатах. Файлы с расширением .apk для Android, присланные под видом «расписания» или «списка класса», могут содержать вредоносные компоненты. Просмотр обычного документа не требует никаких дополнительных прав или установки в систему. Если предлагают что-то установить — откажитесь (отмените запрос установки) и попросите прислать PDF или скриншот.

• Если вам написал мошенник в мессенджере, не вступайте в диалог, пожалуйтесь на контакт и заблокируйте его.

Что в итоге

Когда мошенники получают доступ к аккаунту одного из участников какого-либо чата, зачастую последствия выходят далеко за пределы потери личных денег. Скомпрометированный аккаунт — это еще и адресная книга, и история переписки. Получив контроль над одним аккаунтом, преступники рассылают вредоносные ссылки и просьбы о переводе от имени жертвы взлома его контактам. Получатели подобных сообщений от знакомого отправителя зачастую сами становятся жертвами, если вовремя не перепроверят информацию.

Один взломанный родительский чат класса может привести к компрометации десятков переписок. Массовые атаки могут грозить серьезными последствиями для всех. Персональные данные, собранные злоумышленниками через такие чаты — фамилии, адреса, даты рождения, номера квартир — формируют базы, которые затем используются в других мошеннических сценариях. Будьте бдительны, перепроверяйте любую информацию перед принятием решений.