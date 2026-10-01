«В системе защиты есть слабое место»: Эксперты прокомментировали новые правила по микрозаймам, которые вступили с 1 октября

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Накануне сайт KP.RU рассказал о новой тенденции – мошенники взламывают личные кабинеты россиян на «Госуслугах» и набирают от их имени десятки микрозаймов. Деньги, конечно же, сразу выводятся на чужие счета. До поры до времени жертва ничего не подозревает, а потом на него вдруг сваливается целый «букет» долгов – с последствиями в виде бесцеремонных коллекторов и испорченной кредитной истории. Например, на сына жительницы Вологды преступники навешали несколько десятков микрозаймов на сумму более 200 тысяч рублей. Причем эти деньги аферистам удалось получить, используя… слепленный в фотошопе паспорт. Получается, что достоверность данных и документов, с которыми соискатели микрозаймов обращаются онлайн к микрофинансовым организациям, вообще никто толком не проверяет?

Стоит отметить, что за последние годы было немало разговоров о том, что микрозаймы и компании, которые их выдают, нужно вообще запретить. Последний раз с такой инициативой в 2025 году выступал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Объяснял, что из-за этих самых МФО народ массово попадает к «черным кредиторам». До конкретных шагов пока не дошло, но на государственном уровне требования к микрофинансовым организациям уже несколько раз ужесточали. В апреле этого года, например, вступил в силу запрет выдавать микрозаймы дороже 100% годовых (ранее был лимит в 130%, а до 2023 года – и до 365%!). С 1 октября вводятся еще несколько новых правил.

- Да, идея полностью запретить микрофинансовые организации действительно периодически обсуждается, но такого решения пока нет, - объяснил KP.RU эксперт по кредитованию, сооснователь сервиса «Мой рейтинг» Александр Широков. - Государство сейчас идет по другому пути — не закрывает рынок, а постепенно ужесточает правила выдачи микрозаймов. Например, с 1 октября 2026 года человеку уже нельзя будет выдать третий очень дорогой микрозаем (со стоимостью кредита более 100% годовых. – Авт.), если два таких займа у него еще не погашены. А с апреля 2027 года ограничения станут еще жестче – не более одного действующего займа дороже 100% годовых.

- Но ведь займы с меньшими процентами по-прежнему на «взломанных» граждан могут набирать десятками.

- К сожалению, да. И если такое возможно, значит, в системе защиты есть слабое место. Поэтому, на мой взгляд, важнее не просто запретить легальные МФО, а сделать так, чтобы получить несколько займов подряд без надежной проверки личности было невозможно.

Доктор технических наук, генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров считает, что для приведения рынка микрозаймов в порядок есть очень простые решения:

- К сожалению, в погоне за прибылью, многие компании экономят на технологиях подтверждения личности и проверки подлинности документов, выбирая самые дешевые решения. Если компания сознательно экономит на технологиях идентификации и антифрода (технологии, которые помогают выявлять мошеннические действий. – Авт.), а расплачиваться за это приходится гражданам, ответственность должна быть максимально жесткой. От штрафов за каждый случай и вплоть до отзыва лицензий за многократные нарушения. И, конечно, надо вводить персональную ответственность, вплоть до уголовной - для владельцев и руководителей таких компаний.

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