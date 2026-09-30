Потянул штурвал на себя, как в фильме: спасти самолет FlyDubai удалось благодаря сериалу

Обезвредить второго пилота, который напал с ножом на капитана воздушного судна, гражданина ОАЭ с индийскими корнями Смит Маччахар, удалось троим израильтянам Фото: REUTERS.

Израильские пассажиры рейса FlyDubai, на котором случилось небывалое ЧП, прилетели домой на эвакуационном рейсе из Саудовской Аравии. В аэропорту Бен-Гурион их встретил премьер Биньямин Нетаньяху. Пассажир Янив Хаюн - тот самый, чье фото в окровавленной футболке обошло все мировые СМИ - рассказал Нетаньяху, что произошло на борту.

Обезвредить второго пилота, который напал с ножом на капитана воздушного судна, гражданина ОАЭ с индийскими корнями Смит Маччахар, удалось троим израильтянам.

Вот как описал ситуацию один из них, Цвика Манес.

Жена Манеса отвела маленькую дочку в туалет, который находится в передней части салона. Женщина увидела, что дверь кабины пилотов открывается, из-за нее доносятся крики и шум борьбы, и позвала стюардессу.

Но в этот момент командир корабля буквально выпал из двери - стало ясно, что напарник наносит ему ножевые удары. А лайнер начал резко снижаться. Женщины и дети закричали: «Что происходит?! Мы не хотим умирать!»

Манес вытащил дочку из туалета и бросился к преступнику. К пассажиру присоединились двое его соседей по салону.

Израильские пассажиры рейса FlyDubai, на котором случилось небывалое ЧП, прилетели домой на эвакуационном рейсе из Саудовской Аравии Фото: REUTERS.

Один из них, Янив Хаюн, описал увиденное в кабине: второй пилот пытался уничтожить приборы на панели управления. Израильтянин бросился на преступника, придушил его силовым приемом и вытащил наружу.

Янив вернулся в кабину и дернул штурвал - после этого борт начал выравниваться. Хайон признался, что смотрел документальный сериал от National Geographic о расследовании авиакатастроф «Авиация под следствием» - в фильме пилоты именно так действовали со штурвалом, чтобы вывести самолет из пике.

Янив не согласен с мнением других очевидцев о том, что дверь кабины открыл второй пилот, чтобы выбросить наружу капитана - по его убеждению, именно раненый капитан смог открыть спасителям доступ внутрь.

На вопрос Нетаньяху, как ему удалось справиться с преступником, Хаюн ответил: «Мы же нация львов, не так ли?»

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