Корреспондент «Комсомолки» в Италии и сам постоял в очереди на заправке. Фото: Евгений СУЧКОВ.

В последние недели из-за напряженности в Ормузском проливе и угрозах логистике в Красном море после недавнего успешного наступления хуситов цены на топливо в странах ЕС побили многолетние рекорды.

В Италии дизель на прошлой неделе подорожал до 2,5 евро (240 рублей) за литр, а на расположенных вдоль трасс заправках и вовсе достиг планки в 3 евро.

В итоге на Сицилии начал назревать настоящий бунт. Аграрии и транспортные компании объявили о пятидневной тотальной забастовке с 16 по 20 октября, что может привести к дефициту продуктов на острове.

Собственный корреспондент «Комсомолки» в Италии и сам постоял в очереди на заправке.

На этом фоне правительство убедило две из трех крупнейших автозаправочных сетей — Eni и IP - ввести скидки на горючее. Цена на дизель опустилась до 2,1 евро (200 рублей), до 1,99 евро (188 рублей) за литр подешевел и бензин - в то время как у конкурентов цифры на табло остались прежними.

Однако в первый же день запуска акции, 29 сентября, в Италии начался настоящий бензиновый психоз, уже прозванный в местных соцсетях «эффектом Eni»: на станциях «скидочных» компаний с раннего утра образовались очереди, достигавшие нескольких километров, а резервуары АЗС опустошались за считанные часы.

К сегодняшнему дню ажиотаж немного спал, однако на ключевых заправках, особенно на въезде и выезде из Рима, напряжение сохраняется.

Мне пришлось сегодня прождать несколько десятков минут, чтобы добраться до заветного пистолета — ситуация для середины дня здесь, в Италии, просто немыслимая.

- Сегодня еще ничего, - делится Сильвио, управляющий АЗС. - А вот накануне был настоящий ад. Особенно утром, когда в Рим въезжают машины из области. Мы отработали два часа и были вынуждены заказывать бензовозы: резервуар на 100 000 литров был осушен полностью. Такие очереди я видел только десяток лет назад — во время всеобщей забастовки.

- Все как с цепи сорвались, - продолжает он. - обычно заливают 15-20 литров, чтобы хватило на день-два, а тут заполняют полный бак. Сегодня клиентов тоже много, я бы сказал раза в два-три больше чем обычно, но и мы лучше подготовлены.

По словам Сильвио, владелец конкретно этой точки доволен введенной мерой — заправка находится на аутсорсинге и Eni платит ему комиссию c каждого проданного литра — больше продал, больше получил.

- Не всем так повезло, особенно малым «брендированным» АЗС. Топливо они закупили у производителя по старой цене, а теперь вынуждены торговать по новым правилам, - заключает он.

Большая часть дизельного топлива и нефтепродуктов на Апеннины сегодня идет из Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. А вот до 2022 года каждый второй литр импортной солярки, как и половина сырья для его производства, в Италии имели российское происхождение и перебоев с их поставками никогда не было.

Как знать, может нынешние проблемы все таки заставят местное правительство задуматься о цене поддержки Украины и санкций против нашей страны.