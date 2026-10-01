«Она могла одновременно дружить с Вишневской, Образцовой»: Маклава Касришвили рассказала продюсеру Токареву о закулисье Большого театра

Оперная дива с продюсером и телеведущим Павлом Токаревым. Фото: личный архив Маквалы Касрашвили.

2026/27 театральный сезон – юбилейный год Маквалы Касрашвили, солистки Большого театра, народной артистки СССР, лауреата Государственной премии России, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени. Павел Токарев, автор и ведущий канала «Сады искусств», выходящем на платформе ВК Видео, сделал большое интервью с великой оперной певицей.

- Маквала Касрашвили нечасто дает интервью. Легко ли она согласилась на эту беседу?

- Согласилась сразу, но наша встреча все время откладывалась. Несколько раз она оказывалась слишком занята – у неё до сих пор много учеников и в Центре Галины Вишневской, и в Молодёжной программе Большого театра, и в консерватории. Несколько раз ей нездоровилось. Но она всегда сразу же точно называла следующую дату, так что было ясно, что она не специально избегает встречи.

Народная артистка СССР Маклава Касришвили. Фото: Большой театр / bolshoi.ru.

- Сегодня Касрашвили – одна из последних легенд золотого века русской оперы. Что она за человек, если кратко?

- Удивительно доброжелательный и дисциплинированный. Мне посчастливилось работать в пресс-службе Большого театра в 2001–2006 годах, когда она была управляющим творческими коллективами театра.

- Вы слышали её пение?

- Конечно! Я был на «Пиковой даме» – народ ломился на спектакль, чтобы услышать Касрашвили. И звучала она фантастически! Мощный тёмный звук её голоса, экспрессия драматизм производили огромное впечатление. Это было звучание настоящей примадонны. Партия Лизы именно в таком звучании мне и слышалась. И то был один из её последних выходов в «Пиковой даме». Потом я восхищался ею в «Тоске», «Адриенне Лекуврёр» и в «Турандот», много слышал её в концертах.

- Что удивительного вы от неё услышали?

- Поразительна широта её характера! Она могла одновременно дружить с Вишневской, Образцовой, Архиповой и Синявской! Вишневская, зная том, что Маквала Филимоновна – ближайшая подруга Образцовой, ни разу не попрекнула её этой дружбой. Об этом Маквала Филимоновна рассказала мне подробно. Также нужно сказать, что она не боялась встречаться с Вишневской и Ростроповичем, когда они уехали. Это тоже стало темой откровенного рассказа, который, может быть, удивит наших зрителей. Но для меня важно, что наш разговор был искренний, показывающий оборотную сторону парадной жизни советских артистов, много говорящий нам о том непростом времени.

Маквала с Лучано Паваротти. Фото: личный архив Маквалы Касрашвили.

- А какая из историй произвела самое сильное впечатление?

- Конечно, о том, как во время спектакля Маквала Филимоновна упала с трёхметровой высоты прямо на глазах у всего зала. Среди публики об этом тогда говорили много, но в печати случай не обсуждался. Дело в том, что в финале оперы Чайковского «Орлеанская дева» в постановке Бориса Покровского, когда главная героиня Жанна д’Арк гибнет на костре, её поднимают на широкой платформе под колосники. И вот одна из цепей, удерживающих полатформу, оказалась плохо закреплена… Как сказала мне Маквала Филимоновна, если б она упала не на сцену, а в нижний люк, то погибла бы. Вот таким в тот вечер оказался финал оперы.

- Сегодня Касрашвили – идеал для молодых певцов. А говорила ли она, кто был для неё идеалом?

- Да, она, конечно, называла Марию Каллас и Ренату Тебальди. Но отдельно мы обсудили в интервью Монтсеррат Кабалье и её выступление в «Норме» в Москве в 1974 году, которое необычайно вдохновило Маквалу Филимоновну. Мне как поклоннику и коллекционеру записей Кабалье было особенно приятно об этом услышать.

Маклава Касришвили с Валерием Гергиевым. Фото: личный архив Маквалы Касрашвили.

- Почему для молодых певцов важны новые встречи с такими легендарными личностями?

- У Касрашвили можно поучиться обаянию, умному подходу к профессии. От неё можно узнать массу секретов, которые она сама узнавала от старших мастеров или нарабатывала сама в работе с великими музыкантами, которые ещё были в её время. Её карьера – пример жизни во имя музыки и театра. Надеюсь, что моя беседа с Маквалой Касрашвили раскроет молодым её уникальный характер, вызовет восхищение её прекрасным талантом. Хотел бы пожелать великой певице и педагогу здоровья и долгих лет!