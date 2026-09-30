Геннадий Онищенко: Эту часть нашей судьбы мы не должны забывать

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
…- Геннадий Григорьевич, здравствуйте. Это Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник академика Онищенко.
- Здравствуй, Саша.
- 30 сентября 2022-го, ровно 4 года назад, в состав Российской Федерации вернулись Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. Я к вам обращаюсь как к известному не только в России академику РАН, но и как к Герою труда ДНР, президенту Землячества донбассовцев Москвы. Давайте сейчас вместе с вами отметим это историческое событие.
- Хорошо. Давай…
Это действительно значимая дата в истории нашего государства…
И это также подчеркивается и тем фактом, что с сегодняшнего дня начинается политический цикл представительной власти нашей страны… Первое заседание избранного состава Государственной Думы девятого созыва, на которое приехал президент Владимир Владимирович Путин.
- Вы тоже были депутатом Госдумы. Как вам сегодняшнее выступление Путина?
- Символично, что он начал его с упоминания именно этой исторической даты.
Глава государства призвал Думу при принятии бюджета учесть все те финансовые решения и ориентиры, которые сейчас заложены в проекте государственного бюджета на 2027-й и два последующих года, постоянно уделять этому внимание.
Владимир Владимирович особо выделил избранных от этих регионов депутатов…
- От ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья.
…А наши думские выборы там впервые состоялись.
Мне кажется, это вполне заслуживает столь пристального внимания…
Что касается самого этого события - возвращения в состав России, которая насчитывает более тысячи лет… Хочу напомнить, что в ключевой исторический период российской истории, более двух веков, столица нашего государства была в Киеве.
- И крестилась Русь в Днепре..
- Да, при равноапостольном Владимире. И эту часть нашей судьбы мы не должны забывать.
И - нам надо ее не просто помнить, а делать все для того, чтобы другие наши земли на новом цивилизационном витке - в том числе и Киев - также возвратились…
- В родную гавань.
- И - в лоно славянского мира.
Что касается Донбасса…Те программы, которые разработаны и намечены, о которых сегодня говорил президент, позволят региону встать в тот величественный строй - политический, экономический… В котором он находился во времена и в составе Советского Союза.
- Это же была одна из самых крупных региональных экономик.
- Это была экономика, которая сочетала в себе и традиционные отрасли – добычу угля, металлургию…
Это был и научный (а в Донецке находился академический научный центр). И - центр образовательный…
- А Геннадий Онищенко закончил Донецкий медицинский государственный институт.
…- И плюс - самые передовые технологии, это и электроника, и все то, что сегодня определяет современный облик на этом историческом этапе экономики нашей России.
Вот почему я этому событию рад, с удовлетворением воспринимаю происходящее.
И сегодня - прежде всего своих земляков, Землячество донбассовцев Москвы, поздравляю с этой большой датой. И, конечно, родную донецкую землю. С праздником!
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- А мы присоединяемся к Геннадию Онищенко, Герою Труда ДНР, академику РАН, президенту Землячества донбассовцев Москвы. И поздравляем не только жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Спасибо вам огромное, Геннадий Григорьевич.
- Всего доброго.
- До свидания, счастливо.