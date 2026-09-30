Ребекка Гринспан получила самую большую поддержку среди прочих кандидатов на пост Генсека ООН Фото: REUTERS.

Гражданка Коста-Рики Ребекка Гринспан получила самую большую поддержку среди прочих кандидатов на пост Генсека ООН по итогам очередного — неформального — голосования. Представители всех 15 стран-членов Совета безопасности не один раз заполняют бюллетени, оценивая претендентов. Этот процесс длится с июля, чтобы отсеять заведомо непроходных кандидатов (каждая страна имеет право выставить одну кандидатуру). Нынешний Генсек, португалец Антониу Гутерриш, пробыв на должности два пятилетних срока, покинет пост 31 декабря.

Наш министр иностранных дел Сергей Лавров не раз обвинял Гутерриша в предвзятости и в том, что он обслуживает интересы Запада. Ну а что же Ребекка Гринспан, что известно о ней?

Процедура выборов нового Генсека предполагает: основное голосование на Генассамблее, фактически формальное, состоится после того, как тот или иной кандидат наберет минимум 9 голосов «за» от 15 членов Совбеза ООН. При том, что ни один из постоянных членов (это Россия, Китай, США, Великобритания и Франция) не наложит вето на кандидатуру.

На сей раз, по данным Reuters, Ребекка Гринспан набрала 10 голосов «за», 3 «против». Двое воздержались. Есть ли среди голосовавших против постоянные члены СБ, неизвестно.

Вопрос о том, чтобы генсеком ООН стала женщина, ставится уже давно, к тому же по ротации подходит момент, когда возглавить организацию должен представитель Латинской Америки.

Ребекка – дочь польских евреев-эмигрантов и внучка жертв Холокоста (и дедушка, и бабушка с материнской стороны погибли от рук нацистов). Гринспан в 1955 году в костариканском городе Сан-Хосе, получила образование экономиста, в 1980-е и 1990-е годы работала в Минфине Коста-Рики, а потом стала министром жилищного строительства и правительственным координатором по социальным вопросам. В структурах Объединенных Наций она c 2006 года, с момента, когда ее назначили главой Программы развития ООН в ее родном регионе – Латинской Америке и Карибском бассейне.

Потом пошел карьерный рост: заместитель Генерального секретаря ООН, глава Комитета по торговле и развитию.

У Ребекки Гринспан за плечами – несколько эпизодов посредничества в условиях войны. Она работала в Афганистане до возвращения талибов к власти. Также ее называют главным организатором «зерновой сделки» в конфликте на Украине. Правда, все мы знаем, чем закончилась эта сделка.

И всё же – способен ли будет даже самый успешный администратор и профессиональный политик вернуть ООН утраченный престиж?

«Даже в том случае, если Гринспан займет кресло Генсека, основные решения будут принимать члены Совета безопасности, - выразил мнение в интервью «Комсомолке» член Совета по внешней и оборонной политике Борис Межуев. – Генсек может выносить вопросы на обсуждение Совбеза, выступать посредником. Но у ООН нет возможности препятствовать многому. Вспомните, как страны Запада – и в первую очередь США – сильно понизили престиж организации, нанося удары без ее мандата по Югославии, Ираку, Афганистану».

Тем не менее, по словам эксперта, сегодня новые силы ООН может придать проснувшаяся политическая активность «глобального Юга», который все активнее требует своего участия в мировых делах.

«Здесь можно вспомнить, как Лига арабских государств, а также Африканский Союз выступали посредниками в украинском конфликте. Их делегации приезжали в Россию, встречались с Владимиром Путиным, но не нашли отклика в Киеве, - напоминает Межуев. – Дело в том, что страны глобального Юга несут чувствительные экономические потери и от украинского конфликта, и от иранского. Они предлагают решения, требуют, чтобы их голос был слышен. И стараются использовать для этого ООН. Эту организацию не раз хоронили. И всякий раз она оказывалась снова нужна. Просто потому, что лучшего, более представительного международного форума не существует».