Владимир Путин выступит на форуме "Валдай" 1 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», которое состоится 1 октября 2026 года. Сайт KP.RU будет вести прямую трансляцию выступления Владимира Путина на «Валдае».

«Первого октября Владимир Путин примет участие в пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай», - анонсировали в Кремле 30 сентября.

Видеотрансляция выступления Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 1 октября 2026 года

Во сколько начнётся выступление Владимира Путина на «Валдае», пока неизвестно. В прошлый раз, в 2025 году, президент начал свою речь около 16:00 по московскому времени, однако это было исключением - чаще Путин выступает около 18:00 - 19:00 - будем следить за анонсами, и заблаговременно опубликуем время начала выступления главы государства.

Вне зависимости от времени начала выступления - 1 октября 2026 года президент РФ Владимир Путин выступит на «Валдае», и сайт KP.RU будет вести прямую трансляцию, посмотреть которую можно будет в этой статье.

О чём будет говорить Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 1 октября 2026 года

Как и во все предыдущие заседания и выступления Владимира Путина, заранее содержание речи президента не разглашается. Однако существуют традиционные темы, которые затрагиваются на каждом выступлении, и уже ставшие постоянными рубрики, связанные с текущей геополитической обстановкой.

Можно предположить, что президент затронет эти вопросы:

- Главную тему XXIII Ежегодного заседания «Валдая» - ответственность государств и лидеров за формирование будущего мироустройства в условиях кризиса и нарастающих конфликтов;

- Новый виток переговоров между Россией и США, а также усилия по достижению мирного урегулирования ситуации на Украине.

Отметим, что Владимир Путин в своей речи на "Валдае" в основном сосредотачивается на глобальных темах. Однако после его выступления запланированы ответы на вопросы участников дискуссионного клуба, и вот там, как правило, Владимир Владимирович даёт свою оценку большинству тем и новостей, интересующих общественность в политической жизни России прямо сейчас.

Не будем утверждать, что выступление глава государства посвятит именно этому, однако глобальные вызовы с 2025 года не изменились, и можно предположить, что в речи Владимира Путина также будут затронуты следующие темы:

- многополярный мир;

- политический кризис в странах Запада;

- пропаганда войны с Россией в Европе и подготовка ЕС к этому конфликту;

- ответы России на вызовы и провокации;

- перспективы завершения конфликта на Украине;

- неопределённость в мире;

- отношения с США и другими странами.

Что такое клуб «Валдай»

Клуб «Валдай» создан в 2004 году для обсуждения позиций России на международной арене.

В этом году конференция клуба на тему «Ответственность за будущее» собрала 120 участников из 40 стран, включая представителей Алжира, Аргентины, Бразилии, Британии, Германии, Индии, Китая, США, Франции и Японии. Из них 74 - иностранные гости. В программе «Валдая-2026», помимо выступления президента, - встречи с Сергеем Лавровым, Максимом Орешкиным и Алексеем Лихачевым.

Предыдущие выступления Владимира Путина на «Валдае»

С 2014 года клуб «Валдай» сосредоточился на решении глобальных политических и экономических проблем. Именно в этот год выступление Владимира Путина стало знаковым. Он заявил о разрушении системы международной безопасности и отказе от однополярного мира, но подчеркнул готовность к диалогу с Западом на равных.

В 2023 году на заседании «Валдая» обсуждались принципы справедливости против диктата Запада. Путин отметил, что Россия не воспринимает Запад как врага и стремится к примирению с Украиной.

На XXII заседании 2025 года, темой которого стал полицентричный мир, присутствовали эксперты из 42 стран, включая Британию, Индию, Китай и ЮАР. Здесь мы собрали 10 главных тезисов Владимира Путина на пленарном заседании "Валдая" в 2025 году.