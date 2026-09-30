Дверь в кабину пилотов открыл преступник, а нож позволила пронести охрана: новые детали ЧП с FlyDubai

Эвакуационный рейс из Саудовской Аравии приземлился в Израиле Фото: REUTERS.

Пассажиры рейса компании FlyDubai вернулись домой - эвакуационный рейс из Саудовской Аравии приземлился в Израиле. В аэропорту Бен-Гурион их со слезами встретили близкие. Приехал и премьер Нетаньяху.

Теперь израильским следователям предстоит собрать новые свидетельства, чтобы прояснить всю картину случившегося. Почему второй пилот ранил ножом командира воздушного судна и направил борт в крутое пике, кто пилоты-герои, которым удалось спасти лайнер со 174 пассажирами?

Тем временем разъяснилась одна из загадок авиа-ЧП - стало известно, каким образом открылась дверь в кабину пилотов, где шла драка. А российский летчик Александр Романов объяснил «Комсомолке», как на борту мог оказаться нож.

Журналист издания The Jerusalem Post смог вступить в переписку с пассажиром, который просил не раскрывать свое имя. Израильтянин объяснил: дверь кабины открылась, когда второй пилот попытался вытолкнуть оттуда раненого капитана, гражданина ОАЭ индийского происхождения Смита Маччхара. (В компании командир экипажа работает с июня 2022 года. До этого более 11 лет трудился в индийской SpiceJet).

Нападавшему приписали крики «Аллах акбар», но собеседник The Jerusalem Post это опровергает.

Авиационные правила, которым следует FlyDubai, требуют, чтобы кабина с бронированной дверью была закрыта. Открыть ее могут только пилоты изнутри, либо - если случается что-то экстраординарное - старший стюард снаружи при помощи специального кода. Но пилоты вправе заблокировать этот сигнал, дверь откроется лишь в случае, если блокировки не последует.

Пассажиры рейса компании FlyDubai вернулись домой Фото: REUTERS.

Когда дверь приоткрылась, стало ясно: в кабине происходит кровавая схватка. Сидевшие в передней части самолета израильтяне бросились внутрь, скрутили нападавшего проводами от наушников. Управление перехватили двое пилотов, летевших как пассажиры.

По словам очевидца, они оба работают во FlyDubai, компания перевозила их в Израиль.

Пассажир добавил: второй пилот был вооружен «небольшим ножом». Почему при всей жесткости досмотров получилось пронести на борт оружие?

Свою версию «Комсомолке» выдвинул летчик Александр Романов.

- Экипажам, так же, как и пассажирам, запрещено проносить на борт ножи, - говорит эксперт. - Но я полагаю, что в арабских странах, в силу немного иного менталитета, при проверке своих экипажей могут сделать поблажку и позволить пронести на борт, например, небольшой перочинный ножик. То есть речь идет о халатности при досмотре.

- А может, преступник орудовал каким-то другим предметом, например, отверткой?

- В кабине пилотов Boeing 737 нет никаких инструментов, отверток в том числе.

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