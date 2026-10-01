Тамара Глоба составила новый прогноз: Каким знакам Зодиака повезет в октябре, а кому надо быть осторожными

Астролог Тамара Глоба рассчитала новый гороскоп. В центре внимания популярного астролога октябрь 2026 года. Фото: Billion Photos/Shutterstock/Fotodom

Астролог Тамара Глоба рассчитала новый гороскоп. В центре внимания популярного астролога октябрь 2026 года. Глоба говорит: «Октябрь месяц Весов. Это знак Зодиака, который связан с равновесием и равноденствием. Это период, когда и природа, и погода, и отношения людей приходят к разумному равновесию, выбору союзов и партнеров в делах и личной жизни».

Выбрали рекомендации для всех знаков Зодиака из гороскопа Тамары Глоба.

ГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬ 2026

ОВЕН

Для рожденных под знаком Овен октябрь 2026 года это период, когда в вашу жизнь войдут значительные перемены. Вы будете переоценивать важные вопросы. Неожиданные встречи, важные события изменят взгляд на личную жизнь. Период большой активности. Хороший период заработков, но в то же время будьте очень внимательны в это время. Не стройте перед собой иллюзорных идей. Не идите на негативные цели. Когда цель не оправдывает средства. В жизнь придут новые друзья, и это время принесет большие изменения.

ТЕЛЕЦ

В первую очередь обратите внимание на то, что происходит в ваших делах. Первая половина месяца хороший период для помощи любимым людям. Идите навстречу другим людям. Прислушайтесь к тому, что говорят окружающие. Весь месяц ваши слова, замечания требуют того, чтобы вы внимательно оценивали то, с чем вы идете к другим людям. Больше внимания уделяйте детям, родителям, окружающим и своим партнерам, личным и деловым. Придут перемены, которые касаются жилищных вопросов, недвижимости. Удачное время также для того, чтобы продать имущество и заняться новыми возможностями, которые касаются новых целей и карьеры. Но будьте внимательны к тому, что дороги могут принести изменения. Путешествия будут опасны и трудны в конце второй декады октября. Хорошее время заняться вопросами здоровья.

БЛИЗНЕЦЫ

Это время, когда родственники, друзья, знакомые придут с тем, чтобы на основе того, что вы уже умеете, чем занимались и что приносило вам успех, создать нечто новое. Это признание прежних заслуг, хорошие возможности для литературной деятельности, для выступлений, путешествий, командировок. Дороги вместе с близкими людьми и с любимыми людьми будут очень удачны. Поездки будут не только для развлечений и удовольствий, но и связанные с делами. Значительная часть отношений может измениться в начале месяца. В середине месяца друзья, родня, знакомые поддержат вас в заработках и финансовых вопросах.

РАК

Октябрь 2026 года — это время новых возможностей, хороший период для творчества, для интеллектуальных дел, занятий, важных встреч, новых знакомств. Люди, которые войдут в вашу жизнь, вполне возможно, что принесут новую любовь. Также это хороший период для вопросов, связанных с детьми, отличный период для беременности или зачатия. Отличные возможности для заработков. Вы стремитесь получить нужные вам деньги, и в этом во многом вам помогут и вышестоящие, а также люди, с которыми вы будете творить новые дела и заниматься интересными для вас процессами. Хороший период и для занятий вопросами недвижимости. Сможете улучшить жилищные вопросы.

ЛЕВ

Яркий, сильный, мощный и интересный период. Вы открываете для себя новые возможности, новое время, и этот прорыв может длиться довольно долго. Удачное время для того, чтобы добиться успеха и целей, которые вы ставили ранее перед собой и можете поставить сейчас. Те достижения, которые были у вас раньше, принесут вам успех. Теперь вместе с другими людьми вы совершаете важный прорыв. В этом вам помогут друзья. Придут нужные средства, будут обещания возможностей заработка, но их необходимо отработать. Вторая половина месяца принесет значительный успех. Издалека придут партнеры, которые помогут вам хорошо заработать и продвинуть свои идеи. Вдали от дома будет успех и прибыль. Благодаря уже достигнутым успехам, вы будете стремительно продвигаться вперед. Октябрь дает хорошие шансы.

ДЕВА

В октябре 2026 года вы можете получить необходимые вам средства, отправиться в путешествия, которые вам нужны и интересны вместе с людьми, которых вы знаете, которые принесут вам новые знания или укрепят прежние знания. Отличный период в плане возможностей, но вы можете взять на себя очень много дел и забот. Это принесет возможную хорошую прибыль, но на нее придется как следует потрудиться. Перемены коснутся и личных отношений. Октябрь хороший период для заработков, но также это и время расходов. Удачное время для реализации личных планов.

ВЕСЫ

Октябрь приносит важные перемены в вашу жизнь. Войдут люди, которые помогут вам в делах личных, в делах общественных, в личных интересах. В вас будут видеть лучшие черты, вас будут поддерживать даже случайные люди. Поэтому смело двигайтесь вперед, особенно если цели ваши чисты. Ваши дела будут прозрачны, и если вы делаете их «чистыми руками», то успех во многом будет сопровождать все ваши дела и отношения. Споры с партнерами и противниками тоже будут в октябре. Но если ваши цели важны и правильны, то успех ждет вас во многих направлениях. Хороший период для заработков, для поддержки, реализации планов. Вы избавитесь от проблем, которые вас мучили и терзали, и войдете в новый этап, утверждающий ваши дела. Значительный прорыв помогут совершить старые друзья. В конце октября хорошее время для любви и личных отношений. В октябре будьте внимательны к вопросам дома. Проблемы затронут середину и вторую декаду месяца.

СКОРПИОН

Могут прийти перемены, они касаются в том числе и того, что вы становитесь интересны, на ваш вкус, обаяние обращают внимание. В то же время это касается смелости и в личной жизни, и в словах, и в делах, которые вы предпринимаете. Будет критический этап, период, который затронет отношения с руководством. Ваша способность высказывать свое мнение может принести как успех, так и неприятности. Важное время и для продвижения личных интересов, и для решения вопросов, связанных с домом и с карьерой. За спиной поддержка близких. Люди, которые вполне возможно, даже никак себя не проявляют в этот период будут вас поддерживать, опекать. В конце месяца вы увидите как значительна роль тех, кто вас любит, кто вас поддерживает.

СТРЕЛЕЦ

Поездки могут принести успех. Люди, с которыми вы когда-то уже встречались или были заняты важными делами, войдут в вашу жизнь с новыми перспективами и возможностями. Это неплохое время для заработков и вложений, но будьте очень внимательны к финансовым вопросам в конце второй декады октября. В конце второй декады постарайтесь не спустить на ненужные дела свои деньги. Не вкладывайтесь в крупные покупки и строительства. Подруги, новые друзья и старые приятели, покровители будут вас поддерживать во всем. Но за спиной сплетни и слухи. Женщины, а также люди, которые вас не ценят, будут вам мешать. Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас, чтобы не потерять средства и не потерять свой авторитет.

КОЗЕРОГ

В первой половине месяца удачное время для дальних поездок, а также для дорог, которые относятся к новым планам и прежним перспективам. Друзья будут поддерживать весь месяц. Стройте новые цели и планы. Период удачный для того, чтобы реализовать ранее задуманное. В последующий период 2027 года это принесет вам интересную реализацию и большой успех, даже если что-то не сложится сейчас. Но параллельно меняется начальство, изменятся отношения с руководством. Важное время для дел, которые касаются вопросов здоровья. Присмотрите за имуществом. Не доверяйте сомнительным людям и тем, кто пытается вас оговорить.

ВОДОЛЕЙ

В конце месяца в путешествиях вы можете встретить свою любовь или пережить значительный успех. В течение всего октября вы должны продумать свои цели, планы, а также отношения с людьми, которых любите. Могут быть споры, необходимо поддержать личных партнеров. Деловые партнеры могут вступить в споры с вами. И этот двойственный период заставляет внимательно присмотреться к вопросам, касающимся отношений с дальними партнерами и близкими людьми. Водолей критически переоценивает все, что связано с его личной жизнью и интеллектуальными планами. Но в то же время это важный период для построения будущего. Уходят в прошлое прежние отношения.

РЫБЫ

Перемены войдут в вашу жизнь. Переоценка событий, которые касались и прошлого, и настоящего, и будущего. Значительную роль сыграют дальние дороги. Они принесут вам успех и в этот период, и в последующее время, которое коснется 2027 года. Важное время для новых встреч. Женщины издалека, а также новые знакомые поддержат вас во многих вопросах. Удачное время в первой половине месяца для семейных планов. В вашу жизнь может войти перспективная и интересная работа. Вы активно займетесь новыми интересами, работа будет успешной. Занятия деловыми перспективами тоже принесут значительный успех. То, чем вы занимались ранее, теперь принесет значительный успех, поддержку, прибыль, особенно во второй декаде октября. Отношения с друзьями могут рухнуть в конце второй декады октября.