Пассажиров самолета спасли русский и украинский пилоты, которые летели в пассажирском салоне. Фото: REUTERS.

«Чудо в небесах» - так можно назвать спасение 180 пассажиров рейса компании FlyDubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив. Второй пилот напал на на капитана, изранил его ножом. Но другие члены экипажа и пассажиры сумели обезвредить нападавшего.

Пассажир рейса FlyDubai рассказал о ЧП на борту

Самолет, который безумец пытался направить в землю, удалось выровнять и посадить в Саудовской Аравии. Это, если верить изданию Israel Hayom (других подтверждений пока нет) сделали русский и украинский пилоты, которые летели в пассажирском салоне.

Капитан в тяжелом состоянии в больнице, второй пилот тоже в больнице - под арестом, дает показания, пассажиры отходят от шока. Между тем в этой истории остается масса загадок, несмотря на то, что свои свидетельства уже привели многие очевидцы случившегося.

Мы собрали последние новости о драке летчиков на рейсе FlyDubai и тех, кому удалось спасти самолет.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С САМОЛЕТОМ FLYDUBAI: ХРОНОЛОГИЯ ЧП И ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В 6:05 (время везде приводим московское) лайнер Boeing 737 MAX 8 отрывается от взлетной полосы в Дубае. Большинство пассажиров - около сотни человек - израильтяне, которые возвращаются домой.

Около 8:00 в кабине пилотов начинается драка. Пассажиры слышат крики, борт начинает резко терять высоту. Буквально за минуту он снижается с 10,4 км до 4,5. В это время «Боинг» входил в воздушное пространство Иордании.

В 08:28 авиадиспетчеры получают с лайнера сигнал бедствия. Еще через три минуты - сигнал о захвате борта.

В 08:35 на перехват самолета поднимаются израильские истребители. Борт выравнивает в воздухе и разворачивается в сторону Саудовской Аравии.

В 09:15 «Боинг» экстренно приземляется в саудовском аэропорту Табука.

При осмотре лайнера технические службы обнаружили, что подвижный элемент в хвосте судна поврежден - повреждение видно на фото из саудовского аэропорта. Вероятно, это произошло из-за резкого снижения.

«Боинг» экстренно приземляется в саудовском аэропорту Табука. Фото: REUTERS.

ЧТО ПРОИЗОШЛО В КАБИНЕ ПИЛОТОВ РЕЙСА ИЗ ДУБАЯ В ТЕЛЬ-АВИВ

После приземления израильские пассажиры начинают делиться свидетельствами о происшедшем и постить в соцсетях видео из салона.

Пассажиры рейса Flydubai сняли видео во время ЧП в самолёте, который летел из Дубая в Тель-Авив

На кадрах - окровавленный командир экипажа с ранением в живот, он в тяжелом состоянии, на его лице кислородная маска. Рядом на полу связанный второй пилот, его одежда тоже окровавлена.

Израильтяне говорят, что они охраняют вход в кабину пилотов и обезвредили нападавшего, который атаковал капитана с ножом: «Мы набросились на него, вытащили из кабины и связали». Именно второй пилот направил самолет в пике.

Первую помощь раненому командиру оказал находившийся на борту стоматолог.

ЛИЧНОСТИ ПИЛОТОВ, КОТОРЫЕ ПОДРАЛИСЬ В КАБИНЕ САМОЛЕТА 30 СЕНТЯБРЯ

О пилотах израильские СМИ сначала сообщили, что это гражданин РФ и гражданин Украины. Но эта информация не подтвердилась. Нападавший - гражданин Омана, работавший в авиакомпании всего 9 месяцев. Капитан - гражданин Объединенных Арабских Эмиратов индийского происхождения. Их имена пока не назвали.

В Израиле недоумевают, каким образом оманцу удалось обойти строгие правила: израильтяне допускают в свое воздушное пространство только самолеты из ОАЭ, пилотируемые летчиками из стран, у которых с Израилем есть дипломатические отношения. Оман к таким государствам, в отличие от Эмиратов, не относится. Возможно, у пилота было второе гражданство, которое позволило ему пройти проверку.

Капитан самолета был тяжело ранен. Фото: социальные сети.

ПРАВДА ЛИ САМОЛЕТ FLYDUBAI СПАСЛИ РУССКИЙ И УКРАИНЕЦ?

Кому и как удалось посадить самолет FlyDubai, если командир был ранен, а второй пилот связан? Это пока одна из загадок, связанных с ЧП.

Многие израильские СМИ подтвердили: в салоне находились другие пилоты, летевшие как пассажиры. В принципе, это обычная практика авиакомпаний: они таким образом доставляют персонал в иностранные аэропорты, где летчики должны сесть за штурвалы самолетов. Есть и версия о том, что пилоты просто летели в отпуск.

Но вот кто именно эти спасители? Официально их имена тоже не названы. Однако издание Israel Hayom написало: «Согласно сообщениям, в качестве пассажиров на борту находились еще два пилота экипажа – россиянин и украинец, которым в итоге удалось благополучно посадить самолет в Саудовской Аравии».

The Jerusalem Post делится словами пассажира: «Двое других пилотов, сидевших в задней части самолета, поначалу выглядели шокированными. Я крикнул им, чтобы они бежали и взяли управление на себя». Один взял штурвал в свои руки, а другому потребовалось чуть больше времени, чтобы оправиться от шока».

Кем бы ни были эти люди - они настоящие герои. Как и скрутившие преступника пассажиры, среди которых были израильские спецназовцы в запасе.

КТО ОТКРЫЛ ДВЕРЬ КАБИНЫ ПИЛОТОВ

Еще одна загадка - каким образом удалось открыть дверь в кабину пилотов? Очевидцы лишь говорят: «дверь распахнулась», «дверь получилось отпереть».

По международным авиационным правилам, в кабине должны находиться два человека. Если один из пилотов ее покидает - должен зайти стюард.

Дверь в кабину бронированная, чтобы можно было зайти снаружи, ее должны либо открыть изнутри, либо - если случается что-то экстренное - у старшего стюарда есть секретный код доступа. Впрочем, даже когда он приводится в действие, пилоты могут заблокировать вход.

Что произошло в этом случае - стюард использовал секретный код или капитан, несмотря на ранения, смог разблокировать дверь - еще предстоит узнать.

Напавшего на капитана судна скрутили пассажиры Фото: социальные сети.

МОТИВ ВТОРОГО ПИЛОТА: ЗАЧЕМ ОН РАНИЛ КАПИТАНА И УВЕЛ САМОЛЕТ В ПИКЕ?

Самая главная загадка, конечно - что двигало вторым пилотом? Израильские источники утверждают: речь может идти о теракте. Обсуждаются и возможные психические отклонения у преступника, ведь случаи, когда безумцы оказывались за штурвалом и губили сотни людей, увы, уже были.

Официальной версии ни власти Израиля, ни авиакомпания не приводят: «Идет расследование».

ВЕРСИЯ РОССИЙСКОГО ЛЕТЧИКА: ЭКИПАЖ ОКАЗАЛСЯ НЕСОВМЕСТИМЫМ

В эфире радио «Комсомольская правда» заслуженный пилот России, член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник дал оценку случившемуся.

- Насколько необычна ситуация, когда пилоты вступают в конфликт прямо в кабине?

- Случай, конечно, безобразнейший. Драка в кабине между пилотами - это что-то запредельное. Хотя в истории авиации подобное бывало и, скорее всего, еще будет. Поэтому вопросам совместимости экипажа нужно уделять особое внимание, особенно когда речь о двух пилотах, которые часами находятся в замкнутом пространстве.

У людей могут быть совершенно разные характеры, манера говорить, запахи, привычки, стиль пилотирования. Через месяц, два или три совместной работы люди могут начать просто ненавидеть друг друга. Поэтому совместимость экипажа - это важнейший фактор безопасности.

- В современных самолетах установлена передовая автоматика. Почему она позволила пилоту увести самолет в пике?

- Любая блокировка в самолете имеет два аспекта. При строительстве Airbus французы считают, что главный в самолете - компьютер. На нем невозможно было бы ввести самолет штурвалом в пикирование, автоматика бы это заблокировала.

Но порой именно это и приводит к катастрофам - когда автоматика не дает пилотам выйти в нормальный режим полета. Поэтому фирма Boeing и российские самолетостроители считают, что главный в кабине - не искусственный интеллект, не автопилот, а командир корабля, который может отключить любую электронику и блокировку. Человеческий разум и подготовку командира корабля еще никто не отменял.

- Насколько опасно такое резкое снижение высоты для Boeing 737 MAX?

- Опасность, конечно, есть. При превышении максимальной скорости возможно повреждение конструкции: может оторваться часть крыла, закрылок и так далее, вплоть до разрушения самолета в воздухе. 5 000 метров снижения - это очень много.

Пассажиры самолёта FlyDubai аплодируют после приземления

- Один из пилотов сумел остановить падение и выровнять самолет. Что в этот момент происходит с экипажем?

- Если скорость была предельной и самолет выводили из пикирования вручную, пилот, как остальные, получил серьезные перегрузки. Но главное, в такой ситуации у пилота мгновенно включается инстинкт самовыживания. В голове за секунды перебираются тысячи вариантов действий. Напрягается воля и голова работает как современный суперкомпьютер.

- Когда мы сможем узнать, что произошло на самом деле?

- Достаточно быстро. Будут опрошены пассажиры, экипаж, бортпроводники, сотрудники служб безопасности. Но самое главное - это данные бортовых самописцев. Их называют «черными ящиками», хотя на самом деле они круглые и оранжевые.

После расшифровки будет понятно, что происходило с самолетом и кто в какой момент воздействовал на органы управления. На Boeing 737 это не джойстики, а штурвальные колонки. По данным регистраторов можно будет восстановить последовательность событий практически по секундам. Тогда и станет понятно, что именно случилось в кабине.

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