Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

- …Дмитрий Сергеевич, господин Рютте получил предупреждение Российской Федерации о защите калининградского региона. Об этом он сообщил вчера вечером. И еще - в речи на военно-космической конференции в Брюсселе призвал государства Прибалтики «не беспокоиться». Генсек НАТО считает, что европейским странам вполне безопасно продолжать оказывать поддержку Украине. Он отметил, что государствам «необходимо и дальше инвестировать в вооружения для армии Украины». Что вообще НАТО – это оборонный альянс. Создается такое впечатление, что ему неправильно перевели наши предупреждения, довольно резкие и четкие.

- Знаете, это упомянутое письмо и публикации, наверное, не стоит воспринимать как конфронтационные заявления, - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая в четверг, 1 октября, на вопросы журналиста KP.RU.- Скорее, давайте, вспомним Мюнхенскую речь Путина, которую тоже в большинстве восприняли на Западе как конфронтационную речь, но она таковой не была. Наоборот, Путин открыто говорил о желании взаимодействия, говорил об открытости России для диалога, но отмечал те растущие противоречия и те предпосылки конфронтации, которые он видит. И все, о чем говорил президент, оказалось правдой.

Песков заявил, что Россия будет обеспечивать безопасность Калининградской области Украина не стала ближе к переговорам с Россией, а Европа продолжает мешать возобновлению переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так же и в этом случае. Калининград является неотъемлемой частью Российской Федерации, это наш очень важный, самый западный регион России. Собственно, идет речь о том, что Россия, безусловно, будет в соответствии со своим законодательством обеспечивать безопасность этого региона.

На фоне чего сделаны эти заявления? На фоне продолжающегося процесса достаточно стремительной милитаризации Европы и европейских государств.

Кроме того, подавляющее большинство этих европейских государств принимает непосредственное участие в войне на Украине, причем со стороны Украины. Они поставляют и своих военных инструкторов, они поставляют и вооружение, и амуницию, и боеприпасы. То есть многие напрямую являются…(поставщиками всего этого. - А.Г.)

Разумеется, если вы принимаете участие в войне на чьей-то стороне, это не может не иметь последствий самого разного характера. Вот, собственно, о чем идет речь в этой ситуации.

- Премьер Болгарии Радев вчера поздно вечером выступил с неожиданным для Европы заявлением. По его мнению, Евросоюзу надо прекратить делать вид, что разговора с Москвой не существует, и необходимо налаживать диалог с Россией, иначе «конфликт на Украине рискует перерасти в нечто куда более страшное». Вот такие неожиданные слова болгарского лидера. Как бы вы прокомментировали это заявление?

- Мы и до него слышали заявления, в которых достаточно робко говорится о необходимости возобновления диалога, несмотря на имеющиеся противоречия и разногласия.

Проявление такой политической воли на диалог, безусловно, это очень положительное явление. Мы их отмечаем, фиксируем… Но, к нашему сожалению, можно констатировать, что пока вот эти робкие слова не воплощаются в реальности… И - никоим образом пока не могут влиять на общеевропейский мейнстрим такого ярого антироссийского и конфронтационного характера.

Ну, пока Европа оперирует в целом конфронтационными механизмами. Ведь Европа сейчас усиленно занялась строительством своей идентичности безопасности.

Когда они поняли, что НАТО во главе с США больше не может полностью гарантировать их безопасность, Европа, вместо того, чтобы искать пути по деэскалации напряженности, с тем чтобы такие механизмы просто были не нужны, решила создавать свою идентичность безопасности.

На это тратится, действительно, почти 5% бюджета европейских стран, процесс набирает обороты. Но Европа делает это по образу и подобию НАТО, а НАТО все-таки в своем генезисе создавалось именно как конфронтационный механизм , а не механизм, направленный на обеспечение безопасности.

И те страны, которые самоуспокаивают себя тем, что, дескать, давайте-ка, вблизи российских границ устанавливайте и размещайте ядерное оружие, они глубоко заблуждаются…

Никакой безопасности НАТО им здесь не принесет, наоборот, это будет инструмент, который дальше будет вести к эскалациии и росту напряженности.

- Спасибо огромное, Дмитрий Сергеевич.

- Пожалуйста…

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