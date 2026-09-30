Зарплата и коллектив важнее карьеры и развития: Что россияне больше всего ценят в своей работе

Люди уходят на работу за деньги. А саморазвитием, реализацией или хобби занимаются в свободное время Фото: Ольга ЮШКОВА.

Каждый из нас хоть раз слышал от начальника: «Главное - расти, развиваться, и все получится». Но, судя по всему, в это верят немногие. Куда важнее, чтобы зарплата приходила вовремя, коллектив не пил кровь, а руководитель не устраивал разборки на пустом месте. Опрос KP.RU показал, что хорошую зарплату ценят 43,1% россиян, дружный коллектив - 37,2%, нормальную нагрузку - 36,4%, адекватное руководство - 32,4%. А возможность расти и развиваться - всего 11% (см. «Конкретно»). Почему так сместились ориентиры, KP.RU рассказала Татьяна Долякова, генеральный директор агентства по подбору персонала.

По словам кадрового эксперта, статистика меняется год от года. В последние два года на первое место вышла именно зарплата - больше 40%. А вот до ковида (2020-2021 годы) картина была другой. Тогда на первом месте был work-life balance (в переводе с английского - баланс между работой и личной жизнью, когда работа не мешает отдыхать и заниматься своими делами). Зарплата стояла на втором месте, потому что кандидаты чувствовали безопасность: работы много, можно выбрать другое место или даже подработать.

- Если посмотреть на 2021-2022 годы, то очень много было запросов про развитие, про сбалансированный график работы. Зарплата стояла на втором-третьем месте, потому что люди уже сделали накопления. А сейчас - новый виток, - пояснила Татьяна Долякова.

По ее словам, сейчас, в 2026 году, ситуация отличается: количество вакансий сократилось, поэтому люди держатся за работу и зарплату, и зарплата выходит на первый план.

РАБОТА - НЕ ВСЯ ЖИЗНЬ

Почему же возможность роста и развития оказалась на последнем месте? Эксперт объясняет: люди ходят на работу за деньги, а самореализацией, хобби и интересами занимаются отдельно от работы.

- Люди уходят на работу за деньги. А саморазвитием, реализацией или хобби занимаются в свободное время, - говорит Татьяна Долякова.

Эксперт добавляет, что работа - не вся жизнь. Многие разделяют работу, хобби и интересы, стараются иметь широкий ассортимент увлечений: спорт, бег и так далее. По словам эксперта, люди готовы тратить время на работу, но только если компания хорошо это оплачивает.

ТЕНДЕНЦИЯ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

Карьерный консультант считает, что такая ситуация сохранится на ближайшие два-три года. Зарплата будет в приоритете. Причина - изменения в налоговом законодательстве: компании стали больше платить налогов. Плюс покупательная способность людей изменилась, им снова не хватает денег.

- Потому что поменялось налоговое законодательство - компании стали платить больше налогов. Плюс изменилась покупательная способность людей: им опять стало не хватать денег. Поэтому на первый план снова вышла зарплата, доход, - пояснила Долякова.

Гендиректор кадрового агентства напоминает, что в 2021-2022 годах было много запросов на развитие, сбалансированный график и даже на обучение. Зарплата тогда была на втором-третьем месте, потому что люди уже сделали накопления. Сейчас - новый виток.

- Это нормальное развитие общества и экономики, все идет по спирали. Это классика. Мы идем по классическому пути развития экономики, людей и их потребностей, - отметила Долякова.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ВОЗРАСТА

Также, по словам карьерного консультанта, важно смотреть на возраст участников опроса. У молодых людей запросы другие, чем у старшего поколения.

- У ребят до 30 лет мы видим больше запросов про обучение и реализацию. У людей 35-40 лет обучение уже было, поэтому на первый план выходят интересы и время, - резюмировала наша собеседница.

КОНКРЕТНО

Что вы больше всего цените в своей работе?

Хорошую зарплату — 43,1%

Дружный коллектив — 37,2%

Нормальную рабочую нагрузку — 36,4%

Хорошее руководство — 32,4%

Удобное расположение офиса — 30,8%

Гибкий график — 28,8%

Понятные обязанности и задачи — 28,8%

Стабильность / престижность компании — 23,4%

Соцпакет и бонусы — 17,9%

Возможность расти и развиваться — 11,0%

По данным опроса «Комсомольской правды» в соцсетях, в котором приняли участие 1 100 человек (респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов).

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