Поминки и похороны Сергея Соседова: как выглядит его скромная могила на закрытом кладбище

Фото: Иван МАКЕЕВ.
Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище у аэропорта Шереметьево. На этом погосте ранее упокоился отец 58-летнего музыкального критика. По роковому стечению обстоятельств Соседов умер в день его рождения родителя 23 сентября.
Сергей Соседов обрел последний приют на Перепечинском кладбище в Московской области. Сейчас оно закрыто для новых захоронений. Кладбище имеет статус родственного. Это значит, что разрешено только подзахоронение к уже похороненным близким родственникам.
Фото: Иван МАКЕЕВ.
После прощания в Большом траурном зале Троекуровского кладбища музыкального критика похоронили рядом с отцом Василием Матвеевичем, который умер от рака в 2009 году. Именно на таком месте захоронения настояла мама телеведущего Антонина Петровна.
Скромная семейная могила усыпана красными и белыми розами. Ехать за десятки километров от Москвы многие не захотели или не смогли. Потому передали траурные венки.
Фото: Иван МАКЕЕВ.
90-летней маме хотя и было плохо, но она стойно держалась и на прощании, на похоронах сына. Антонина Петровна бросила горсть земли в могилу, после чего Соседова предали земле.
После похорон пенсионерка вместе с близкими отправилась на поминки. От любых комментариев пона отказалась. Старший брат музыкального критика Владимир также предпочел хранить молчание.