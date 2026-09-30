Поминки и похороны Сергея Соседова: как выглядит его скромная могила на закрытом кладбище

Сергея Соседов похоронили в одной могиле с отцом Фото: Иван МАКЕЕВ.

Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище у аэропорта Шереметьево. На этом погосте ранее упокоился отец 58-летнего музыкального критика. По роковому стечению обстоятельств Соседов умер в день его рождения родителя 23 сентября.

Сергей Соседов обрел последний приют на Перепечинском кладбище в Московской области. Сейчас оно закрыто для новых захоронений. Кладбище имеет статус родственного. Это значит, что разрешено только подзахоронение к уже похороненным близким родственникам.

Старенькая мама с внучкой и старшим сыном Владимиром на панихиде Фото: Иван МАКЕЕВ.

После прощания в Большом траурном зале Троекуровского кладбища музыкального критика похоронили рядом с отцом Василием Матвеевичем, который умер от рака в 2009 году. Именно на таком месте захоронения настояла мама телеведущего Антонина Петровна.

Скромная семейная могила усыпана красными и белыми розами. Ехать за десятки километров от Москвы многие не захотели или не смогли. Потому передали траурные венки.

Антонина Петровна тяжело переживает смерть сына Фото: Иван МАКЕЕВ.

90-летней маме хотя и было плохо, но она стойно держалась и на прощании, на похоронах сына. Антонина Петровна бросила горсть земли в могилу, после чего Соседова предали земле.

После похорон пенсионерка вместе с близкими отправилась на поминки. От любых комментариев пона отказалась. Старший брат музыкального критика Владимир также предпочел хранить молчание.