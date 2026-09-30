«Россия не может ходить по миру и клянчить подачки»: Путин рассказал депутатом о новом бюджете и цене ошибки

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Владимир Путин посетил первое заседание Государственной Думы IX созыва, поздравил депутатов с началом сессии и дал напутствие.

ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ

Глава государства начал с поздравлений – 30 сентября на Охотном Ряду собрались победители предвыборной гонки. Путин заметил, что каждый из депутатов давал обещания избирателям – и теперь пришло время претворять свои слова в жизнь.

- Это серьёзная, большая работа и, конечно, огромная ответственность перед людьми, с которыми вы встречались и которые за вас голосовали, - сказал президент.

Путин заметил – заседание проходит в исторический день. Ровно четыре года назад четыре региона выбрали свою судьбу – идти вперед вместе с Россией. И в новом созыве впервые появились их избранные представители.

- Я рад поздравить вас, всех граждан нашей страны с Днём воссоединения. Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость.

Теперь Донбассу и Новороссии помогает вся страна – регионы помогают отстроиться, волонтеры адресно работают с людьми, государство финансирует, а политические партии везут сотни тонн гуманитарки.

- Спасибо вам за такой патриотический настрой. Вы собираете страну. Каждое ваше решение на этом направлении имеет исторический характер, - сказал глава государства.

ПУТЬ К ПОБЕДЕ

Президент заметил, что Госдума обновилась – 41% в среду депутатов впервые жали на кнопки для голосования. А около 10% девятого созыва – ветераны спецоперации.

- Уверен, сохраняя традиции фронтового братства, они будут укреплять и усилят депутатский корпус, - заявил Путин. - Именно сплочённость нашего общества – верный, основной залог того, что вместе мы добьёмся поставленных целей, обеспечим на многие поколения вперёд надёжные гарантии безопасности и суверенитета России.

Глава государства оставил депутатам наказ: первоочередное внимание нужно уделять укреплению обороноспособности страны.

- Сделать всё для нашей победы, поддержать защитников Родины, их семьи, - призвал Путин.

Не менее важно принять бюджет на следующие три года – это будет главной задачей осенней сессии нижней палаты парламента. Путин особо отметил, что, несмотря на военное время, государство должно выполнить все социальные обязательства перед россиянами.

- Следует выделить достаточные средства на решение исключительно важных демографических задач, на улучшение жилищных условий, благосостояния российских семей – прежде всего тех, где воспитывают детей и в целом развитие экономики, её уверенный и долгосрочный рост, - наказал президент.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Глава государства заметил – неудивительно, если депутаты будут не во всем согласны с исполнительной властью. Но в полемике и спорах обязательно родятся верные, нужные для страны решения.

- Это касается и закона о бюджете. Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу исключить вас любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст.

В зале раздался смех.

- А в-третьих, - продолжал Путин, - и это самое главное, нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Главное не допускать ошибок.

ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И РАЗИВАТЬ ИИ

В конце речи президент заметил: мир находится в процессе глобальных изменений, и речь не только о политике. Россия должна идти в первых рядах стран, использующих современные технологии и совершавших прорывы в этой области. Тем более ресурсов для этого – предостаточно.

- Речь идёт о раскрытии колоссального потенциала всей страны: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала – всех без исключения регионов, - сказал Путин.

И, конечно, депутатам нельзя забывать о простом. Повышении уровня жизни, социалке, экологии, культурном развитии. Постоянно общаться с людьми в регионах. Понимать их ожидания – и претворять в жизнь.

- Люди голосовали за свою страну, за Россию, показали решимость бороться за Родину и за наше будущее. Именно в этом заключается общая программа, программная база и прямое обязательство партий, представленных в Государственной Думе. И конечно, рассчитываю, что и в новом созыве ключевые решения, определяющие судьбу страны, нашего народа, будут приниматься при солидарной, консолидированной поддержке всех парламентских партий и депутатов. Потому что все мы единомышленники и соратники в главном – стремлении к успеху, безопасности и процветанию нашего Отечества! – закончил призывом Владимир Путин.

Зал взорвался овациями.

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