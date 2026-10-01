Экс-главком ВСУ Валерий Залужный обозвал США и Европу «деградирующими демократиями» и противопоставил им Украину. Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-главком ВСУ, ныне обретающийся в Лондоне в ранге посла Украины в Британии Валерий Залужный обозвал США и Европу «деградирующими демократиями» и противопоставил им Украину, в частности, украинскую армию.

УКРАИНА — ПРИМЕР ДЛЯ «ДЕГРАДИРУЮЩИХ ДЕМОКРАТИЙ ЗАПАДА»

- Украинский солдат является частью полумаркетологического процесса, где измеряют не силу и способность победить, а пытаются заключить какие-то соглашения, которые были актуальны вчера, чтобы не думать о завтрашнем дне. И именно этот солдат и является той движущей силой, которая может все остановить, - заявил отставной генерал, списанный из армии по "медицинским показаниям". - Неспособность мирового порядка остановить войну в центре Европы привела к неизбежному — противостоянию мирового авторитаризма уже деградирующим демократиям Запада.

По мнению Залужного, являющегося одним из главных соперников украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского на будущих выборах, а по ряду исследований и опросов и их победителем, Запад хочет заключить сделку с Россией, потому что не верит в украинских солдат и будущую «победу Незалежной».

- Нужно признать, что именно победа Украины и будет победой демократии. Но для некоторых это сложно, потому что для этого нужно не только помогать выжить, но и бороться. И начать нужно с того, чтобы не бояться называть врага врагом, а не бизнес-партнером, - продолжил вещать Залужный. - В этой войне арсенал демократии почти исчерпан. Пожалуй, впервые в истории одна большая страна лишилась инструментов влияния на тех, кто разрушает мировой порядок. А сделка с дьяволом просто невозможна. Потому что он понимает только силу. И эта сила — мы.

Залужный подозревает, что Зеленский хочет заключить сделку с Россией Фото: REUTERS.

НЕ НЫТЬ И НЕ СКУЛИТЬ!

Можно, конечно, указать Залужному, что дьяволом как раз является тот режим, который он защищает, но это совершенно бесполезно, потому что он сам и есть «чорт» - слуга дьявола. В его заявлении много пафоса, который сводится только к одной формуле — Украине надо давать все, что бы она ни попросила, и тогда она победит, поскольку является главной силой в мире. Ничего нового и никакой разницы между экс-главкомом и нынешним «просрочкой». Что же касается многих иных факторов, как-то нежелание населения погибать за Зеленского и его бандеровский режим, катастрофическую ситуацию на практически всей территории Украины, то генерал не считает нужным даже теоретически учитывать эти «мелочи». И тут он выступает в едином хоре с теми, кого в Незалежной принято называть «охранителями Банковой».

К примеру, экс-глава Украинского института национальной памяти, а ныне депутат Верховной рады Владимир Вятрович просто призвал украинцев «не скулить».

- Минимум, который сейчас может сделать каждый — не ныть публично, - заявил этот видный украинский бандеровец. Еще дальше пошел откровенный бандит и признанный в России террористом главарь запрещенной в РФ организации «Братство»* Дмитрий Корчинский**. Этот тщательно избегающий фронта и берегущий себя любимого украинский нацист призвал киевлян не ныть, потому что «вероятность погибнуть от «Шахеда» или баллистики в Киеве значительно меньше, чем от жирной еды, сахара, бытового несчастья, ДТП или от генетической или клеточной ошибки». По его мнению, в отсутствии интернета и света надо видеть плюсы, а не минусы, потому что интернет людям нужен «преимущественно для того, чтобы тупеть», а электричество мешает видеть огонь свечей, слушать «настоящую, а не электрическую музыку и больше общаться с близкими». А уж сколько пользы для украинцев эти отбитые нацисты, сидя в теплых клозетах, найдут в жизни без воды, канализации и без тепла, когда наступит это время — закачаетесь.

ЗАВАЛИТЕ ХЛЕБАЛО И ДАЙТЕ ДЕНЕГ!

Как считает Корчинский**, спонсоров Зеленского и союзников бандеровского режима, вообще, не должны заботить коррупция и воровство украинской власти. Фото: Кадр видео.

К Западу у этой публики также отношение сугубо пренебрежительное и потребительское. Как считает Корчинский**, спонсоров Зеленского и союзников бандеровского режима, вообще, не должны заботить коррупция и воровство украинской власти. Дело Запада — давать Украине деньги и вооружение, а как Киев будет их тратить, «идут ли эти деньги на изготовление баллистических ракет, дронов и зарплаты военным, или для того, чтобы тырить по карманам - это не их дело». Как он выразился, Украина должна «сама давить своих тараканов».

Это, кстати, не первое такое высказывание — года два назад одна из украинских активисток уже высказывалась по этому поводу, что удел Запада - «завалить хлебало*** и давать деньги».

Собственно говоря, ни о какой эмпатии к собственному населению у этой публики говорить не приходится. Как и возмущаться после этих выступлений, что Запад, мол, равнодушно гонит украинцев на убой. Почему бы Западу не делать этого, если власти Украины (а ни у кого нет и тени сомнения, что все вышеназванные персонажи озвучивают в той или иной форме позицию Зеленского) сами используют абсолютно утилитарный подход к собственному населению. И никакой разницы между дерущимися под ковром представителями разных политических сил, как это происходит на примере Залужного и Зеленского, во внешней политике нет. Еще вопрос, кто будет уничтожать украинцев более интенсивно, если «просроченного» Зеленского заменят на посту главаря режима на другую одиозную фигуру.

* - организация запрещена в РФ.

** - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

*** - в оригинале использовался другой созвучный термин, привести который в СМИ нет никакой возможности.

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