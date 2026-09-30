Брачный договор можно теперь заключить через «Госуслуги»

Если раньше брачный договор готовили нотариусы, адвокаты и просто юристы, то теперь к делу подключился и государственный электронный сервис. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

Браки, как известно, заключаются на небесах. А вот брачные договоры с недавних пор — и на «Госуслугах». Да, если раньше этот документ готовили нотариусы, адвокаты и просто юристы, то теперь к делу подключился и государственный электронный сервис.

- По сути, это помощь искусственного интеллекта, подспорье при подготовке брачного договора, - пояснила KP.RU адвокат Максим Парасочка. - И как практически любой документ, составленный искусственным интеллектом, это некая основа, которая нуждается в глубокой профессиональной проработке. Не думаю, что искусственный интеллект сможет учесть все нюансы каждой пары.

Заверять брачный договор нужно у нотариуса — только тогда он получит юридическую силу. Независимо от того, на «Госуслугах» он составлен или у адвоката.

Звоню в нотариальную контору — популярная, в центре Москвы.

- Составление брачного договора стоит у нас от 15 с половиной тысяч до 30 тысяч рублей, - рассказали KP.RU в приемной нотариуса. - Если имущество по договору меняет собственника, то надо будет заплатить еще госпошлину 4 тысячи рублей, если сумма имущества не превышает 20 миллионов рублей. Если выше, то 0,02 процента от стоимости, там высчитывать надо, но не более 500 тысяч. На практике максимум получается примерно 8 тысяч.

Можно идти составлять договор напрямую к нотариусу (так советуют сами нотариусы), а можно сначала к адвокату (так советуют адвокаты).

- Недавно к нам приходила пара, составляли брачный договор, - рассказал случай из практики Максим Парасочка. - Основные условия такие: если причиной развода станет измена жены, то ей ничего не достается. Если по инициативе мужчины — то он ей обеспечивает квартиру от 45 метров в Москве в пределах Третьего кольца и машину уровня Мерседес-Бенц класса Е. В ходе работы мы были на связи с нотариусом, уточняли формулировки. Так бы услуга обошлась с нашей стороны в 50 тысяч рублей, но поскольку это наш постоянный клиент, то с него взяли 25 тысяч. Плюс 15 тысяч он заплатил нотариусу.

Вообще, в брачном договоре могут обговариваться три группы вопросов, отметил адвокат. Это отношения между мужчиной и женщиной, финансовые вопросы и вопросы имущественного характера, то есть кому что отойдет в случае развода.

Сказать, что составление брачного договора в России широко востребовано, было бы преувеличением. А зря. Брачный договор позволяет супругам заранее договориться на случай развода: кому будет принадлежать имущество, как распределятся доходы, расходы и долги…

- Мало обращаются за этой услугой, - сетует адвокат. - И не вижу я того, что молодое поколение с годами стало чаще составлять брачные договры. Видно, это часть нашего российского менталитета, как и нелюбовь к завещаниям. Когда первый брак — то вообще крайне редко составляют договор. Девушки — особенно неохотно, даже до обид доходит. А вот у кого второй и третий брак — те спокойно относятся к составлению такого документа.

Составить брачный договор могут как будущие супруги, так и те, кто уже состоит в браке.

Заверять брачный договор нужно у нотариуса — только тогда он получит юридическую силу. Независимо от того, на «Госуслугах» он составлен или у адвоката. Фото: Даниил ОПАРИН.

СЕМЬ НАИВНЫХ ВОПРОСОВ О БРАЧНОМ ДОГОВОРЕ

Те, кто составляют брачные контракты — по определению, люди предусмотрительные. Но и они всего предусмотреть не в силах. Мы составили перечень нестандартных вопросов, которые могут возникнуть при скреплении уз Гименея договорными обязательствами.

1. Как же хочется мальчика, буквально стонут некоторые мужчины. А жены — пользуются: «Давай пропишем в договоре: если рожу богатыря, подаришь мне квартиру...» Оказывается, нет, такого в договоре напрямую прописывать нельзя. Но можно предусмотреть материальные изменения в случае вообще рождения ребенка.

2. А «про это» можно в договоре? Например, не меньше трех раз в неделю и никаких «голова болит».

- По логике законодательства такие вещи прописывать в договоре нельзя, но у моего коллеги такой договор нотариус зарегистрировал, - рассказал адвокат Максим Парасочка,

3. «Хочу, чтобы муж каждый день выносил мусор — давайте так и запишем!» Не выйдет, это вопрос пользования помещением, такие вопросы в брачном договоре не оговариваются. Запретить ходить на футбол и пить пиво договор тоже не сможет.

4. Очень дорого платить адвокатам и нотариусам. А можно ли просто между собой составить договор? Нет, такое соглашение не будет иметь юридической силы.

5. Когда составлять договор — до свадьбы или после? Это можно делать на любой стадии. Если до брака, то договор автоматически начнет действовать с момента заключения брака, дополнительно ходить к нотариусу со свидетельством уже не надо. Но если брак не будет заключен, то и договор не будет действовать.

6. Можно ли в договоре оговорить содержание детей в случае развода? Нет, это уже другая сфера. Может быть составлено алиментное соглашение либо этот вопрос решается через суд.

7. А если одна из сторон посчитает, что условия несправедливы и захочет расторгнуть договор? Если нет обоюдного желания, то это можно сделать через суд. Но для этого суд должен будет признать пункты договора для одной из сторон кабальными. Расторгнуть договор можно и в случае, если одна из сторон его не выполняет.

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