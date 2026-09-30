Крохотный чихуахуа стал служащим мексиканской Нацгвардии

Командо - 13-месячный пёс весом 7 килограммов и ростом 21 сантиметр Фото: REUTERS.

Новой звездой Мексики стал чихуахуа по кличке Командо. Песик в миниатюрном шлеме и камуфляже принял участие в традиционном военном параде в Мехико в честь 216-й годовщины независимости страны.

Командо - 13-месячный пёс весом 7 килограммов и ростом 21 сантиметр. Его бывшие хозяева — пожилая пара — больше не могли заботиться о питомце и передали его военным Национальной гвардии в северном штате Чиуауа.

На службу в Нацгвардию Мексики поступил чихуахуа

Фото: REUTERS.

Специально для собаки нацгвардейцы заказали крошечный тактический камуфляжный жилет. На службу он заступает в миниатюрных защитных очках и шлеме, на котором закреплена экшн-камера.

Фото: REUTERS.

Командо стал единственным чихуахуа среди 350 служебных овчарок и лабрадоров Нацгвардии. Его главная миссия — социальная. Бравый песик посещает школы, общественные мероприятия и гражданские церемонии, помогая смягчить строгий имидж своего ведомства. При этом куратор новобранца, лейтенант Дебора Эрнандес, заявляет: чихуахуа, как и остальных служебных собак, учат искать и спасать людей, чтобы «разрушить стереотип о бесполезности мелких пород».

Фото: REUTERS.

Фото и видео Командо разошлись по соцсетям после того, как он покрасовался на параде в мексиканской столице. Теперь Нацгвардия постоянно украшает свои аккаунты образом мужественной собачки.