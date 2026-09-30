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Звезды30 сентября 2026 21:39

Дмитрий Киселев прервал молчание об уходе из программы "Вести недели": раскрыл правду

Дмитрий Киселев высказался об уходе из программы "Вести недели"
Ольга ЛИБГАРДТ
Дмитрий Киселев рассказал о новом для себя вызове

Дмитрий Киселев рассказал о новом для себя вызове

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Дмитрий Киселев является одним из самых известных ведущих в стране. Легенда отечественного телевидения поднял программу "Вести недели" до небывалых высот, отдав ей 14 лет жизни. Для зрителей стало полной неожиданностью, когда Киселева в новом сезоне заменили Евгением Поповым.

Ходили разные слухи вокруг ухода Дмитрия Киселева из передачи "Вести недели". Одни говорили про возраст, другие про ухудшившееся здоровье телезвезды, а третьи и вовсе сплетничали про некий конфликт с руководством. На днях Киселев прервал молчание и впервые объяснил, почему его убрали из программы.

"Никакого конфликта нет. У нас были прекрасные цифры. Программа стала явлением отечественного телевидения", - высказался Дмитрий в эфире радио "Комсомольская правда".

Телеведущий получил свою авторскую передачу

Телеведущий получил свою авторскую передачу

Фото: Кадр видео.

По словам ведущего, руководство канала "Россия" взяло курс на обновление команды, поэтому решило заменить Киселева молодым коллегой Евгением Поповым. "Это решение руководства, я к нему не причастен. Я просто приглашенный ведущий, я там никто. В смысле, никто в руководстве", - пояснил один из самых известных ведущих в стране.

Дмитрию Константиновичу предложили вести свою авторскую телепередачу. Теперь она выходит вслед за "Вестями недели". "Это определенная привилегия - вести программу имени себя в прайм-тайм, огромный творческий вызов. Так что я смотрю вперед, а не назад. Программа «Вести недели» стала явлением! Теперь я отдал ее в хорошие руки в хорошем состоянии", - резюмировал он.