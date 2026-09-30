В России зарегистрировали вакцину от аллергии на березу Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

Вакцина от аллергии на березу в России

Множество россиян, чихающих и рыдающих каждую весну, едва начинает "пылить" береза, имеют хороший шанс дышать полной грудью каждый год. Минздрав России официально зарегистрировал отечественную аллерговакцину «Аллергарда» от аллергии на главное российское дерево. Разработку вело НМИЦ аллергологии и иммунологии ФМБА России.

Важно, что с ее помощью можно лечить и сопутствующую перекрестную пищевую аллергию. Это реакция на продукты, белки которых похожи на березовую пыльцу. А среди них такие распространенные, как яблоки, персики, орехи, арахис, соевые продукты и целый ряд других.

Как будет работать вакцина от аллергии на березу

«Аллергарда» - это принципиально новое поколение аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). При классическом лечении человеку вводят микродозы природного аллергена, чтобы организм к нему привыкал. Новинка устроена иначе, она вообще не содержит цельного белка или растительного экстракта.

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова так объясняла этот механизм:

- Метод картирования аллергена позволил выделить только фрагменты, отвечающие за формирование антительного иммунитета, исключив остальные части, что делает вакцину полностью безопасной и лишний раз подтверждает ее высокую переносимость.

Главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава РФ, директор НМИЦ аллергологии и иммунологии ФМБА России, академик РАН Муса Хаитов отмечал:

- В аномально тяжелый сезон 2025 года, когда концентрация пыльцы березы превышала обычный уровень примерно в пять раз, у 25 % привитых симптомы полностью отсутствовали. У остальных интенсивность проявлений снизилась примерно в шесть раз. Вакцина оказалась примерно в шесть раз эффективнее плацебо, тяжелых форм не было.

Курс состоит из пяти инъекций с интервалом в один месяц Фото: Анастасия Осипова.

Когда и как можно сделать прививку от аллергии на березу

Муса Хаитов подчеркнул практическое удобство препарата:

- Курс состоит из пяти инъекций с интервалом в один месяц (выполняются в период с октября по весну, - прим. Ред.). Это существенно короче традиционной аллерген-специфической иммунотерапии, которая обычно требует до 20-30 введений.

Кроме того, аллерген-специфическая иммунотерапия рассматривается производителем как метод, способный снизить риск прогрессирования аллергического ринита и развития бронхиальной астмы.

Ожидается, что препарат поступит в гражданский оборот в ближайшее время. Его производство полностью российское. А академик Хаитов неоднократно отмечал, что на ее основе уже работают над препаратом против пыльцы амброзии - серьезной проблемы аллергиков южных регионов России.

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