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В мире30 сентября 2026 18:36

Потянул штурвал на себя, как в фильме: спасти самолет FlyDubai удалось благодаря сериалу

Самолет FlyDubai после пике выровнял пассажир Янив Хаюн
Ирина РИНАЕВА
Обезвредить второго пилота, который напал с ножом на капитана воздушного судна, гражданина ОАЭ с индийскими корнями Смит Маччахар, удалось троим израильтянам

Обезвредить второго пилота, который напал с ножом на капитана воздушного судна, гражданина ОАЭ с индийскими корнями Смит Маччахар, удалось троим израильтянам

Фото: REUTERS.

Израильские пассажиры рейса FlyDubai, на котором случилось небывалое ЧП, прилетели домой на эвакуационном рейсе из Саудовской Аравии. В аэропорту Бен-Гурион их встретил премьер Биньямин Нетаньяху. Пассажир Янив Хаюн - тот самый, чье фото в окровавленной футболке обошло все мировые СМИ - рассказал Нетаньяху, что произошло на борту.

Обезвредить второго пилота, который напал с ножом на капитана воздушного судна, гражданина ОАЭ с индийскими корнями Смит Маччахар, удалось троим израильтянам.

Вот как описал ситуацию один из них, Цвика Манес.

Жена Манеса отвела маленькую дочку в туалет, который находится в передней части салона. Женщина увидела, что дверь кабины пилотов открывается, из-за нее доносятся крики и шум борьбы, и позвала стюардессу.

Но в этот момент командир корабля буквально выпал из двери - стало ясно, что напарник наносит ему ножевые удары. А лайнер начал резко снижаться. Женщины и дети закричали: «Что происходит?! Мы не хотим умирать!»

Манес вытащил дочку из туалета и бросился к преступнику. К пассажиру присоединились двое его соседей по салону.

Израильские пассажиры рейса FlyDubai, на котором случилось небывалое ЧП, прилетели домой на эвакуационном рейсе из Саудовской Аравии

Израильские пассажиры рейса FlyDubai, на котором случилось небывалое ЧП, прилетели домой на эвакуационном рейсе из Саудовской Аравии

Фото: REUTERS.

Один из них, Янив Хаюн, описал увиденное в кабине: второй пилот пытался уничтожить приборы на панели управления. Израильтянин бросился на преступника, придушил его силовым приемом и вытащил наружу.

Янив вернулся в кабину и дернул штурвал - после этого борт начал выравниваться. Хайон признался, что смотрел документальный сериал от National Geographic о расследовании авиакатастроф «Авиация под следствием» - в фильме пилоты именно так действовали со штурвалом, чтобы вывести самолет из пике.

Янив не согласен с мнением других очевидцев о том, что дверь кабины открыл второй пилот, чтобы выбросить наружу капитана - по его убеждению, именно раненый капитан смог открыть спасителям доступ внутрь.

На вопрос Нетаньяху, как ему удалось справиться с преступником, Хаюн ответил: «Мы же нация львов, не так ли?»

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