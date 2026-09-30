Капитана самолета FlyDubai спас дантист Шота Мусаев родом из Грузии, любящий Москву

Мусаев оказал командиру экипажа первую помощь Фото: REUTERS.

Пассажиров и экипаж самолета авиакомпании FlyDubai, который пытался уничтожить ранивший капитана ножом второй пилот, спасли три гражданина Израиля.

О Яниве Хаюне, который обезвредил нападавшего и выровнял самолет, потянув на себя штурвал, и о помогавшем ему Цвике Манесе мы уже писали. А третьим героем оказался выходец из Грузии, дантист Шота Мусаев, который не раз бывал в Москве и общается с подписчиками в соцсетях в том числе на русском языке.

Шота руководит стоматологической клиникой в израильском городе Холон и растит троих детей - у него два сына и дочка.

Вот что рассказал Шота Мусаев, прилетев в аэропорт Бен-Гурион эвакуационным рейсом из Саудовской Аравии.

Шота Мусаев с друзьями на Красной площади Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Услышав крики, доносившиеся со стороны кабины пилотов, врач побежал к ее двери: «В тот момент я особо не думал, просто действовал. Мы взяли террориста под контроль, связали ему руки и ноги проводами от наушников. Он был как бешеный, оказался крепким орешком, поэтому мы продолжали вязать его как можно крепче».

Раненый капитан (гражданин ОАЭ индийского происхождения Смит Маччхар), по словам Шоты, лежал на полу и был в сознании. Он объяснил, что второй пилот ударил его ножом, что ему 39 лет и он отец двоих детей.

Мусаев оказал командиру экипажа первую помощь - иначе тот просто истек бы кровью.

«Командир был в тяжелом состоянии, у него было сильное кровотечение, разбита голова. Мне удалось остановить кровь. Саудовские врачи (после экстренной посадки самолета в аэропорту Саудовской Аравии - Ред.) очень хорошо ему помогли, они заверили меня, что летчик выживет».

Когда самолет стал стремительно терять высоту, Шота подумал, что все на борту погибнут. Осознал он, что люди спасены, в момент, когда находившийся в салоне в качестве пассажира пилот взял управление на себя.

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