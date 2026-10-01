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Звезды1 октября 2026 7:40

Показ Masterpeace: роскошные меха, азиатские мотивы и Эвелина Хромченко в первом ряду

В рамках Московской недели моды прошел показ дизайнера Евгении Линович
Ольга РОДИНА

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Показ бренда Евгении Линович Masterpeace, который обожают многие звезды, состоялся в рамках седьмой Московской недели моды. Дефиле прошло в столичном «Манеже». В коллекции можно было сразу уловить два основных тренда — мех и азиатские мотивы.

Эффектный цветной мех украсил жакеты, юбки, халаты. При этом, почти в каждым образе прослеживались азиатские мотивы. Так, в волосах большинства моделей можно было наблюдать традиционные японские шпильки и палочки для причёсок, которые называются канзаши.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Мейкап моделям тоже сделали соответствующий, добавив ярких румян. В Азии такая техника называется Igari, больше известная, как «похмельный» или «пьяный» макияж.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Цветовая палитра коллекции получилась пастельной и нежной. Превалировали розовый, бежевый, мятный и зелёный оттенки. Впрочем, под конец дефиле на подиум вышли модели в золотых и серебряных образах.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Мы отметили эффектный костюм с серым жакетом, украшенным объемным леопардовым воротником. Плюс леопардовая юбка мини.

Также на подиуме можно было видеть жакеты и платья в ультрамодном стиле ципао.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

По фактурам коллекция получилась богатой. Платья из шелка и жаккарда сочетали с меховыми накидками. А золотые и серебряные куртки и жакеты комбинировали с микрошортами и юбками мини.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

За происходящим на подиуме наблюдала Эвелина Хромченко, сидевшая в первом ряду.

Эвелина Хромченко

Эвелина Хромченко

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.