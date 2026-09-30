Инфляция в Италии побила четырехлетний рекорд

Премьер-министр Джорджа Мелони запросила у властей Евросоюза возможности увеличить зафиксированный нормами ЕС потолок бюджетного дефицита Фото: REUTERS.

В итальянском национальном институте статистики (ISTAT) бьют тревогу: на фоне подорожания энергоносителей инфляция на Апеннинах в сентябре резко ускорилась. Так, следует из опубликованного ведомством предварительного отчёта за прошлый месяц, товары и услуги за прошедшие 30 дней прибавили в цене почти 1 процент. При этом для продуктов питания рост составил 2 процента - рекордный скачок с октября 2022 года.

Общая же инфляция в годовом выражении достигла 4,1 процента. Это значение уже значительно превысило не только прогнозируемое Центробанком Италии (3,1 процента) на весь текущий год, но и заложенный правительством при планировании бюджета целевой показатель в 2 процента.

Основная причина такой негативной динамики - подорожание электричества, газа и автомобильного топлива на 22,3 процента по сравнению с сентябрем прошлого года.

В правительстве заявили, что осведомлены о проблеме. Премьер-министр Джорджа Мелони запросила у властей Евросоюза возможности увеличить зафиксированный нормами ЕС потолок бюджетного дефицита для возможности компенсации высоких расходов населения на энергоносители.

Согласно опросам, три четверти итальянцев называют рост стоимости жизни самой острой проблемой в стране. При этом субъективно они оценивают "ощущаемую" инфляцию в двузначных величинах. Так, согласно исследованию института изучения общественного мнения Noto Sondaggi этот показатель составляет от 10 до 15 процентов.