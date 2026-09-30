Боня пришла в ужас от видео Джигана, приставившего к детям нож: «Почему мама их не защитила?»

Пользователи Сети вспомнили видео, в котором Джиган приставляет к детям нож. Фото: соцсети.

В Сети продолжают обсуждать громкую историю перестрелки, которую 41-летний рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) устроил в собственном доме. Пока его жена Оксана Самойлова была в отъезде, музыкант, находясь под действием запрещенных препаратов, вооружился карабином и принялся расстреливать персонал в своем доме. Все это время его дети – 15-летняя Ариэла, 11-летняя Лея, 9-летняя Майя и 6-летний Давид прятались по комнатам и отправляли матери сообщения с просьбой защитить их. Дети боялись, что отец найдет их и убьет.

В интервью Ксении Собчак Самойлова упомянула, что старшая дочь Ариэла давно знала о наркотической зависимости отца и страшно его боялась.

На фоне нынешнего скандала пользователи Сети припомнили, что рэпер и раньше выкладывал странные видео с детьми, в которых фигурирует оружие. В частности, в одном из роликов он размахивает большим ножом, а потом поочередно касается оружием детей, якобы посвящая их в рыцари.

Психолог Светлана Савченко в соцсетях прокомментировала ролик, в котором Джиган приближается к детям с ножом. Фото: кадр видео.

В свое время подписчики восприняли этот жест как веселую игру. Но психолог Светлана Савченко акцентировала внимание на том, как в этот момент вела себя старшая из детей – Ариела, которой тогда было 8 лет. Девочка отводит взгляд от отца, не смотрит ему в глаза и молча слушает, что он говорит. При этом она держит за руки сестер - пятилетнюю Лею и двухлетнюю Маю – и пытается потихоньку увести их подальше от родителя. Младшие же ничего не замечают и думают, что папа играет с ними.

«Именно тут Ариела уже понимает, что отец опасен и нужно спасать младших сестер. В восемь лет! Она тут не капризничает, не убегает, боясь спровоцировать агрессию Джигана. Она знает, что нужно замереть, потерпеть и тихонечко увести младших, не поворачиваясь к непредсказуемому отцу спиной. Так спасаются от дикого животного, от опасного хищника, который может воспринять резкое движение или бегство как повод преследовать и уничтожить, но не от родного отца! И мне безумно жаль Ариелу, потому что это ужасно, что ей пришлось стать взрослой, будучи такой маленькой», - рассуждает психолог.

Эксперт отмечает: 8-летняя Ариэла в этот момент отлично понимает, что отец опасен, и пытается оградить от него младших сестер. Фото: кадр видео.

На публикацию, сделанную экспертом в соцсетях, отреагировала Виктория Боня. Модель, воспитывающая дочь Анджелину, пришла в ужас от поведения Джигана. Она обвинила Оксану Самойлову в бездействии, пока ее дети страдали.

«Это за гранью. А где мама? Она вообще ничего не предприняла, чтобы защитить детей? Или она защищала свой имидж в соцсетях? Я до последнего не хотела ничего говорить. Но это кошмар, товарищи», - публично возмутилась Боня.

Пользователи Сети согласны с мнением Виктории. Кое-то припомнил, что Ариела, повзрослев, стала одеваться во все черное и делать мрачный макияж. Как-то она совершила импульсивный поступок - сбрила брови. А в прошлом году девочка рассказала, что предприняла попытку самоубийства.

«Неудивительно, что были попытки суицида, - считает Боня. – Это не просто мысли, как бывает у подростков, попытки - это уже грань».

Ариела, повзрослев, стала одеваться во все черное. Фото: соцсети.

Некоторые подписчики модели вступились за Самойлову. Они напомнили, что Джиган виноват в ситуации намного больше. И на нем также, как на Оксане, лежит ответственность за воспитание детей.

«Речь идет о том, что это длилось годами. Это же видно по возрасту Ариелы. Я всегда буду на стороне детей! Если бы, не дай бог, я увидела что-то подобное от отца моих детей по отношению к моему ребенку, на следующей день меня и моего ребенка уже не было бы в этом доме! А тут получается годами мама все знала и просто молчала, продолжая играть в красивую семью в соцсетях», - негодует Боня.

В интервью Ксении Собчак Ариэла с ненавистью отозвалась об отце. Она с ужасом вспомнила подробности того дня, когда Джиган взял заложников в собственном доме.

«Я зашла к Майе, говорю: "Папа опять под наркотой, готовься, скоро нужно будет прятаться или убегать. Он опять с оружием, сиди в комнате". Она говорит: "А, ну понятно". Потом мы с Леей спустились, открыли окно и увидели, как он начал стрелять в охранника», - рассказала Ариэла.

Девушка говорит, что страшно боялась, но осознавала, что на ней, как на старшей, лежит ответственность за младших детей.

«Я понимала: если я спрячусь, будет хуже. На мне ответственность за Майю и Лею. Потом мама написала, что сейчас за ним приедут. Она сказала нам прятаться, будет перестрелка», - вспоминает подросток.

Девочка с ужасом вспоминает подробности того дня, когда отец взял заложников в собственном доме. Фото: кадр видео.

Оксана Самойлова показала Ксении Собчак сообщения, которые ей писала Ариэла, пока пряталась в доме, по которому Джиган разгуливал с оружием.

«Мама, мы умрём. Он сошёл с ума. Быстрее, пожалуйста. Пусть эту мразь посадят. Он стреляет. Началось. Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю. Попроси, чтобы кто-то приехал. Я люблю тебя очень-очень сильно. Он идет стрелять в нас. Он убьёт нас», - написала девочка.