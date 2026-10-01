Почему в России упал вылов лосося: названы три фактора

Корреспондент "КП" Наталья Варсегова со свежим уловом лосося Фото: Наталья ВАРСЕГОВА.

К началу октября лососевая путина во всех районах добычи практически завершена. И в Росрыболовстве ее итоги назвали самым худшим результатом за пятнадцать лет. Судите сами, по данным ВНИРО, в нынешнем году на 29 сентября выловлено 98,4 тысячи тонн красной рыбы. В то время как в прошлом году - 334,5 тысяч тонн, а в 2024 году (этот год был назван экспертами одним из худших по вылову) - 228,3 тысячи тонн. Реакция рынка логична: оптовые цены на красную рыбу на Дальнем Востоке значительно выросли. Так, кило нерки, сообщает ФГУП «Нацрыбресурс», доходит до 1100 рублей. Это на 36,1% дороже, чем год назад. Кета — 800 рублей за кг (+73,9%). Больше всего выросла горбуша — 650 рублей (+97%).

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА.

Однако как рассказал в препринте о лососевом промысле (есть в распоряжении редакции) член правления Российского Союза промышленников и принимателей (РСПП), кандидат экономических наук Герман Зверев, «тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке в промышленных масштабах добывают уже более ста лет, поэтому использовать столь короткий статистический ряд для серьёзных выводов – неверно». Короткий период – это несколько последних лет. Герман Зверев отметил, что «сопоставимые с нынешними результатами лососёвой путины показатели вылова Минрыбхоз СССР фиксировал в течение очень долгого времени – с 1958 по 1988 годы. Почти тридцать лет для советского рыбного хозяйства являлись НОРМОЙ результаты нынешней лососёвой путины, вызвавшие такую панику». И все же ныне ориентироваться на норму той давности нецелесообразно. По оценке ВАРПЭ, потребление красной рыбы в России со времен СССР выросло в 4,5 раза: с 0,6 кг - в 1950 году до 2,7 кг - в 2025 году. Пик потребления пришелся на 2023 год - 4,8 кг на человека.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА.

Эксперт Герман Зверев рассматривает три фактора падения улова тихоокеанских лососей в этом году.

Первый – природный. Объемы лосося возвращаются к многолетним показателям вылова второй половины XX века. Исходя из этого, член правления РСПП отмечает в преэпринте, что систему рыбохозяйственных исследований тихоокеанских лососей ждет основательная работа над ошибками.

- Очевидные неудачи в прогнозировании требуют открытого и масштабного обсуждения, учитывающего все научные догадки и идеи современности (даже если они с точки зрения консерваторов от науки кажутся «еретическими», - подчеркивает эксперт.

Второй фактор, по мнению Германа Зверева, бесконтрольный промышленный промысел, сконцентрированный в наиболее уязвимых для путей миграции точках как главная причина резкого ухудшения популяции тихоокеанских лососей в XX веке.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА.

- Нет оснований предполагать, что такой промышленный промысел в таких масштабах повторится, поэтому базовых оснований для катастрофического варианта не усматривается, - резюмирует он. - Однако крайне неудачный способ перезаключения договоров пользования рыболовными участками (переоформление договоров на новые сроки согласно изменениям в федеральном законе о рыболовстве, - Авт.) неизбежно приведет к «обнажению» десятков рыболовных участков, бизнес прекратит финансирование рыбоохраны на этих участках и в появившиеся бреши могут хлынуть браконьеры. Так что характер и масштаб антропогенного воздействия на тихоокеанских лососей – это неопределённость.

Третий – технологический кризис, который может последовать из-за «снижения инвестиционной емкости».

- Отечественная лососёвая индустрия несколько раз оказывалась в технологическом кризисе, потому что государство основывало структурную политику (а точнее, полное отсутствие такой политики) в отрасли исключительно на финансово-фискальных показателях, - отмечает в предпринте Герман Зверев. - Всякий раз, когда государство регулирует рыбную отрасль исключительно с помощью бухгалтерской оптики, происходит примитивизация технологического уровня отрасли и разрыв социального пространства в прибрежных районах. Начавшееся в 2026 году перезаключение договоров пользования рыболовными участками неизбежно приведет к неблагоприятным экономическим, социальным и природоохранным последствиям (прежде всего, на Камчатке).

Как следствие, эти три фактора отразятся и на состоянии потребительского рынка – вырастут цены, прежде всего, на икорном рынке.

По оценке Германа Зверева, потребительский рынок в ближайшей перспективе продолжит существование в «двухэтажном формате»: поставки отечественного дикого лосося и поставки импортного лосося. Соотношение в различных сегментах потребительского рынка в перспективе трёх – четырёх лет будет меняться очень медленно: в сегменте копчёной, солёной и вяленой продукции – доля отечественной продукции будет расти, в сегменте общепита – доля мороженого тихоокеанского лосося штучной заморозки не особенно вырастет, в сегменте мороженой продукции крупного сетевого ретейла – перспективы чуть заметнее, так же как и в сфере государственных и муниципальных закупок.

- Самые драматические изменения, конечно, на икорном рынке, который вернётся к экономически и биологически обоснованным параметрам, когда красная икра являлась премиальным товаром, - отмечает эксперт.

К слову, цены на икру дальневосточного лосося уже бьют рекорды. На основе данных Рыбного союза на 29 сентября, мы подсчитали среднюю цену в Москве - - 24500 рублей за кг:

- горбуша - 22169 рублей за кг,

- кета - 25176 рублей за кг,

- нерка - 25146 рублей за кг,

- кижуч - 25500 рублей за кг,

- чавыча – 30650 рублей за кг.

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