Новые законы в России с 1 октября 2026: Рост тарифов ЖКХ, изменение условий семейной ипотеки и защита самозанятых

С октября россиян ждет индексация тарифов на коммунальные услуги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

«Комсомолка» по традиции собрала для читателей важнейшие изменения в законах и правилах, которые будут действовать уже с начала месяца и которые напрямую касаются наших с вами кошельков.

ЧТО БУДЕТ…С ТАРИФАМИ

С октября нас ждет индексация тарифов на коммунальные услуги. Это не какое-то внеочередное повышение: обычно тарифы меняются с 1 июля, но в этом году традиционную индексацию сдвинули с июля на октябрь.

Коммунальные услуги — это холодная и горячая вода, водоотведение (канализация), отопление, электричество, газ, обращение с ТКО (твердыми коммунальными отходами — по-простому говоря, вывоз мусора). Мы еще платим за жилищные услуги (содержание и ремонт жилья) и за капитальный ремонт — но на них тарифы пересчитываются по другому расписанию, сейчас речь не про них.

В зависимости от региона, коммунальные тарифы будут меняться по-разному. Минимальный прирост (8%) предполагается в Хакассии и на Чукотке. Максимальный — в Ставропольском крае (22%). Такой разброс объясняется разным состоянием коммунальной инфраструктуры, запланированными на ближайший год работами по ее обновлению и т. п.

Важно понимать: эти цифры не означают, что конкретно у вас платеж за ЖКХ увеличится именно на такую сумму. Это так называемый предельный региональный индекс — то есть на сколько общий платеж за все коммунальные услуги может вырасти в среднем по регионе. В конкретных муниципалитетах допускаются отклонения, в зависимости от местных условий. Циферки должны сойтись именно в среднем. И опять же, в конкретных домах внутри одного муниципалитета тоже может быть разброс — если там не один поставщик тепла или воды, а несколько.

...С ИПОТЕКОЙ

С 1 октября меняются условия семейной ипотеки. Как и было давно уже обещано, они стали более адресными. Процентная ставка по льготному кредиту и максимально возможный его размер будут зависеть от количества детей и региона. Для семей с одним маленьким ребенком условия ухудшаются, для тех, у кого детей не меньше трех – улучшаются.

Изменятся и условия семейной ипотеки. Фото: ИВАНОВА Диана.

Основные условия теперь такие:

- ОДИН ребенок младше 7 лет, Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области - 12% годовых, до 12 млн рублей, другие регионы - 10% годовых, до 6 млн рублей;

- ДВА ребенка (хотя бы один младше 7 лет): Москва и Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области - 10% годовых, до 15 млн рублей, другие регионы - 8% годовых, до 8 млн рублей;

- ТРИ ребенка (хотя бы один младше 7 лет): Москва и Санкт-Петербург с областями - 8% годовых, до 18 млн. рублей, другие регионы - 6% годовых, до 10 млн рублей;

- ЧЕТЫРЕ ребенка (хотя бы один младше 7 лет): Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области - 6% годовых, до 18 млн рублей, другие регионы - 4% годовых, до 10 млн рублей;

- ПЯТЬ И БОЛЕЕ детей (хотя бы один младше 7 лет): Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области - 4% годовых, максимальная сумма 18 млн рублей, другие регионы - 2% годовых, до 10 млн рублей.

Если семейная ипотека берется не на квартиру, а на индивидуальное жилищное строительство или на покупку земли под строительство частного дома, условия остаются прежними – 6%, даже если маленький ребенок всего один и независимо от региона.

Еще одно новшество – срок льготного кредита будет ограничен 15 годами (было 30 лет).

На уже взятые кредиты все это не распространяется – если «семейка» была выдана в сентябре 2026 года на 30 лет, прежняя ставка будет действовать в течение всего этого времени.

…С МАРКЕТПЛЕЙСАМИ

С 1 октября вступает в силу закон о платформенной экономике, принятый еще в июле 2025 года, который, в том числе, регламентирует работу маркетплейсов. Действие его распространяется на интернет-сервисы, которые оказывают посреднические услуги – сводят покупателя и продавца. То есть, никаких собственных товаров или услуг у платформы нет, но она предоставляет витрину, где собираются все предложения о продаже, организует доставку. Примеры – Avito, Ozon, Wildberries, «Купер», «Яндекс Маркет», «Яндекс Еда» и т.д. Все подобные крупные маркетплейсы и другие интернет-агрегаторы будут заносить в специальный государственный реестр.

Ряд изменений, как предполагается, должны лучше защитить права покупателей. Так, например, в карточке товара должна указываться информация о его маркировке (если этого требует закон), сертификации и т.п. Следить за этим обязаны сами платформы и не допускать продажи «левых» товаров – изъятых из оборота, не имеющих нужных разрешений, сертификатов и т.д.

Требования о возврате или обмене товара теперь можно направлять продавцу непосредственно через маркетплейс. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Кроме того, жалобы, требования о возврате или обмене товара теперь можно направлять продавцу непосредственно через маркетплейс. Платформы обязаны обеспечивать покупателям такую техническую возможность, если раньше ее где-то не было.

Главное изменение для продавцов и пунктов выдачи: все требования к ним теперь должны быть зафиксированы в одном документе - договоре. Никаких «подробнее читайте на сайте» и изменений «задним числом». Продавцы и ПВЗ одинаково считаются партнерами цифровой платформы и должны иметь равные права.

…С ДЕНЕЖНЫМИ ПЕРЕВОДАМИ

Через банкомат одного банка можно будет положить себе деньги на счет в другом банке, используя систему быстрых платежей (СБП). Но пока речь идет о том, что появилась такая техническая возможность — расширился функционал СБП. Будет ли такая услуга в банкоматах конкретного банка — решает сам банк. При этом и тот банк, чей банкомат используется, и тот, в котором счет, должны быть подключены к СБП. Есть и другие ограничения. За одну операцию можно таким образом положить себе на счет в другом банке не более 25 тысяч рублей. В сутки — до 50 тысяч.

…С ЗАРПЛАТАМИ И ПЕНСИЯМИ

С 1 октября, как и в прежние годы, подрастет денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств - МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, Следственного комитета, МЧС и Государственной противопожарной службы, таможенных органов и т. п.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Индексируются оклады по воинскому званию и по занимаемой должности. Предполагаемый размер индексации (если что-то не изменится в последний момент) – 4%.

На те же проценты увеличатся военные и приравненные к ним пенсии. Это касается в том числе пенсий для членов семей военнослужащих и силовиков по потере кормильца.

…С САМОЗАНЯТЫМИ

Самозанятые россияне часто живут за счет заказов на ремонт, перевозку, доставку или другую услугу. А сводят заказчика с исполнителем и помогают оформить сделку цифровые платформы-посредники. Дело в том, что налог, который платят самозанятые (он называется налогом на профессиональный доход), действительно удобный. Платишь всего 4 или 6% от выручки, а налоговую декларацию подавать не надо. Но этим удобством стали пользоваться и некоторые предприниматели, которые переводили часть наемного персонала в разряд самозанятых — чтобы сэкономить на налогах и страховых взносах. Человек при этом фактически продолжает постоянно работать на одну компанию, хотя формально считается самозанятым.

С 1 октября для самозанятых, которые получают заказы через агрегаторы и маркетплейсы, вводится новое правило. Теперь, если такой исполнитель работает на одного и того же заказчика 60 часов в месяц или больше шесть месяцев подряд, платформа должна будет приостановить выдачу и прием новых заказов между ними.

Например, условный строитель шесть месяцев подряд берет через платформу заказы только от одной фирмы и каждый месяц работает на нее по 60 часов или больше. Платформа должна будет заблокировать возможность брать новые заказы этой фирмы этому исполнителю. Но строитель при этом сможет продолжать брать заказы у других клиентов через ту же платформу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

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- Микрофинансовые организации (МФО) с 1 октября не смогут выдать новый микрозайм заемщику, если у него уже есть два непогашенных займа или кредита с полной стоимостью более 200% (то есть вернуть заемщик должен вдвое больше, чем взял в долг).

- Налоговые органы начнут направлять в МВД данные о доходах иностранных работников. Это нужно, чтобы реализовать правило, которое будет действовать с 1 января 2027 года: иностранец обязан содержать себя и своих членов семьи (если они приехали с ним и в России доходов не имеют) на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Иначе новый патент не выдадут или аннулируют действующий. То же с разрешением на работу.

- С 1 октября вырастут тарифы на проезд в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах. Индексация составит 9,2%. Это тарифы, которые регулирует государство. Стоимость проезда в купейных вагонах и СВ перевозчики устанавливают сами в зависимости от спроса.

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