Зарплата и коллектив важнее карьеры и развития: Что россияне больше всего ценят в своей работе

Фото: Ольга ЮШКОВА.
Каждый из нас хоть раз слышал от начальника: «Главное - расти, развиваться, и все получится». Но, судя по всему, в это верят немногие. Куда важнее, чтобы зарплата приходила вовремя, коллектив не пил кровь, а руководитель не устраивал разборки на пустом месте. Опрос KP.RU показал, что хорошую зарплату ценят 43,1% россиян, дружный коллектив - 37,2%, нормальную нагрузку - 36,4%, адекватное руководство - 32,4%. А возможность расти и развиваться - всего 11% (см. «Конкретно»). Почему так сместились ориентиры, KP.RU рассказала Татьяна Долякова, генеральный директор агентства по подбору персонала.
По словам кадрового эксперта, статистика меняется год от года. В последние два года на первое место вышла именно зарплата - больше 40%. А вот до ковида (2020-2021 годы) картина была другой. Тогда на первом месте был work-life balance (в переводе с английского - баланс между работой и личной жизнью, когда работа не мешает отдыхать и заниматься своими делами). Зарплата стояла на втором месте, потому что кандидаты чувствовали безопасность: работы много, можно выбрать другое место или даже подработать.
- Если посмотреть на 2021-2022 годы, то очень много было запросов про развитие, про сбалансированный график работы. Зарплата стояла на втором-третьем месте, потому что люди уже сделали накопления. А сейчас - новый виток, - пояснила Татьяна Долякова.
По ее словам, сейчас, в 2026 году, ситуация отличается: количество вакансий сократилось, поэтому люди держатся за работу и зарплату, и зарплата выходит на первый план.
Почему же возможность роста и развития оказалась на последнем месте? Эксперт объясняет: люди ходят на работу за деньги, а самореализацией, хобби и интересами занимаются отдельно от работы.
- Люди уходят на работу за деньги. А саморазвитием, реализацией или хобби занимаются в свободное время, - говорит Татьяна Долякова.
Эксперт добавляет, что работа - не вся жизнь. Многие разделяют работу, хобби и интересы, стараются иметь широкий ассортимент увлечений: спорт, бег и так далее. По словам эксперта, люди готовы тратить время на работу, но только если компания хорошо это оплачивает.
Карьерный консультант считает, что такая ситуация сохранится на ближайшие два-три года. Зарплата будет в приоритете. Причина - изменения в налоговом законодательстве: компании стали больше платить налогов. Плюс покупательная способность людей изменилась, им снова не хватает денег.
- Потому что поменялось налоговое законодательство - компании стали платить больше налогов. Плюс изменилась покупательная способность людей: им опять стало не хватать денег. Поэтому на первый план снова вышла зарплата, доход, - пояснила Долякова.
Гендиректор кадрового агентства напоминает, что в 2021-2022 годах было много запросов на развитие, сбалансированный график и даже на обучение. Зарплата тогда была на втором-третьем месте, потому что люди уже сделали накопления. Сейчас - новый виток.
- Это нормальное развитие общества и экономики, все идет по спирали. Это классика. Мы идем по классическому пути развития экономики, людей и их потребностей, - отметила Долякова.
Также, по словам карьерного консультанта, важно смотреть на возраст участников опроса. У молодых людей запросы другие, чем у старшего поколения.
- У ребят до 30 лет мы видим больше запросов про обучение и реализацию. У людей 35-40 лет обучение уже было, поэтому на первый план выходят интересы и время, - резюмировала наша собеседница.
Что вы больше всего цените в своей работе?
Хорошую зарплату — 43,1%
Дружный коллектив — 37,2%
Нормальную рабочую нагрузку — 36,4%
Хорошее руководство — 32,4%
Удобное расположение офиса — 30,8%
Гибкий график — 28,8%
Понятные обязанности и задачи — 28,8%
Стабильность / престижность компании — 23,4%
Соцпакет и бонусы — 17,9%
Возможность расти и развиваться — 11,0%
По данным опроса «Комсомольской правды» в соцсетях, в котором приняли участие 1 100 человек (респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов).
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