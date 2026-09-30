Пайетки, имитация перьев, цветочный принт и другие тренды на показе дизайнера Александра Богданова

Бренд уже много лет выпускает элегантную одежду для женщин Фото: Ольга РОДИНА.

В столице во всю идет Седьмая Московская неделя моды, где российские и зарубежные дизайнеры презентуют свои новые коллекции. Параллельно в парке "Коломенское" состоялся показ российского дизайнера Александра Богданова.

Фото: Ольга РОДИНА.

В рамках показа бренда Alexander Bogdanov были представлены платья и костюмы приятных нейтральных оттенков из разных коллекций. Мы отметили пушистый комплект с пайетками цвета шампанского, платье в оттенке пыльной розы, костюм с жакетом и юбкой с цветочным принтом и деликатным сиянием пайеток. Также были показаны и совсем новые модели, которые появятся в ассортименте лишь в 2027 году.

Фото: Ольга РОДИНА.

Из трендов мы подметили цветочный принт, а также богатые интересные фактуры – велюр, пайетки, имитация перьев. В моде также кардиганы и бомберы, которые мы носим не только с джинсами, но и с юбками в сочетании с элегантными лодочками.

Фото: Ольга РОДИНА.

Дефиле презентовала дочь и генеральный директор марки Виктория Богданова. Бренд уже много лет выпускает элегантную одежду для женщин. А 18 сентября марка родом из Омска отметила 38-летие.