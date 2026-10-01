В рамках седьмой Московской недели моды состоялся показ международного модного дома SOLANGEL. Фото: Евгения ГУСЕВА.

В рамках седьмой Московской недели моды состоялся показ международного модного дома SOLANGEL. В столичном «Манеже» Дизайнер Ирена Сопрано представила коллекцию «Сказка. Балет и бал», посвящённую русской классике, балету и трансформации женской души.

На подиуме презентовали около 35 образов, объединённых четырьмя главными темами: «Щелкунчик», Белый лебедь, Чёрный лебедь и Клеопатра.

«Для меня балет — это не только то, что происходит на сцене. Женщина в зрительном зале также становится частью спектакля: через свой образ, состояние, ожидание и восхищение. Мне хотелось соединить балерину и зрительницу в одном пространстве и показать женский путь — от веры в чудо до полного авторства собственной жизни», — поделилась Ирена Сопрано.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Показ был выстроен вокруг четырёх состояний женщины, раскрытых через три балетные постановки. «Щелкунчик» — история юной мечтательницы, которая верит в чудо, сказку и прекрасного принца

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Белый лебедь — женщина, воплощающая свет, чистоту и нежность и открытое изящество. И чёрный лебедь — та же героиня после встречи с болью и и разочарованием. Она перестаёт жить ради чужого одобрения и проходит внутреннюю трансформацию.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

И финальная стадия этого пути — Клеопатра. Женщина принимает свою детскую часть, соединяет свет и тьму и становится повелительницей собственной жизни.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Четырём состояниям соответствовали четыре основных цвета коллекции: нежно-розовый, белый, чёрный и золотой. В основе линейки — женственные образы, богатые фактуры — золото, перья, кружево, мех и, конечно же, фирменные кристаллы SOLANGEL.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

На подиуме появились профессиональные балерины в пачках, которые добавили показу особого настроения и зрелищности. Модели передвигались под музыку из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Клеопатра».

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Ирена Сопрано Фото: Евгения ГУСЕВА.

В конце дефиле вышла создательница коллекции Ирена Сопрано. Среди звезд в зале были замечены Анны Калашникова и Лада Дэнс.

Лада Дэнс Фото: Евгения ГУСЕВА.