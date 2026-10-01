Миссия интересна тем, что стыковка с МКС состоится всего через 8-9 часов после старта Фото: REUTERS.

Сегодня, 1 октября, ориентировочно в 6 вечера по Москве, с мыса Канаверал к Международной космической станции стартует пилотируемая миссия Crew-13. На борту – наш космонавт, Сергей Тетерятников. Рассказываем интересные подробности о полете.

Запуск Crew-13 к МКС 1 октября 2026 года

На корабле – четверо. Главная там, командир - Джессика Уоткинс (НАСА). И она единственная из всех, кто когда-либо летал в космос, для прочих это первый полет. Доктор геологических наук, она уже была на МКС в 2022-м, и провела там 170 дней.

Пилот Люк Дилейни (НАСА) и специалист Джошуа Кутрик (Канада) — ребята молодые и хорошие, но в космосе пока новички. А для нас важен Сергей Тетерятников (Роскосмос, Россия) – тоже специалист. О нем чуть подробнее расскажем после.

Миссия интересна тем, что стыковка с МКС состоится всего через 8-9 часов после старта. Если все пойдет гладко (мы надеемся), это станет самым быстрым путешествием американского корабля на орбиту. И как тут не вспомнить, что летом российская миссия Союз МС-29 оказалась на Международной космической станции через фантастические три часа после старта. Люди явно ищут быстрые дорожки, болтаться в ожидании стыковки дни – уже не современно.

С прилетом экипажа на МКС окажется много народу – 11 человек. Там уже есть Пётр Дубров, Анна Кикина и Анил Менон с упомянутой миссии МС-29, и Джессика Меир, Джек Хатауэй, Софи Адено и Андрей Федяев из экипажа Crew-12.

В тесноте – да не в обиде же. Космонавты из Crew-12, впрочем, сразу засобираются домой. Ориентировочно 5 октября они улетят на Землю. Но перед этим сдадут дела.

Видео запуска миссии Crew-13

Сергею 37 лет, он родился на Ставрополье, и поначалу о небе как-то не задумывался. Манила другая стихия – море. Окончил Военно-морскую академию, служил на подводной лодке. В январе 2021 года, как многие достойные наши соотечественники, решил попытать счастья в отряде космонавтов. И прошел! Квалификацию «космонавт-испытатель» получил в 2023 году, и первого полета, как видим, не пришлось долго ждать.

Сергей Тетерятников. Фото: EPA \ ТАСС

В программе пребывания Сергея на борту – десятки экспериментов (биология, физика, материаловедение), а также «рутина» (вовсе не рутинная) вроде разгрузки космических грузовиков, которые нынче прибывают на МКС двух типов, и наши «Прогресс», и американские Cargo Dragon.

Пожелаем всей миссии, а нашим космонавтам – в особенности, успехов. Мы будем следить за событиями на орбите.