Разврат на элитных турецких курортах: арестован мультимиллионер, владелец Anex Tour Нешет Кочкар

Президент Anex Tour Нешет Кочкар. Фото: Международная медиа организация Global Connection

В Турции разразился крупный уголовный скандал, который затронул элиту туристического бизнеса страны. По сообщениям турецких правоохранительных органов, в Анталье в ходе масштабной спецоперации по делу об организации проституции и обороте наркотиков* задержан основатель и владелец международного холдинга Anex Tourism Group Нешет Кочкар. Координацией рейдов занималась Главная прокуратура района Серик (провинция Анталья). Операция прошла одновременно по 35 адресам, обыски коснулись двух роскошных частных яхт.

Всего прокуратура выписала ордера на арест 20 человек. На текущий момент под стражей находятся 18 подозреваемых, поиски еще двоих продолжаются.

ФИГУРАНТЫ ДЕЛА — КРУПНЕЙШИЕ БИЗНЕСМЕНЫ

По уровню вовлечённых лиц список фигурантов дела оказался беспрецедентным. Помимо Нешета Кочкара (в чьи активы входят туроператор Anex Tour, авиакомпания Mavi Gök Airlines и сеть отелей Selectum), полиция задержала владельца сети отелей Miarosa Hotels Вахита Петека, известного отельера Эмина Мурата Сюглюна, владельцев крупного дилерского центра Mercedes Hastalya Ирфана и Арду Тюзюн, бывшего заместителя генерального секретаря мэрии Антальи Серкана Темучина, а также ряд других местных бизнесменов, владельцев ресторанов и строительных компаний.

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ ВЛАДЕЛЬЦА ANEX TOUR

Согласно материалам следствия, закрытые элитные вечеринки, на которых употребляли запрещенные вещества и шли в ход сексуальные услуги, проводились на частных яхтах и на территории пятизвёздочных отелей (в частности, в материалах дела фигурируют отели Selectum и Su Otel)

У всех задержанных взяты биологические пробы для проведения криминалистической экспертизы на предмет употребления наркотиков. Следственные действия продолжаются, официальных комментариев от представителей Anex Tourism Group пока не поступало.

Anex Tour - один из крупнейших международных туроператоров, основанный в 1996 году в Турции. Компания входит в состав мощного холдинга Anex Tourism Group бизнесмена Нешета Кочкара. Компания обладает колоссальной собственной инфраструктурой: у неё есть принимающие офисы в десятках стран мира, развитая сеть премиальных отелей Selectum Hotels и личная авиакомпания Mavi Gök Airlines. Компания - признанный лидером на рынке пакетного туризма, она организует массовый отдых для туристов из стран СНГ и Европы по самым популярным направлениям, включая Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд и Карибы. Ежегодно компания обслуживает несколько миллионов клиентов, оставаясь в тройке главных поставщиков туристических услуг на турецком направлении.

Anex Tour - один из крупнейших международных туроператоров, основанный в 1996 году в Турции. Фото: Global Look Press\Maksim Konstantinov

ЧТО СТАЛО С ЗАДЕРЖАННЫМИ АКТЕРАМИ ТУРЕЦКИХ СЕРИАЛОВ

Нынешнее расследование в отношении владельца Anex Tour в Турции продолжает череду громких скандалов с участием турецкой элиты. Однако если прошлые антинаркотические рейды были направлены против богемы на закрытых виллах, то текущее дело в Анталье затронуло крупнейших представителей туристического сектора, интегрировавших теневой досуг в инфраструктуру элитных курортов.

Стоит отметить, что подобные масштабные полицейские рейды в отношении известных медийных лиц происходят в Турции регулярно. С весны этого года турецкое медиапространство сотрясали новости о задержаниях самых знаменитых актеров местных сериалов. Под прицел прокуратуры и жандармерии попали кумиры миллионов, которых обвинили в употреблении и хранении запрещенных средств.

Так, Ханде Эрчел, звезда сериалов «Совершенно другой», «Постучись в мою дверь», «Кольцо», «Оставь это ветру», оказалась вовлеченной в крупный скандал, связанный с антинаркотической операцией «Рассвет». Сегодня она полностью оправдана. Анализы крови и волос чистые, а следы в моче признаны результатом приема легальных медицинских препаратов.

В январе 2026 года был задержан актер сериала «Клюквенный щербет» Догукан Гюнгёр, его тест дал положительный результат, актера исключили из проекта. Также сообщалось о его возможной причастности к делу о проституции. Гюнгёр полностью признал вину, раскаялся и пообещал прокурору вести чистый образ жизни, в итоге он не попал даже под домашний арест.

В криминале оказался замешан известный актёр Ибрагим Челиккол. Самая знаковая работа Челиккола - в сериале «Черно-белая любовь» (Siyah Beyaz Aşk), где он сыграл сурового наемного убийцу Ферхата Аслана. Актер также снимался в сериалах «Судьбоносный дом», «Полет птицы», «Однажды в Чукурова», «Реакция», «Милосердие». Челиккола задержали весной этого года. Анализ его волос показал положительный результат на следы наркотиков*, но пока актер отпущен на свободу.

Не повезло и Эзги Эйюбоглу, известной по роли Айбиге-хатун в «Великолепном веке». В начале января 2026 года ее задержали по подозрению в употреблении запрещенных веществ и причастности к тем же делам о проституции. Вдобавок Эйюбоглу заподозрили в отмывании крупных денежных сумм. Но она тоже находится на свободе в ожидании суда.

*«Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность»

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