Посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

30 сентября, в День воссоединения новых регионов с Россией, ВСУ атаковали Трубчевск в Брянской области. Были ранены 12 человек. Среди пострадавших от атаки боевиков студентов — 7 несовершеннолетних. Об этом заявила омбудсмен Мария Львова-Белова. В это же время на заседании сессии Совета ООН по правам человека выступал посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник.

Он сообщил о гибели более девяти тысяч мирных жителей от атак ВСУ с 2022 года. Ранения получили свыше 25,5 тысячи человек. А сейчас Украина инициирует блокаду города Алешки, при этом вину за гуманитарную катастрофу пытается свалить на Россию.

Наш посол на заседании СПЧ завил, что в день четырёхлетия присоединения к России новых субъектов Новороссии и Донбасса самое время ООН признать право людей быть в составе того государства, в котором они хотят находиться.

Радио «Комсомольская правда» связалось Родионом Мирошником, чтобы получить его комментарий и узнать, как реагировали на его выступление представители недружественных стран.

- Ваши аргументы, представленные на СПЧ, на этом заседании были услышаны?

- Слишком велико желание европейского хора, участников Рамштайна, максимально нивелировать данные, которые однозначно говорят о преступлениях киевского режима. Была показательна реакция представителя Литвы на мое выступление – ну как этого человека, то есть меня, могли сюда допустить?! И он тут нам рассказывает такие страшные вещи! По их мнению, это порочит площадку СПЧ. Допускать на которую можно только тех, кто будет петь с голоса украинцев.

- С вами никто не стремился сфотографироваться?

- Да это с ними никто не собирался ни фотографироваться, ни обниматься. Но наше участие никто отменить не мог. И у нас есть регламентное право на участие. У них же стояла задача сформировать хор, где все поют в тон друг другу, и сейчас этим хором они пытаются по всему миру раскрутить акцию «Спасите Алешки!».

- Которая поражает своим цинизмом…

- Да, поскольку убивают население Алешек на левом берегу Днепра, напротив Херсона, именно они.

- И здесь они попытались тоже зацепить эту тему?

- Пытались. Но, в отличие от них, я был в Алешках. И я на связи с руководством города. Общался я, в том числе, и с теми жителями, которые подорвались на украинских минах, которые ВСУ разбрасывают там дистанционно. И я на СПЧ за две минуты попытался рассказать, что там в реальности происходит. И какую роль в этом кризисе играет украинская сторона. Которая является и виновником, и провокатором ситуации в Алешках. И преступником, который совершает геноцид по отношению к российским гражданам.

- Но они говорят, что очень волнуются за украинских граждан, страдающих в Алешках от голода.

- А где они их там нашли? В подавляющем большинстве в Алешках живут люди, которые получили паспорта России. Они получают социальную помощь от российского бюджета. Может быть, там есть несколько десятков человек, которые имеют только украинские паспорта. Но Украина такую ситуацию создает, которая у нас хорошо известна: кто громче всех кричит «держи вора!»? Сам вор.

- Они пытаются обелить себя и всю вину за гуманитарную катастрофу в Алешках возложить на Россию.

- За других расписываться не буду. Но мы на этой неделе на полях СПЧ ситуацию описали конкретно. В том числе, в тех же Алешках. На заседании были представители более, чем 10 стран и пяти крупнейших гуманитарных организаций. Их интересовали детали. Я привез фото- и видео-доказательства, которые не должны оставить сомнений в правдивости представленных нами фактов о преступлениях киевского режима.

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