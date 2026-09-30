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Звезды30 сентября 2026 20:50

Поминки и похороны Сергея Соседова: как выглядит его скромная могила на закрытом кладбище

Сергея Соседова похоронили на закрытом кладбище
Ольга ЛИБГАРДТ
Сергея Соседов похоронили в одной могиле с отцом

Сергея Соседов похоронили в одной могиле с отцом

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище у аэропорта Шереметьево. На этом погосте ранее упокоился отец 58-летнего музыкального критика. По роковому стечению обстоятельств Соседов умер в день его рождения родителя 23 сентября.

Сергей Соседов обрел последний приют на Перепечинском кладбище в Московской области. Сейчас оно закрыто для новых захоронений. Кладбище имеет статус родственного. Это значит, что разрешено только подзахоронение к уже похороненным близким родственникам.

Старенькая мама с внучкой и старшим сыном Владимиром на панихиде

Старенькая мама с внучкой и старшим сыном Владимиром на панихиде

Фото: Иван МАКЕЕВ.

После прощания в Большом траурном зале Троекуровского кладбища музыкального критика похоронили рядом с отцом Василием Матвеевичем, который умер от рака в 2009 году. Именно на таком месте захоронения настояла мама телеведущего Антонина Петровна.

Скромная семейная могила усыпана красными и белыми розами. Ехать за десятки километров от Москвы многие не захотели или не смогли. Потому передали траурные венки.

Антонина Петровна тяжело переживает смерть сына

Антонина Петровна тяжело переживает смерть сына

Фото: Иван МАКЕЕВ.

90-летней маме хотя и было плохо, но она стойно держалась и на прощании, на похоронах сына. Антонина Петровна бросила горсть земли в могилу, после чего Соседова предали земле.

После похорон пенсионерка вместе с близкими отправилась на поминки. От любых комментариев пона отказалась. Старший брат музыкального критика Владимир также предпочел хранить молчание.