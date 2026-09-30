«Я кормилец семьи – следовательно, диктатор»: Лолита Милявская рассказала, почему ненавидит свои дни рождения и из-за чего развалился ее брак с молодым

Разговор коснулся и партнеров Лолиты, которые были моложе нее

Певица Лолита Милявская, которой в ноябре исполнится 63 года, дала большое интервью Юлии Меньшовой. Главной темой их разговора стал возраст и отношение к нему разных женщин и мужчин. Меньшова спросила у певицы, как она отметила свое 60-летие, а та огорошила ее признанием в том, что она ненавидит свои личные праздники.

- Я тот человек, который не умеет праздновать свои дни рождения, - сообщила Лолита и продолжила: - Вообще все мои дни рождения закончились, наверное, где-то на уровне 3-4 класса, пока вся семья была вместе. Бабушки, дедушки, мама еще с папой. И тогда праздновали дни рождения. И вот я с тех пор не могу припомнить.

Вообще, в связи с этой темой певица назвала себя неблагодарным человеком. Это относилось к мужчинам, которые пытались сделать для нее сюрприз на праздник.

- Шарики на кровати, в этих лепестках роз... Я говорила: «Какая-то безвкусица, ты меня не чувствуешь». На это все прекратилось к сорока. Больше никто ничего не устраивал. Единственное - я перестала петь в день рождения. Обычно я его встречала на сцене. А потом, чем ты старше, тем больше телефонных звонков. А я так воспитана, что не могу не взять трубку. И я должна сесть и всем ответить, написать: «Спасибо большое, и тебя люблю, и вам здоровья». И ты приходишь к концерту, к репетиции, настолько уставший, у тебя связки практически не работают, - добавила Милявская.

Меньшова спросила и о том, почему именно ее зовут на различные молодежные фестивали и вообще она нравится молодежной аудитории.

- Мне все время пытаются этим ткнуть в лицо. Что, мадам, уже падают листья, соскочите-ка со сцены. Первое время я удивлялась. Думаю: да нет, я же вроде бы не как бабушка на сцене двигаюсь, а надо - буду как бабушка. Главное, чтобы органично было и голос звучал, чтобы связки звучали. Все. Вроде бы характеристики рабочей в норме, - начала отвечать Лолита и перешла к вопросу эйджизма (дискриминации по возрасту, - прим. ред.) в шоу-бизнесе.

- Я вообще не думала, что он существует. Оказывается, он есть. Ладно, там борьба за равные права женщин, чтобы к мужикам зарплату платили равные, но чем закончилось, что многие получают больше, в том числе и я, чем мужики. А попробуй его теперь не упрекай, что он меньше тебя зарабатывает. И как не наградить его званием Альфонс, что он все равно не будет зарабатывать столько, сколько ты. Вот. Поэтому нет у меня этого, и я ничего доказывать не собиралась. А молодежь, ее обмануть же нельзя, - поделилась мнением артистка.

Кроме того, разговор коснулся и партнеров Лолиты, которые были моложе нее. Как призналась певица, они «появлялись от несамодостаточности и страха остаться одной».

- Почему я сейчас об этом говорю спокойно? Потому что именно этот страх я проработала. Потому что если бы я не, то сейчас бы вокруг меня мы бы сейчас нашли бы 20-летнего. И не одного. Лишь бы вот я могла проявить заботу. Ну, так материнство мне есть куда преломить, - ответила Лолита. А позже добавила, что сейчас в ее жизни есть только работа и забота о ребенке (у артистки есть 27-летняя дочь Ева).

- Усыновлять я никого не собираюсь. А это все равно усыновление, все равно диктат. Да, у меня так вот исторически сложилось, что я кормилец семьи, следовательно, я диктатор. И если я оплачиваю, то будьте добры, за мой счет, говорю открытым текстом, вести себя так, так и так. Это разрушает человека рядом с тобой, это разрушает тебя, потому что ты уже принизил партнера, а я не смогу быть другой, - добавила артистка, пояснив, что именно из-за этого распался ее последний брак с мужчиной намного моложе себя.

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