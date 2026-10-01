Тамара Глоба назвала 14 дат в октябре: В эти дни нам надо быть максимально осторожными

Известный астролог Тамара Глоба составила прогноз — рассчитала каким будет октябрь 2026 года. Фото: Shutterstock.

Известный астролог Тамара Глоба составила прогноз — рассчитала каким будет октябрь 2026 года.

Тамара Глоба назвала дни, на которые в октябре стоит обратить повышенное внимание. Это — 3 октября, 4, 5 (первая половина), 12 (первая половина), 13, 16 (вечер), 17 (первая половина), 18 (вторая половина), 19 (первая половина), ночь на 20, 24, 26 (первая половина), 27, 31 (вечер).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКТЯБРЯ 2026

- Октябрь 2026 года это период, который открывает огромные возможности для достижений. Теперь есть большие возможности для того, чтобы на основе своих достижений продвигать дела вперед. Октябрь открывает эти возможности, и до середины следующего года дает огромные перспективы в этом плане. Это период борьбы за власть в мире. Это время, когда будет много споров, но в то же время вопросы справедливости сыграют огромную роль. Законы, которые придут в этот период, изменят значительно общество.

- Перестройка и перемены, которые касаются основания финансовых структур практически во всем мире.

- Важное время, которое касается дел семьи. Семейные отношения могут укрепляться.

- Важный период для науки, которая вскрывает вопросы, связанные с жизнью и смертью, проблемами болезней, здоровья и продолжительности жизни человека. Технические проблемы, вопросы, связанные с искусственным интеллектом, деградация живого ума и творчества — споры вспыхнут яростно и будут продолжаться довольно долгий период.

- Стихия затронет события, которые касаются самого начала месяца, а также конца второй декады октября и начала третьей декады месяца.

- Октябрь месяц Весов. Это знак Зодиака, который связан с равновесием и равноденствием. Период, когда и природа, и погода, и отношения людей приходят к разумному равновесию, выбору союзов и партнеров в делах и личной жизни.

- Прекрасная Венера управляет знаком Весы, богиня любви и красоты. И эти вопросы в жизни Весов играют огромную роль. Весам необходимы партнеры, люди, которые в их жизни играют огромную роль. Они являются как бы отражением самих Весов. Их цель: любовь, гармония, желание жить долго и счастливо, стремление к тому, чтобы был прекрасный партнер, с которым Весы разделяют свою жизнь.

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